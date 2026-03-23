Kiterítette a lapjait Salvini: már Olaszországban is mindenki tudja, miért kell győznie Orbánnak

Budapest a legjobb hely arra, hogy a szabadságról beszéljünk, mert a magyarok egy olyan országban élnek, amely külföldi erők támadása alatt áll, ezért „sok sikert kívánok a Fidesznek” az április 12-i országgyűlési választásokon – jelentette ki Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes hétfőn Budapesten, ahol a CPAC Hungary 2026 rendezvény keretében bemutatták a könyvét.

„Ti bástyái, védővonala vagytok mindannak, ami számunkra fontos” – fogalmazott az olasz politikus, a Fidesszel szövetséges Liga párt elnöke, amely a Fideszhez hasonlóan az Európai Parlament Patrióták Európáért frakciójának tagja.