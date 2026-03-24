Díjat kaptak az orbitális hazugságért: lehullt a lepel a lapról, amelyik bizonyítékok nélkül vádolja Szijjártót

2018-ban a The Washington Post a The New York Timesszal együtt Pulitzer-díjat kapott a 2016-os amerikai választásokkal kapcsolatos tudósításaiért, amelyek az Oroszország–Trump-összejátszás narratíváját erősítették. Azóta azonban kiderült, hogy az egész történet alaptalan volt, és nem történt semmilyen összeesküvés Donald Trump és az orosz kormány között az amerikai választás befolyásolására.

A vizsgálatok – köztük a Mueller-jelentés és a szenátusi hírszerzési bizottság megállapításai – egyaránt arra jutottak, hogy nem találtak bizonyítékot ilyen együttműködésre.

A történet azért is figyelemre méltó, mert a díjat egy olyan sajtóanyagért ítélték oda, amely egy később megkérdőjelezett, sőt sokak szerint politikai indíttatású narratívát erősített. Nem ez volt az első ilyen eset a sajtótörténetben. Már 1931-ben is Pulitzer-díjat kapott egy olyan tudósítás-sorozat, amely a Szovjetuniót és Sztálin politikáját pozitív színben tüntette fel, miközben figyelmen kívül hagyta az éhínségről és a tömeges szenvedésről szóló bizonyítékokat. A történelmi párhuzam arra mutat rá, hogy a díj odaítélése önmagában nem garantálja a tudósítások hitelességét.