Megszólalt a szakértő a szivárogtatási botrányról, és darabokra szedte a bizonyítékok nélküli állításokat

Magyarország kapcsán jól látszik, hogyan működik ma a nyugati médiatér: a Washington Post olyan állításokat közölt a magyar kormányról, amelyek szerint Szijjártó Péter bizalmas uniós egyeztetések részleteit oszthatta meg Moszkvával, sőt a cikk szerint még a tárgyalások közötti szünetekben is kapcsolatba léphetett orosz partnerével. Ezeket az állításokat azonban nem támasztották alá konkrét, nyilvánosan ellenőrizhető bizonyítékokkal, ennek ellenére Brüsszelben szinte azonnal megszülettek a politikai reakciók, és magyarázatot követeltek Budapesttől.

A történet ráadásul nem maradt meg a sajtó szintjén: uniós diplomaták és politikai szereplők már „rendkívül aggasztónak” nevezték a jelentéseket, miközben maga a magyar kormány egyértelműen visszautasította a vádakat, és álhírnek nevezte azokat.