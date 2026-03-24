Magyarországról érkezett a figyelmeztetés: óriási hibát követ el Európa, ha nem készül fel – mi idejében szóltunk

Kiterítette a lapjait Salvini: már Olaszországban is mindenki tudja, miért kell győznie Orbánnak
„Ti bástyái, védővonala vagytok mindannak, ami számunkra fontos” – mondta az olasz miniszterelnök-helyettes.
Von der Leyen térfelén pattog a labda.
Újabb migrációs hullámot indíthat el Európa felé a Közel-Keleten zajló háború, és Európa nagy hibát követ el, ha nem készül fel erre – fejtette ki a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója a TV2 Mokka című műsorában kedden.
Bakondi György úgy fogalmazott: Európa a migrációs paktum júniusi életbeléptetésére készül, amely nem a külső határok védelméről, az állampolgárok biztonságának garantálásáról, hanem a migránsok belső elosztásáról szól.
Közölte: egy bonyolult jogszabály, amelynek lényege, hogy amelyik országban sok migráns van, onnan egy központi döntés alapján szétosztják őket olyan országok között, ahol kevesen vannak, vagy éppen nincsenek. Magyarország tiltakozik, a megoldás álláspontja szerint nem ez, egy ilyen intézkedés újabb szívóhatást válthat ki, tovább növelné a migránsok számát, újabb százezrek indulnának el – tette hozzá.
Bakondi György rámutatott: a nyugat-európai országok is érzékelik a migrációnak azokat a nagyon súlyos következményeit, amelyeket 2015 óta a meggondolatlan, sőt kifejezetten hibás migrációs politika okozott.
Érzékelik a potenciális fenyegetést, amit nem is nehéz érzékelni, hiszen az ENSZ-től kezdve a Frontexig számos prognózis született, és az elhangzott felszólalások szinte mindegyikében fenyegető veszélyként jelenik meg az illegális migráció. Ugyanakkor gyakran említik pozitív példaként a felszólalók a magyar megoldást – mondta.
Emlékeztetett arra: „2015-ben egy bátor kormányzati döntéssel olyan intézkedéseket hoztak, amelynek eredményeképpen Magyarország jelenleg Európa legbiztonságosabb országa.”
Bakondi György a közel-keleti helyzetről szólva kifejtette: a térségben háborús eszkaláció zajlik, intenzívek a rakétacsapások és bombázások. „Irán egyrészt hatalmas ország, kilencven millió lakossal, másrészt legalább hárommillió illegális bevándorló érkezett Afganisztánból Iránba, akik közül sokan még nem indultak tovább, a helyi lakossággal együtt a bombázások, rakéták elől vidékre húzódtak, egyelőre kivárnak” – mondta.
(MTI)
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP