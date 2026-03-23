Patrióták Budapesten: akik ma itt vannak, három év múlva ők lesznek az Európai Unió vezetői

Budapest ad otthont Európa jobboldali, nemzeti erőinek csúcstalálkozójának: Marine Le Pen, Matteo Salvini és a patrióta oldal többi prominens vezetője érkezik a fővárosba, hogy Orbán Viktor oldalán együtt hirdessék meg az új európai irányvonalat. A Mandiner élő közvetítéssel jelentkezik a helyszínről.
Március 23-án, hétfőn Budapest válik Európa politikai középpontjává: a magyar fővárosban rendezik meg az I. Patrióta Nagygyűlést. A Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett rendezvény jóval több, mint egy hagyományos találkozó – valójában egy erőteljes politikai kiállás, ahol a józan ész és a nemzeti elkötelezettség hívei gyűlnek össze Orbán Viktor mellett.
A délutáni program a Millenáris Parkban zajlik, ahol a színpadon a jobboldali Európa legjelentősebb vezetői lépnek fel egymás után:
A nagygyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.
A tavaly nyáron létrejött Patrióták Európáért frakció azóta már elkerülhetetlenné vált tényezővé nőtte ki magát az Európai Parlamentben. A kezdetben tizenkét tagállamból álló szövetség a lengyel Konföderáció csatlakozásával jelenleg 84 képviselővel rendelkezik , ezzel az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakciójává vált.
Sorra érkeznek a felszólalók, a felvételek tanulsága szerint Marine Le Pen és Matteo Salvini is már a Millenárison van. A vendégeket Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke, valamint Gál Kinga, a Patrióták Európáért képviselőcsoport első alelnöke fogadja.
Kavecsánszki Ádám köszöntő beszédében elmondta, hogy meg kell mutatni: vannak olyan európai patrióták, akik képesek építeni. Jelenleg az EU eltávolodott az emberektől. Ursula von der Leyen, Manfred Weber és Magyar Péter nem a nemzeteiket, hanem a saját politikai érdekeiket képviselik, sokszor úgy viselkednek, mintha Ukrajna nagykövetei lennének.
Martin Helme szerint egész Európa sorsa a magyar választásokon múlik. Orbán Viktor egy kőszikla, akire a legnehezebb időben is támaszkodhattak az európai konzervatívok. Helme szerint Magyarország mutatja a példát a liberális-globalista oldal elleni küzdelemben.
Azt is hozzátette: a baloldal sosem tud nyílt és tisztességes küzdelemben nyerni. Amennyiben pedig hatalomra jutnak, lerombolják az emberek jólétét, szabadságát és békéjét. Ezért nem szabad hagyni, hogy csaljanak. A magyar emberek kezében van Európa sorsa.
André Ventura, a portugál Chega párt elnöke videóüzenetében úgy fogalmazott: Brüsszel ma inkább rombolja, mintsem építené Európát. Kiemelte, hogy a patrióta erőknek közösen kell kiállniuk a keresztény értékek és a nemzeti identitás védelméért.
Elmondta: pártja Portugáliában immár a második legerősebb politikai erővé vált, és a jövőben kormányzásra készülnek. A legnagyobb kihívások között említette az illegális bevándorlást, a korrupciót és az értékválságot.
Ventura külön hangsúlyozta: kulcsfontosságú, hogy Magyarországon Orbán Viktor győzzön, mert ez erős üzenetet küldene egész Európának. Véleménye szerint a patrióta és konzervatív erők képesek megváltoztatni a kontinenst, és egy szuverén, keresztény értékeken nyugvó Európát építeni fel.
Ainārs Šlesers szerint Magyarország jövője határozza meg Európa jövőjét is. A politikus elmondta, hogy a legnagyobb kihívás a migráció. Európát meg kell változtatni, konzervatívabbá kell tenni, és keresztény értékekre kell támaszkodni.
Szerinte a magyarok a mostani választáson nemcsak Orbán Viktorra szavaznak, hanem gyermekeik és unokáik jövőjére is. Elmondta, hogy Európa megváltoztatásához olyan erős emberek kellenek, mint a magyar miniszterelnök.
Tom van Grieken flamand politikus elmondta, hogy Európában egyedül Orbán Viktor látta át, mekkora veszélyt jelent a migráció a kontinensre. A magyar miniszterelnök a hatalmas brüsszeli nyomás ellenére is kitartott, és nem hódolt be az Európai Uniónak.
Van Grieken szerint Orbán Viktor nemcsak Magyarországot védte meg, hanem azt a gondolatot is, hogy egyetlen ország vezetője is kiállhat a brüsszeli gépezettel szemben. Hozzátette: a magyar miniszterelnök az egész kontinens legerősebb patrióta mozgalmát hozta létre.
Szerinte történelmi választás előtt áll Magyarország: a kérdés az, hogy ki fog dönteni az ország jövőjéről – a magyar emberek vagy az európai globalisták.
Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke videóüzenetében hangsúlyozta, hogy Európa civilizációját meg kell védeni azoktól a politikai irányoktól, amelyek belülről gyengítik a kontinenst.
Kiemelte: Magyarország kulcsszerepet játszik ebben a küzdelemben, különösen a határvédelem és a nemzeti szuverenitás terén. „Magyarország küzdelme mindig a mi küzdelmünk is” – fogalmazott Kickl.
Szerinte Magyarország nem csupán a saját határait óvja, hanem egész Európa határait is, ezért megérdemli az elismerést és a támogatást.
A politikus külön kitért a közelgő magyar választások fontosságára: véleménye szerint Orbán Viktor győzelme nem csupán Magyarország, hanem az egész európai patrióta mozgalom számára sorsdöntő jelentőségű.
Krzysztof Bosak, a lengyel Szejm alelnöke elmondta: a globalisták lerombolják Európa identitását. Ezért Európának egy erős és büszke Magyarországra van szüksége.
Orbán Viktornak köszönhetően Magyarország hangját mindenki hallja a világon, a magyar miniszterelnököt mindenki ismeri, és mindenkinek figyelembe kell vennie a véleményét. Magyarországon nem szabad engedni, hogy a liberális-globalista erők kerüljenek hatalomra – mint Lengyelországban.
Petr Macinka, cseh külügyminiszter szerint Magyarország nélkül most nem lenne meghatározó a patrióta álláspont Európában. Felidézte, hogy Magyarország elsőként szállt szembe a progresszív veszélyekkel. Ez minden konzervatívot inspirált.
A harcot nem a Nyugattal vagy Európával szemben folytatjuk, hanem éppen azért, hogy megőrizzük a nyugati és az európai civilizációt.
A cseh politikus szerint olyan politikusok, mint Orbán Viktor, ötszáz évenként születnek. „Amikor Orbán Viktor belép a terembe, olyan, mintha maga Magyarország lépne be, amely erős és büszke a gyökereire” – fogalmazott.
Andrej Babiš videóüzenetében kiemelte: a mai Európa egyik legsúlyosabb problémája a bizonytalanság, amely a sorozatos válságokból ered. Véleménye szerint a polgárok jogosan várják el vezetőiktől, hogy biztonságot, stabilitást és kiszámítható jövőt nyújtsanak nekik.
„Ahol nő a bizonytalanság, ott az emberek nem kísérletekre vágynak, hanem bevált vezetést akarnak” – fogalmazott a cseh politikus, hozzátéve, hogy a patrióta erőket elsősorban a nemzeti szuverenitás védelme, az illegális migráció elutasítása és a családok iránti felelősségvállalás köti össze.
Babiš szerint a magyar választás messze túlmutat a hétköznapi politikán: a stabilitásról és a bizonyított tapasztalatról szól.
Orbán Viktort úgy jellemezte, aki képes volt a legnehezebb időszakokon is átvezetni hazáját – és éppen ez a képesség adja meg ma a szükséges bizonyosságot és biztonságot Magyarország számára.
Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) elnöke elmondta: Orbán Viktor megmutatta, hogyan kell kiállni a nemzeti érdekekért. Megmutatta, hogy a vezetőknek elsősorban az emberek érdekeit kell képviselniük, és nem a brüsszeli bürokratákét.
Magyarország a remény és a magabiztosság szimbólumává vált az elmúlt 16 évben, ezért akarja Brüsszel megbuktatni Orbán Viktort. Egy olyan miniszterelnököt szeretnének, aki meghajol, behódol, és nem a magyar érdekeket tartja a legfontosabbnak.
Santiago Abascal, a Patrióták Európáért elnöke elmondta: Orbán Viktor sosem okoz csalódást, mindig tudja, mit kell tennie. A magyar miniszterelnök nem a könnyebb utat választotta, hanem kiállt a magyar érdekek mellett.
A magyar miniszterelnök Európa valódi védelmezője, a magyar választások pedig egész Európára hatással lesznek. Arról is beszélt, hogy éppen ezért avatkozik be Brüsszel a nemzeti választásokba a közösségi médián keresztül. Brüsszel azonban nem azonos Európával, mert a valódi Európát a szuverén nemzetek jelentik.
Magyarország szerencsés, hogy olyan miniszterelnöke van, mint Orbán Viktor, aki következetesen és határozottan képviseli a nemzeti érdekeket. Éppen ezért állnak szemben vele politikai ellenfelei, mert nem hajlandó elfogadni a kívülről ráerőltetett döntéseket és utasításokat.
„Orbán Viktor az az ember, aki megmutatta, hogy mindez lehetséges” – hangsúlyozta Abascal, kiemelve, hogy a magyar kormányfő nem csupán saját hazáját, hanem egész Európát is védi a brüsszeli globalista törekvésekkel szemben.
