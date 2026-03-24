Brüsszel botrány AfD Szijjártó Péter szivárogtatás

Teljes a pánik a brüsszeli fősodorban: miután Szijjártóékon felsültek, most ezen a szánalmas álhíren nevet egész Európa

2026. március 24. 08:23

Az AfD-t mindenféle bizonyíték nélkül azzal vádolják, hogy olyan „szigorúan titkos” iratokat szivárogtatott ki, amelyeket ötezer ember olvasgat!

Az AfD neve is felmerült a brüsszeli aggályok között, miután a hétvégén Magyarországot azzal vádolták, hogy bizalmas uniós egyeztetésekről származó információkat adhatott át Moszkvának. A Politico beszámolója szerint több uniós diplomata és német törvényhozó attól tart, hogy a német jobboldali párt hozzáférése bizalmas uniós dokumentumokhoz kockázatot jelenthet. A cikk szerint a Bundestag képviselői – köztük az AfD politikusai – hozzáférnek egy EuDoX nevű adatbázishoz, amely évente több tízezer uniós dokumentumot tartalmaz, beleértve nagyköveti egyeztetések jegyzeteit és érzékeny politikai anyagokat is.

A feltételezés szerint ezek az információk eljuthatnak Moszkvába vagy akár Pekingbe is. A Politico által megszólaltatott szereplők azonban nem konkrét bizonyítékokra, hanem inkább gyanúkra és feltételezésekre hivatkoznak. Az AfD mindezt visszautasította, és közölte: 

Nem kommentáljuk az alaptalan vádakat.

Ezt is ajánljuk a témában

AfD körül épül a brüsszeli aggodalom

A Politico cikke több megszólalót is idéz, akik szerint az AfD közelsége Oroszországhoz biztonsági kockázatot jelenthet. Anton Hofreiter, a német Bundestag európai ügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke úgy fogalmazott:

 A probléma az, hogy van egy párt, az AfD, amelyről megalapozott gyanú áll fenn, hogy információk szivároghatnak Kínába vagy Oroszországba.

Más megszólalók ennél is élesebben fogalmaztak, és úgy vélték, hogy az AfD hozzáférése a bizalmas dokumentumokhoz komoly biztonsági rést jelenthet az uniós rendszerben. A cikkből ugyanakkor az is kiderül, hogy ezek az aggályok nem hivatalos csatornákon jelentek meg, inkább háttérbeszélgetésekben és informális egyeztetéseken kerülnek elő, nem pedig formális eljárások során.

A Politico beszámolója szerint a kérdéses adatbázis, az EuDoX, nem egy zárt hírszerzési rendszer, hanem egy viszonylag széles körben hozzáférhető platform. Mintegy ötezer felhasználó – képviselők és munkatársaik – férhet hozzá, és évente körülbelül 25 ezer dokumentum kerül bele. A rendszert éppen azért hozták létre, hogy a parlament ellenőrizni tudja a kormány tevékenységét az uniós ügyekben. Egy szakértő, Sven Hölscheidt szerint: 

Figyelembe véve, hogy az EuDoX egy viszonylag nyitott platform ötezer jogosult felhasználóval, nincs benne semmi különösebben érzékeny.

Ez azonban nem akadályozta meg azt, hogy politikai vita alakuljon ki az AfD hozzáférése körül.

Nem véletlen az AfD elleni támadások időzítése

Aligha független a mostani vádhullám attól, hogy az AfD látványosan erősödik Németországban. A Politico szerint a párt a 2026-os választási év egyik nyertese lehet, több tartományban már a legerősebbek között van. Miközben a hagyományos pártok egyre nehezebben alakítanak kormányt, sokszor csak kényszerkoalíciókkal tudják kizárni az AfD-t a hatalomból. Ebben a helyzetben különösen figyelemre méltó, hogy a párt erősödésével párhuzamosan egyre több, bizonyítékokkal alá nem támasztott vád jelenik meg vele szemben.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyarország után újabb célpont

A mostani ügy egyértelműen a hétvégén Magyarországot érő vádak folytatása, amelyek meg nem erősített sajtóértesülésekre építve indítottak politikai nyomásgyakorlást. A Politico maga is utal erre, amikor felidézi, hogy Budapestet azzal vádolták meg, hogy bizalmas uniós információkat oszthatott meg Moszkvával. Ezeket az állításokat Szijjártó Péter álhírnek nevezte. A diplomaták szerint már emiatt is változott a döntéshozatal gyakorlata. Egy uniós tisztviselő úgy fogalmazott:  

Nem osztunk meg minden információt olyan szabadon egy 27 tagállamból álló körben, mint egy szűkebb bizalmi közegben.

