rendőrség törvényjavaslat illegális bevándorlás svédország jelentés

Drasztikus lépésre szánták el magukat a svédek: Magyarországhoz hasonló országot akarnak

2026. március 25. 18:49

Egy svéd törvényjavaslat kötelezővé tenné az illegális bevándorlók rendőrségnek való jelentését.

Svédország kormánya egy törvényjavaslat előkészítésén dolgozik, amely jelentős változást hozhat az illegális bevándorlás kezelésében. A tervezet értelmében több állami hatóság köteles lenne értesíteni a rendőrséget azokról a személyekről, akikről feltételezik, hogy jogellenesen tartózkodnak az országban – írja a Brussels Signal.

A hivatalos becslések szerint több mint 100 ezer ember élhet Svédországban megfelelő tartózkodási engedély nélkül. A kormány ezt árnyéktársadalomként írja le, amelynek felszámolását sürgető feladatnak tartja. Johan Forssell migrációs miniszter szerint, ha nem kezelik időben a problémát, az hosszú távon is bebetonozódhat.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Az új szabályozás hat különböző állami szervet – köztük a foglalkoztatási szolgálatot, a társadalombiztosítási hivatalt és az adóhatóságot – kötelezne arra, hogy információt osszanak meg a rendőrséggel az illegális tartózkodás gyanúja esetén. 

A kormány szerint ez szükséges ahhoz, hogy a kitoloncolási döntések végrehajtása hatékonyabb legyen.

Ugyanakkor több szakszervezet is bírálta a tervezetet, arra figyelmeztetve, hogy az akár vissza is üthet. Szerintük fennáll a veszélye, hogy az érintettek a bejelentéstől tartva teljesen elkerülik majd a hatóságokat, ami tovább növelheti a rejtőzködő társadalmi csoportok méretét.

A kritikák hatására a kormány bizonyos területeket – például az egészségügyet, az oktatást, a szociális ellátást és a könyvtárakat – kivont a kötelező adatszolgáltatás alól.

A törvényjavaslat egy szélesebb intézkedéscsomag része, amely a bevándorlás szigorítását célozza. 

Ennek keretében a hatóságok a jövőben több biometrikus adatot is gyűjthetnek a migránsokról, hogy növeljék a kitoloncolások számát.

Amennyiben a svéd parlament elfogadja a javaslatot, az új szabályozás várhatóan július közepén léphet hatályba.

Nyitókép: Jonathan NACKSTRAND / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
annamargit
2026. március 25. 19:09 Szerkesztve
A könyvtárakat minek? Vagy oda melegedni járnak? Az oktatást is kár volt, mert oda is csak akkor mennek, ha kötelezi rá őket az állam a segélyért. Ezek meg illegálisok. Majd odaszületik a gyerekük Svédországba, állampolgár lesz, szülő is kell neki. A téma ezzel kifújt..
Cogito ergo sum
2026. március 25. 19:05
Veszett fejsze.....
evpus
•••
2026. március 25. 18:57 Szerkesztve
Késő! Orbán Viktornak van igaza! Nem szabad beengedni senkit! Európa országai már élhetetlenek a sok migráns miatt, a Szaros ördögi tervét, a lakosságcserét Merkel beindította. Évente 1 millió koszos feketét, arabot kell behozni és csődbe vinni Európát. Túlteljesítették!
