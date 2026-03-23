Magyarország Matteo Salvini migráció bevándorló migráns Olaszország Orbán Viktor bevándorlás választás

Kiterítette a lapjait Salvini: már Olaszországban is mindenki tudja, miért kell győznie Orbánnak

2026. március 23. 16:40

„Ti bástyái, védővonala vagytok mindannak, ami számunkra fontos” – mondta az olasz miniszterelnök-helyettes.

2026. március 23. 16:40
cseh választás, Andrej Babiš Matteo Salvini és Orbán Viktor társaságában.

Budapest a legjobb hely arra, hogy a szabadságról beszéljünk, mert a magyarok egy olyan országban élnek, amely külföldi erők támadása alatt áll, ezért „sok sikert kívánok a Fidesznek” az április 12-i országgyűlési választásokon – jelentette ki Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes hétfőn Budapesten, ahol a CPAC Hungary 2026 rendezvény keretében bemutatták a könyvét.

„Ti bástyái, védővonala vagytok mindannak, ami számunkra fontos” – fogalmazott az olasz politikus, a Fidesszel szövetséges Liga párt elnöke, amely a Fideszhez hasonlóan az Európai Parlament Patrióták Európáért frakciójának tagja.

A jobboldali politikus felidézte, hogy korábban emberrablás miatt emeltek vádat ellene, mert az olasz partoktól távol tartott egy illegális migránsokat szállító hajót. Ám büszke arra, hogy akár a börtönbüntetést is vállalta azért, hogy megvédje hazája határait.

Szerinte Brüsszel jogtalanul visszatartja Magyarországtól az uniós forrásokat, ezért is azt kívánja, hogy a Fidesz nyerje meg a választásokat.

A Patrióta pártcsalád tagjaként büszke arra, hogy ők a porszem abban a gépezetben, amely a brüsszeli lobbi által felállított rendszer működését veszélyezteti – közölte, megjegyezve: Budapest a főszereplője lesz „ennek a forradalomnak” április 12-én.

„Köszönöm a magyar népnek, hogy kiáll a békéért, ami a legfontosabb érték.” Elfogadhatatlannak nevezte, hogy Brüsszelben – ahol a szabadság, demokrácia jelszavakat hangoztatják – hallgatnak, amikor vulgáris fenyegetések érik idegen országok részéről Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és a magyar népet.

Most Magyarországon a világ figyelme, nagyon sok szerencsét és sok sikert a küzdelemhez!”

– hangoztatta Matteo Salvini.

(MTI)

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Gubbio
2026. március 23. 18:38
Elég lassan esik le a tantusz az olaszoknak. Giorgia soha nem állt ki értünk megválasztása óta!
auditorium
2026. március 23. 17:39
A PATRIOTÁK európai értékeket védenek az importált őrültségek helyett. Salvini kiáll a magyar álláspont mellett. A mostani ol. kormány is szimpatizál, de G.M. óvatosabban komunikál. Támadja az un. dem.kus ellenzék őt is rendesen. A mai igazságügyi referendum eredményét 1O perc után már közli az exit poll és kis előnnyel az győzött, akit a bal dem.kus ellenzék akart. Ez immár igy van mindegyik Eu-tagországban, d e u s e x m a c h i n a . Mel. előre megmondta, nem mond le, akkor sem ha a NO győz. Úgy fog tenni mint a balos miniszterelnökök, ők SOHA nem szoktak előbb lemondani sikertelenség esetén.
csulak
2026. március 23. 17:20
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!