Erősödik a terrorgyanú a csehországi tűzesetnél

A cseh miniszterelnök bejelentette, hogy az ügy miatt összehívja az állambiztonsági tanács ülését.
2026. március 20. 17:45
Ahogy lapunk korábban megírta, Csehországban, Pardubicében egy ipari komplexumban keletkezett tűz ügyében vizsgálódnak a hatóságok, miután felmerült a szándékos gyújtogatás lehetősége és a terrorcselekmény gyanúja. A lángok egy raktárcsarnokban csaptak fel, majd átterjedtek egy másik épületre is, személyi sérülés nem történt.
A cseh tűzoltóság közlése szerint az egységek az éjszaka folyamán avatkoztak be, miután riasztást kaptak a létesítményben keletkezett tűzhöz. A Reuters értesülése szerint a hatóságok kezdetben azt vizsgálták, hogy a tűz szándékos volt-e, és ellenőrizték azokat a nyilvános állításokat is, amelyek egy konkrét csoport felelősségvállalására utaltak.
Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv
A cseh Aktualne.cz beszámolója szerint egy Izrael-ellenes tiltakozó csoport azt közölte, hogy felgyújtott egy, állítása szerint izraeli fegyverekhez kapcsolódó kulcsfontosságú gyártóközpontot, és lépését a gázai események elleni tiltakozással indokolta. Az érintett létesítményben működő cseh vállalat, az LPP Holding megerősítette, hogy az egyik telephelyén keletkezett tűz, ugyanakkor közölte, hogy a 2023-ban bejelentett, az izraeli Elbit Systemsszel tervezett együttműködés nem valósult meg. A vállalat szerint a pardubicei üzemben nem gyártottak izraeli drónokat.
A rendőrség később közölte, hogy a biztonsági szolgálatok bevonásával folytatják a vizsgálatot, és az ügyet a büntető törvénykönyv terrorizmusra vonatkozó rendelkezései alapján is vizsgálják.
A belügyminiszter szerint az eddig ismert információk alapján valószínű, hogy az eset kapcsolatban állhat terrorcselekménnyel. A miniszterelnök bejelentette, hogy az ügy miatt összehívja az állambiztonsági tanács ülését.