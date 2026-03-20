Erősödik a terrorgyanú a csehországi tűzesetnél

Ahogy lapunk korábban megírta, Csehországban, Pardubicében egy ipari komplexumban keletkezett tűz ügyében vizsgálódnak a hatóságok, miután felmerült a szándékos gyújtogatás lehetősége és a terrorcselekmény gyanúja. A lángok egy raktárcsarnokban csaptak fel, majd átterjedtek egy másik épületre is, személyi sérülés nem történt.

A cseh tűzoltóság közlése szerint az egységek az éjszaka folyamán avatkoztak be, miután riasztást kaptak a létesítményben keletkezett tűzhöz. A Reuters értesülése szerint a hatóságok kezdetben azt vizsgálták, hogy a tűz szándékos volt-e, és ellenőrizték azokat a nyilvános állításokat is, amelyek egy konkrét csoport felelősségvállalására utaltak.