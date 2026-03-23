Brutális és aljas antiszemita támadást követtek el Londonban (VIDEÓ)

A CNN arról ír, hogy több mentőautót gyújtottak fel egy londoni zsinagóga előtt hétfőn. Mint kiderült,

három álarcos személy támadt a Hatzola Northwest zsidó önkéntes mentőszervezet járműveire

az észak-londoni Golders Greenben a biztonsági kamerák felvételei szerint. Hozzáteszik: a londoni rendőrség antiszemita gyűlölet-bűncselekményként kezeli az esetet, három gyanúsítottat keres, letartóztatás egyelőre nem történt.