Brüsszel Magyarország Bakondi György migráció bevándorló migráns bevándorlás Európai Unió

Magyarországról érkezett a figyelmeztetés: óriási hibát követ el Európa, ha nem készül fel – mi idejében szóltunk

2026. március 24. 10:05

Von der Leyen térfelén pattog a labda.

null

Újabb migrációs hullámot indíthat el Európa felé a Közel-Keleten zajló háború, és Európa nagy hibát követ el, ha nem készül fel erre – fejtette ki a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója a TV2 Mokka című műsorában kedden.

Bakondi György úgy fogalmazott: Európa a migrációs paktum júniusi életbeléptetésére készül, amely nem a külső határok védelméről, az állampolgárok biztonságának garantálásáról, hanem a migránsok belső elosztásáról szól.

Közölte: egy bonyolult jogszabály, amelynek lényege, hogy amelyik országban sok migráns van, onnan egy központi döntés alapján szétosztják őket olyan országok között, ahol kevesen vannak, vagy éppen nincsenek. Magyarország tiltakozik, a megoldás álláspontja szerint nem ez, egy ilyen intézkedés újabb szívóhatást válthat ki, tovább növelné a migránsok számát, újabb százezrek indulnának el – tette hozzá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Bakondi György rámutatott: a nyugat-európai országok is érzékelik a migrációnak azokat a nagyon súlyos következményeit, amelyeket 2015 óta a meggondolatlan, sőt kifejezetten hibás migrációs politika okozott.

Érzékelik a potenciális fenyegetést, amit nem is nehéz érzékelni, hiszen az ENSZ-től kezdve a Frontexig számos prognózis született, és az elhangzott felszólalások szinte mindegyikében fenyegető veszélyként jelenik meg az illegális migráció. Ugyanakkor gyakran említik pozitív példaként a felszólalók a magyar megoldást – mondta.

Emlékeztetett arra: „2015-ben egy bátor kormányzati döntéssel olyan intézkedéseket hoztak, amelynek eredményeképpen Magyarország jelenleg Európa legbiztonságosabb országa.”

Bakondi György a közel-keleti helyzetről szólva kifejtette: a térségben háborús eszkaláció zajlik, intenzívek a rakétacsapások és bombázások. „Irán egyrészt hatalmas ország, kilencven millió lakossal, másrészt legalább hárommillió illegális bevándorló érkezett Afganisztánból Iránba, akik közül sokan még nem indultak tovább, a helyi lakossággal együtt a bombázások, rakéták elől vidékre húzódtak, egyelőre kivárnak” – mondta.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
tapir32
2026. március 24. 10:19
Aggasztó az EU diktatúra prejudikálása.
benito
2026. március 24. 10:08
Újabb migrációs hullámot indíthat el Európa felé a Közel-Keleten zajló háború, Balaton lesz az új Dubaj? :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!