Majd hozzátette:

 Ez a magyar tényező, és ez az AfD-tényező.

Egy másik diplomata még tovább ment, és azt mondta: egy nagykövet sem lehet biztos abban, hogy az elhangzott érzékeny információk nem jutnak el az oroszokhoz vagy Kínához. A Politico által idézett vélemények között szerepel az is, hogy az AfD politikusai parlamenti kérdéseken keresztül próbálhatnak információkat szerezni olyan ügyekről, mint az ukrajnai fegyverszállítások vagy a hibrid hadviselés. Egy német kormánypárti politikus szerint ez „komoly aggodalmat kelt”, amely „egy szélesebb mintázatból fakad”.

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

csapláros
2026. március 24. 10:02
nuevoreynuevaley 2026. március 24. 08:46 ..."Magyarorszagot az eddigieknel is jobban fogjak szopatni kakaduek miatt"... És ? Nem szopatnának, ha mi is ott dagonyáznánk a fossal-szarral teli medencéjükben, mint a lengyelek, franciák, németek, hollandok, dánok, és sokáig, ti is a tótok. Az ELLENSÉGEINK ? IGEN ! Akkor, ez a természetes. Nekünk meg az, hogy minél inkább akarnak szopatni minket, annál nagyobb és fájdalmasabb tüske vagyunk a körmük alatt. Ezen csak a magadfajta húgyos körte zabáló liberálnáci fizetett tót ügynök szeretné, hogy csodálkozzunak... ... bruhahaha
csapláros
2026. március 24. 09:52
narancsliget 2026. március 24. 08:47 ..."Direkt36: Az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására, fals indokkal tartottak házkutatást a Tisza informatikusainál"... Jól van anarchista liberálnyilas. Nektek a NAV, vagy a rendőr közúti ellenőrzése is FALS indok, mert az ÁFÁ-t vagy a gépjármű kötelező tartozékait rendben találják és mehettek tovább. Bruhahaha ... az a nem fals, ahol TALÁLNAK IS VALAMIT. Ugyibár, balfasz hülyegyerek ? Na, hess picsába !
robertdenyiro
2026. március 24. 09:31
>>>> narancsliget 2026. március 24. 08:47 Direkt36: Az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására, fals indokkal tartottak házkutatást a Tisza informatikusainál <<<< Naja, a bolsilibkány ügynökfészek biztosan tudja mi lett volna a jogos indok, hisz nyakig benne vannak. Mindegy, az a fontos hogy most hangosan sivalkodnak az ügynökretkek. A libkány picsogás ugyanis a legszebb zene füleinknek.
oberennsinnen49
•••
2026. március 24. 09:22 Szerkesztve
" Politico: az EuDoX, nem egy zárt hírszerzési rendszer, ...azért hozták létre, hogy a parlament ellenőrizni tudja a kormány tevékenységét az uniós ügyekben." helyes. Az EU Bizottság, Parlament vezetését hogyan , hol lehet ellenőrizni? Mivel: Az EU intézkedései, az EU-agenda természetellenesen okoz kárt az európai őslakosságnak. Erre nincs semmiféle magyarázat, csak egyoldalú kinyilatkoztatások, ezért: 1. Az EU összes vezetője hozza nyilvánosságra az utóbbi 5 évben lefolytatott összes tárgyalásának listáját, tárgyaló személy: neve, idő, tárgy. 2. A Magyar Főügyészség kérje be budapesti meghallgatásra az EU 5 legfontosabb vezetőjét: a) mik motiválják az EU-t a Magyarország elleni hajtóvadászatra, b) mi az egyoldalú ukrán támogatás háttere és az olcsó orosz energia száműzésének forrása? Elsőre meredek, de nem is annyira, sőt, a felszólítás után a labda Brüsszelnél pattogna, ami nekünk kifejezetten előnyös.
