Magyarországról érkezett a figyelmeztetés: óriási hibát követ el Európa, ha nem készül fel – mi idejében szóltunk

Újabb migrációs hullámot indíthat el Európa felé a Közel-Keleten zajló háború, és Európa nagy hibát követ el, ha nem készül fel erre – fejtette ki a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója a TV2 Mokka című műsorában kedden.

Bakondi György úgy fogalmazott: Európa a migrációs paktum júniusi életbeléptetésére készül, amely nem a külső határok védelméről, az állampolgárok biztonságának garantálásáról, hanem a migránsok belső elosztásáról szól.

Közölte: egy bonyolult jogszabály, amelynek lényege, hogy amelyik országban sok migráns van, onnan egy központi döntés alapján szétosztják őket olyan országok között, ahol kevesen vannak, vagy éppen nincsenek. Magyarország tiltakozik, a megoldás álláspontja szerint nem ez, egy ilyen intézkedés újabb szívóhatást válthat ki, tovább növelné a migránsok számát, újabb százezrek indulnának el – tette hozzá.