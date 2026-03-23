Kiterítette a lapjait Salvini: már Olaszországban is mindenki tudja, miért kell győznie Orbánnak

Patrióták Budapesten: akik ma itt vannak, három év múlva ők lesznek az Európai Unió vezetői
A magyar főváros adott otthont Európa jobboldali, nemzeti erőinek csúcstalálkozójának.
„Ti bástyái, védővonala vagytok mindannak, ami számunkra fontos” – mondta az olasz miniszterelnök-helyettes.
Budapest a legjobb hely arra, hogy a szabadságról beszéljünk, mert a magyarok egy olyan országban élnek, amely külföldi erők támadása alatt áll, ezért „sok sikert kívánok a Fidesznek” az április 12-i országgyűlési választásokon – jelentette ki Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes hétfőn Budapesten, ahol a CPAC Hungary 2026 rendezvény keretében bemutatták a könyvét.
„Ti bástyái, védővonala vagytok mindannak, ami számunkra fontos” – fogalmazott az olasz politikus, a Fidesszel szövetséges Liga párt elnöke, amely a Fideszhez hasonlóan az Európai Parlament Patrióták Európáért frakciójának tagja.
A jobboldali politikus felidézte, hogy korábban emberrablás miatt emeltek vádat ellene, mert az olasz partoktól távol tartott egy illegális migránsokat szállító hajót. Ám büszke arra, hogy akár a börtönbüntetést is vállalta azért, hogy megvédje hazája határait.
Szerinte Brüsszel jogtalanul visszatartja Magyarországtól az uniós forrásokat, ezért is azt kívánja, hogy a Fidesz nyerje meg a választásokat.
A Patrióta pártcsalád tagjaként büszke arra, hogy ők a porszem abban a gépezetben, amely a brüsszeli lobbi által felállított rendszer működését veszélyezteti – közölte, megjegyezve: Budapest a főszereplője lesz „ennek a forradalomnak” április 12-én.
„Köszönöm a magyar népnek, hogy kiáll a békéért, ami a legfontosabb érték.” Elfogadhatatlannak nevezte, hogy Brüsszelben – ahol a szabadság, demokrácia jelszavakat hangoztatják – hallgatnak, amikor vulgáris fenyegetések érik idegen országok részéről Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és a magyar népet.
Most Magyarországon a világ figyelme, nagyon sok szerencsét és sok sikert a küzdelemhez!”
– hangoztatta Matteo Salvini.
(MTI)
