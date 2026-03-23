Az ukránoknak össze kell húzni a nadrágszíjat, hogy kibírják a következő hónapot

Hivatalosan bejelentették: Európában képzett katonák érkeznek az ukrán frontra
Bizonytalan Ukrajna áprilisi dízel-ellátása.
Bizonytalan Ukrajna áprilisi dízel-ellátása.
Ukrajna dízel-ellátása márciusra teljes mértékben biztosított, azonban az áprilisi importigényeket még nem kötötték le teljesen – írta meg a Reuters. A kormány szerint a helyzet ellenőrzés alatt áll, folyamatos egyeztetésekkel igyekeznek megelőzni az esetleges ellátási zavarokat.
Az ország erősen függ a külföldi beszerzésektől. Az orosz rakétatámadások következtében ugyanis Ukrajna finomítói kapacitása szinte teljesen megsemmisült, így az üzemanyag döntő részét nyugat-, közép- és dél-európai forrásokból importálják.
Piaci elemzők szerint a jelenlegi trendek alapján március végéig nem várható fennakadás.
Április kapcsán azonban még vannak bizonytalanságok.
A beszállítók egy része a közel-keleti konfliktus miatt kivár, és csak az utolsó pillanatban dönt a konkrét mennyiségekről és feltételekről. A piaci szereplők szerint jelenleg még nem születtek végleges megállapodások sem a szállítási volumenekről, sem az árakról.
A dízel ára eközben meredeken emelkedik: a nagykereskedelmi árak kevesebb mint egy hónap alatt közel 50 százalékkal nőttek.
A globális energiaárak emelkedése más területeken is hatással lehet Ukrajnára. A kormány vizsgálja annak lehetőségét, hogy jelentősen növelje a repce vetésterületét, mivel a dráguló üzemanyagok miatt nő a biodízel-alapanyagok iránti kereslet.
Ezt is ajánljuk a témában
Európában képzik majd Ukrajna katonáit.
Nyitókép: Javier SORIANO / AFP