Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
03. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
dezinformáció Pulitzer-díj tiszás ügynökbotrány botrány Trump Szijjártó Péter The Washington Post álhír

Díjat kaptak az orbitális hazugságért: lehullt a lepel a lapról, amelyik bizonyítékok nélkül vádolja Szijjártót

2026. március 24. 10:55

A Washington Post egyszer már Pulitzer-díjat kapott egy olyan sztoriért, amiről később kiderült: az egész kamu volt. Ennyit a hitelességéről.

A Washington Post neve nem először kerül elő olyan történetek kapcsán, amelyek később komoly kérdéseket vetnek fel a hitelességgel kapcsolatban: a lap ezúttal Szijjártó Pétert hozta összefüggésbe azzal, hogy bizalmas uniós egyeztetések részleteit oszthatta meg a külügyminiszter Moszkvával, sőt a cikk szerint a tárgyalások közötti szünetekben is kapcsolatba léphetett orosz partnerével.

Az állításokat azonban nem támasztották alá nyilvánosan ellenőrizhető bizonyítékokkal, ennek ellenére gyorsan politikai következményekkel jártak: Brüsszelben is reagáltak, és magyarázatot követeltek a magyar kormánytól, miközben a vádakat egyértelműen visszautasították.

A Washington Post és a díjazott hazugság

2018-ban a The Washington Post a The New York Timesszal együtt Pulitzer-díjat kapott a 2016-os amerikai választásokkal kapcsolatos tudósításaiért, amelyek az Oroszország–Trump-összejátszás narratíváját erősítették. Azóta azonban kiderült, hogy az egész történet alaptalan volt, és nem történt semmilyen összeesküvés Donald Trump és az orosz kormány között az amerikai választás befolyásolására.

A vizsgálatok – köztük a Mueller-jelentés és a szenátusi hírszerzési bizottság megállapításai – egyaránt arra jutottak, hogy nem találtak bizonyítékot ilyen együttműködésre.

A történet azért is figyelemre méltó, mert a díjat egy olyan sajtóanyagért ítélték oda, amely egy később megkérdőjelezett, sőt sokak szerint politikai indíttatású narratívát erősített. Nem ez volt az első ilyen eset a sajtótörténetben. Már 1931-ben is Pulitzer-díjat kapott egy olyan tudósítás-sorozat, amely a Szovjetuniót és Sztálin politikáját pozitív színben tüntette fel, miközben figyelmen kívül hagyta az éhínségről és a tömeges szenvedésről szóló bizonyítékokat. A történelmi párhuzam arra mutat rá, hogy a díj odaítélése önmagában nem garantálja a tudósítások hitelességét.

Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy a Washington Post neve most ismét egy vitatott történet kapcsán került a figyelem központjába. A lap ezúttal a magyar kormányt érintő állításokat közölt, amelyek szerint Szijjártó Péter bizalmas uniós egyeztetések részleteit oszthatta meg Moszkvával. 

Ezeket az állításokat azonban nem támasztották alá nyilvánosan ellenőrizhető bizonyítékokkal.

Egy ilyen előzmény után a mostani történetet is ennek megfelelően kell kezelni: 

nem kész tényként, hanem erősen megkérdőjelezhető állításként. 

Különösen úgy, hogy ugyanennek a lapnak egy Pulitzer-díjjal jutalmazott történetéről később derült ki, hogy teljes egészében hazugság volt. Ez önmagában is indokolja, hogy a mostani, Szijjártó Pétert érintő állításokat ne kész tényként, hanem kellő fenntartással kezeljék.

Nyitókép: Oliver Contreras / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
benito
2026. március 24. 13:28
Watergate botrány?
Válasz erre
1
0
bagoly-29
•••
2026. március 24. 12:39 Szerkesztve
Érdekes, a 90-es év ekben-2000-res évek elején minden reggel az előkertből két újság köteget szedtem fel: a W.Post-ot és a W. Times-t. Az előző a demokraták , a másik meg a republikánusok lapja. Az előző már akkor is folyamatosan hazudott, túlzott, uszított, ahogy ma is. DE ő állandóan szemlézve van, a másik meg mintha nem is létezne! Az egyik egy szennylap, a másik meg egy normális polgári napilap!
Válasz erre
3
0
google-2
2026. március 24. 12:11
Azért milyen világ már az, ahol hazugságokat díjaznak Pulitzer-díjjal? Nem elég, hogy hazugságokat és hazug embereket emelnek piedesztálra, de Pulitzert magát is eljelentéktelenítik. . Nem beszélve arról, hogy az oroszokat hol nagyon erősnek, a világban mindent is befolyásolóknak, hol pedig gyengéknek festik le. Független objektívek, na.
Válasz erre
4
0
Barnabás.N
2026. március 24. 11:33
EUs vezetők EUs szolidaritásból a magyar kormány bukását akarják -> Titkosszolgálati kapcsolataikkal "megsúgatják " WP-nek, hogy Szíjjártó Lavrovnak árulkodik. -> WP lehozza, hogy titkos forrásaik mit mondtak neki. Ami igaz is, mert a titkos forrásai tényleg ezt mondták. -> Sokan átveszik tényként. Magyar Péter már tényként üvölti. Így működik a mai sajtó...
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!