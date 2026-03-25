Drasztikus lépésre szánták el magukat a svédek: Magyarországhoz hasonló országot akarnak

Magyarországról érkezett a figyelmeztetés: óriási hibát követ el Európa, ha nem készül fel – mi idejében szóltunk
Von der Leyen térfelén pattog a labda.
Egy svéd törvényjavaslat kötelezővé tenné az illegális bevándorlók rendőrségnek való jelentését.
Svédország kormánya egy törvényjavaslat előkészítésén dolgozik, amely jelentős változást hozhat az illegális bevándorlás kezelésében. A tervezet értelmében több állami hatóság köteles lenne értesíteni a rendőrséget azokról a személyekről, akikről feltételezik, hogy jogellenesen tartózkodnak az országban – írja a Brussels Signal.
A hivatalos becslések szerint több mint 100 ezer ember élhet Svédországban megfelelő tartózkodási engedély nélkül. A kormány ezt „árnyéktársadalomként” írja le, amelynek felszámolását sürgető feladatnak tartja. Johan Forssell migrációs miniszter szerint, ha nem kezelik időben a problémát, az hosszú távon is bebetonozódhat.
Ezt is ajánljuk a témában
Az új szabályozás hat különböző állami szervet – köztük a foglalkoztatási szolgálatot, a társadalombiztosítási hivatalt és az adóhatóságot – kötelezne arra, hogy információt osszanak meg a rendőrséggel az illegális tartózkodás gyanúja esetén.
A kormány szerint ez szükséges ahhoz, hogy a kitoloncolási döntések végrehajtása hatékonyabb legyen.
Ugyanakkor több szakszervezet is bírálta a tervezetet, arra figyelmeztetve, hogy az akár vissza is üthet. Szerintük fennáll a veszélye, hogy az érintettek a bejelentéstől tartva teljesen elkerülik majd a hatóságokat, ami tovább növelheti a rejtőzködő társadalmi csoportok méretét.
A kritikák hatására a kormány bizonyos területeket – például az egészségügyet, az oktatást, a szociális ellátást és a könyvtárakat – kivont a kötelező adatszolgáltatás alól.
A törvényjavaslat egy szélesebb intézkedéscsomag része, amely a bevándorlás szigorítását célozza.
Ennek keretében a hatóságok a jövőben több biometrikus adatot is gyűjthetnek a migránsokról, hogy növeljék a kitoloncolások számát.
Amennyiben a svéd parlament elfogadja a javaslatot, az új szabályozás várhatóan július közepén léphet hatályba.
Nyitókép: Jonathan NACKSTRAND / AFP