Véleménye szerint Orbán Viktor bátorsága és következetessége példaképül szolgál a kontinens összes patrióta ereje számára.
A spanyol politikus külön kiemelte: a közelgő magyar választás nem csupán Magyarország, hanem egész Európa jövője szempontjából is sorsdöntő jelentőségű.
Arra biztatta a magyar választópolgárokat, hogy támogassák Orbán Viktort, mert szerinte az ő vezetése jelenti a legerősebb garanciát a nemzeti szuverenitás, a biztonság és a hagyományos értékek megőrzésére.
Matteo Salvini, olasz miniszterelnök-helyettes beszédében elmondta: nem sok van hátra a magyar választásokig. A választás az identitásról és a szuverenitásról fog szólni, arról, hogy Magyarország maradjon büszke, és továbbra is ura legyen a saját sorsának.
Salvini szerint Orbán Viktor mindig a magyar nemzet érdekei szerint cselekszik. Ellenáll a fenyegetéseknek és a zsarolásnak. „Orbán Viktor egy igazi hős” – fogalmazott magyarul. Megköszönte, hogy Orbán Viktor egész Európát emlékezteti: a valódi politika mások szolgálatáról szól.
A Patrióták Európáért egyre több kézzelfogható eredményt ér el, de a küzdelem még nem ért véget, éppen ellenkezőleg: döntő pillanathoz érkezett. Le kell bontani a bürokratikus brüsszeli rendszert, vissza kell küldeni a migránsokat, és békét kell teremteni. Európának újra szuverén nemzetállamok szövetségének kell lennie – tette hozzá.
Azt is megköszönte, hogy Orbán Viktor és Magyarország kiállt mellette, amikor eljárást indítottak ellene Olaszország határainak lezárása miatt.
Hozzátette a magyar emberek döntése többet számít, mint Soros milliárdjai és Zelenszkij fenyegetőzése.
Marine Le Pen elmondta: Orbán Viktor nemcsak a szövetségese, hanem a barátja is – ez pedig nem szokványos a politikában.
A francia politikus szerint Magyarország az ellenállás jelképévé vált, a magyar miniszterelnök pedig egyedülálló politikus. Orbán Viktor úttörő politikus, aki rendelkezik vízióval.
Azt is kiemelte, hogy idén a magyar választásokat követően több másik fontos választás is lesz Európában. Szerinte a magyar választás történelmi esemény lesz. Orbán Viktor vezetésével Magyarországnak helye lesz az európai nemzetek új asztalánál. Ennek az új rendszernek az alapjait először a magyar választáson tehetik le a magyar választók.
Ebben a küzdelemben Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével Magyarország újra úttörő lehet.
Orbán Viktor miniszterelnök elmondta: a Patrióták Európáért közös kiáltványban állnak ki az európai szabadság és az európai nemzetek mellett. Magyarország nem szélmalomharcot vív Brüsszel ellen, hanem világos tervei vannak, amelyek segítségével elérheti a céljait. A patrióták át akarják venni az EU irányítását – tette hozzá. „Olyan uniót akarunk, amely a szuverén nemzetek szövetsége. Büszke európai nemzeteket akarunk. Az évtized végére egész Európa nemzeti színekben pompázzon!” – fogalmazott. Hozzátette: „Akik ma itt vannak, három év múlva ők lesznek az Európai Unió vezetői. Valójában Európa lelkéért harcolunk”.
Ez több szinten folyik: a patrióták ennek a politikai frontján harcolnak.
A miniszterelnök szerint az európai politikai rendszer patthelyzetben van. A brüsszeli elit kudarcai nyilvánvalóak: migrációs válság, energiaválság, gazdasági válság. A brüsszeli elit egyre gyengébb, miközben a patrióták erősödnek. De az Európát kormányzó baloldalon Nyugat-Európában még meg tudja akadályozni a patrióta áttörést. – tette hozzá. „A patrióták azt mondják, amit gondolnak, és azt teszik, ami az európaiak érdeke” – mondta.
A kormányfő arra is kitért, a brüsszeli baloldal gyorsított eljárásban akarja felvenni Ukrajnát az EU-ba. Ez behozná a háborút Európába, és elviselhetetlen pénzügyi terhet róna az emberek vállára. „Ennek a terheit még a gyermekeink is fizetni fogják” – fogalmazott.
Ebben a helyzetben ki kell állni az emberek érdekei mellett: békét és biztonságot, megfizethető árakat akarnak.
A miniszterelnök figyelmeztetett, három hét múlva Magyarországon lesznek választások: Brüsszel és Kijev összefogott a magyar kormánnyal szemben. Brüsszel a közösségi médiában támadja a magyar kormányt. Ukrajna pedig olajblokád alá helyezte hazánkat, legújabban pedig beindult az ukrán propaganda gépezete is.
„A 2029-es EP-választásokon már a patriótáknak fog állni a zászló, akkor újra naggyá fogjuk tenni Európát” – üzente a kormányfő.