Erősödik a terrorgyanú a csehországi tűzesetnél

2026. március 20. 17:45

A cseh miniszterelnök bejelentette, hogy az ügy miatt összehívja az állambiztonsági tanács ülését.

Ahogy lapunk korábban megírta, Csehországban, Pardubicében egy ipari komplexumban keletkezett tűz ügyében vizsgálódnak a hatóságok, miután felmerült a szándékos gyújtogatás lehetősége és a terrorcselekmény gyanúja. A lángok egy raktárcsarnokban csaptak fel, majd átterjedtek egy másik épületre is, személyi sérülés nem történt.

A cseh tűzoltóság közlése szerint az egységek az éjszaka folyamán avatkoztak be, miután riasztást kaptak a létesítményben keletkezett tűzhöz. A Reuters értesülése szerint a hatóságok kezdetben azt vizsgálták, hogy a tűz szándékos volt-e, és ellenőrizték azokat a nyilvános állításokat is, amelyek egy konkrét csoport felelősségvállalására utaltak.

A cseh Aktualne.cz beszámolója szerint egy Izrael-ellenes tiltakozó csoport azt közölte, hogy felgyújtott egy, állítása szerint izraeli fegyverekhez kapcsolódó kulcsfontosságú gyártóközpontot, és lépését a gázai események elleni tiltakozással indokolta. Az érintett létesítményben működő cseh vállalat, az LPP Holding megerősítette, hogy az egyik telephelyén keletkezett tűz, ugyanakkor közölte, hogy a 2023-ban bejelentett, az izraeli Elbit Systemsszel tervezett együttműködés nem valósult meg. A vállalat szerint a pardubicei üzemben nem gyártottak izraeli drónokat.

A rendőrség később közölte, hogy a biztonsági szolgálatok bevonásával folytatják a vizsgálatot, és az ügyet a büntető törvénykönyv terrorizmusra vonatkozó rendelkezései alapján is vizsgálják. 

A belügyminiszter szerint az eddig ismert információk alapján valószínű, hogy az eset kapcsolatban állhat terrorcselekménnyel. A miniszterelnök bejelentette, hogy az ügy miatt összehívja az állambiztonsági tanács ülését.

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ergit
2026. március 20. 18:37
Itt csak az a gond, hogy a biztosító nem fog fizetni, mert 20 éve nem fizetnek terrorcselekmény-kárra....
asszaur
2026. március 20. 18:30
Amennyiben ez valóban izraeli hadiüzem volt, ellenőrizni nem tudom, akkor ez csak egy háborús cselekedet, nem terrortámadás.
Pametan
2026. március 20. 18:29
Az időzítés esetleg a CIPAC-nek szólt? Ebben az esetben nem vehet részt ezen az eseményen ... milyen érdekes.
neszteklipschik
•••
2026. március 20. 18:13 Szerkesztve
A lippsik szerint Orbán vót'. Meg Putyin. Csak úgy intézték, hogy szegény légynek sem ártó iszlamistákra👳 terelődjön a gyanú! Bizony!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!