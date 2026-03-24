Teljes a pánik a brüsszeli fősodorban: miután Szijjártóékon felsültek, most ezen a szánalmas álhíren nevet egész Európa

AfD körül épül a brüsszeli aggodalom

A Politico cikke több megszólalót is idéz, akik szerint az AfD közelsége Oroszországhoz biztonsági kockázatot jelenthet. Anton Hofreiter, a német Bundestag európai ügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke úgy fogalmazott:

A probléma az, hogy van egy párt, az AfD, amelyről megalapozott gyanú áll fenn, hogy információk szivároghatnak Kínába vagy Oroszországba.

Más megszólalók ennél is élesebben fogalmaztak, és úgy vélték, hogy az AfD hozzáférése a bizalmas dokumentumokhoz komoly biztonsági rést jelenthet az uniós rendszerben. A cikkből ugyanakkor az is kiderül, hogy ezek az aggályok nem hivatalos csatornákon jelentek meg, inkább háttérbeszélgetésekben és informális egyeztetéseken kerülnek elő, nem pedig formális eljárások során.

A Politico beszámolója szerint a kérdéses adatbázis, az EuDoX, nem egy zárt hírszerzési rendszer, hanem egy viszonylag széles körben hozzáférhető platform. Mintegy ötezer felhasználó – képviselők és munkatársaik – férhet hozzá, és évente körülbelül 25 ezer dokumentum kerül bele. A rendszert éppen azért hozták létre, hogy a parlament ellenőrizni tudja a kormány tevékenységét az uniós ügyekben. Egy szakértő, Sven Hölscheidt szerint: