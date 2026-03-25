Drasztikus lépésre szánták el magukat a svédek: Magyarországhoz hasonló országot akarnak

Svédország kormánya egy törvényjavaslat előkészítésén dolgozik, amely jelentős változást hozhat az illegális bevándorlás kezelésében. A tervezet értelmében több állami hatóság köteles lenne értesíteni a rendőrséget azokról a személyekről, akikről feltételezik, hogy jogellenesen tartózkodnak az országban – írja a Brussels Signal.

A hivatalos becslések szerint több mint 100 ezer ember élhet Svédországban megfelelő tartózkodási engedély nélkül. A kormány ezt „árnyéktársadalomként” írja le, amelynek felszámolását sürgető feladatnak tartja. Johan Forssell migrációs miniszter szerint, ha nem kezelik időben a problémát, az hosszú távon is bebetonozódhat.