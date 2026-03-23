antiszemita támadás antiszemitizmus london zsidó

Brutális és aljas antiszemita támadást követtek el Londonban (VIDEÓ)

2026. március 23. 08:55

Az eset Magyarországon elképzelhetetlen volna, Nyugat-Európa nagyvárosaiban azonban mindennapos.

2026. március 23. 08:55
null

A CNN arról ír, hogy több mentőautót gyújtottak fel egy londoni zsinagóga előtt hétfőn. Mint kiderült, 

három álarcos személy támadt a Hatzola Northwest zsidó önkéntes mentőszervezet járműveire 

az észak-londoni Golders Greenben a biztonsági kamerák felvételei szerint. Hozzáteszik: a londoni rendőrség antiszemita gyűlölet-bűncselekményként kezeli az esetet, három gyanúsítottat keres, letartóztatás egyelőre nem történt.

Az incidens egy olyan városrészben történt, 

ahol London legnagyobb zsidó közössége él, 

óvintézkedésként néhány lakost evakuáltak. A képek tanúsága szerint négyből három mentőautó teljesen kiégett, a bennük tárolt oxigénpalackok pedig mind felrobbantak – írják.

Íme, a felvétel:

Nyitókép: X

 

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. március 23. 11:23
hajra multikulti
Nasi12
2026. március 23. 10:55
A videoban az látszik, hogy a mentö mellett éghet valami. Kukatároló?:)
massivement5
2026. március 23. 10:29
Mélymagyarok sárgulnak az irigységtől, nagyon szeretnének már egy zsidó pogromot... Jók lesznek a "poloskák" is...
counter-revolution
2026. március 23. 10:29
Zsidó NGO-k telepítették oda az elkövetőket.
