Hivatalosan bejelentették: Európában képzett katonák érkeznek az ukrán frontra
2026. március 23. 20:36
Európában képzik majd Ukrajna katonáit.
2026. március 23. 20:36
3 p
0
1
4
Mentés
NATO támogatásával 2026-ban is folytatódik az ukrán katonák kiképzése európai uniós országokban, ugyanakkor az Európai Unió területén zajló programok szerepe fokozatosan csökken, mivel Ukrajna egyre nagyobb hangsúlyt helyez a saját képzési rendszerének fejlesztésére – számolt be az ukrán Pravda.
Az ukrán fegyveres erők három uniós tagállamban szervezik majd meg az alapvető harccsoportos kiképzéseket NATO-támogatással. Dmitro Likovij, a hadsereg kommunikációs tisztje szerint a külföldi képzések továbbra is fontos szerepet játszanak, különösen a modern fegyverrendszerek és haditechnikai eszközök használatának elsajátításában, valamint a parancsnoki állomány és az oktatók felkészítésében.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Az elmúlt két évben ugyanakkor jelentősen visszaesett a külföldi kiképzések volumene. Ennek oka, hogy az ukrán hadsereg egyre több gyakorlatot szervez saját területén, miközben folyamatosan fejleszti a képzési infrastruktúrát.
A hazai kiképzési központokban egyre nagyobb szerepet kap a harctéri tapasztalatok beépítése, ami lehetővé teszi, hogy a katonák gyorsabban alkalmazkodjanak a modern hadviselés követelményeihez, beleértve a drónrendszerek és más fejlett technológiák használatát is.
Likovij hangsúlyozta, hogy a külföldi alapkiképzés továbbra is magas színvonalat biztosít a korszerű technikai háttér, a zavartalan gyakorlási körülmények és a tapasztalt kiképzők révén.
A NATO-tagállamokban zajló programok lehetősége folyamatos, és Ukrajna továbbra is értékeli a nemzetközi partnerek támogatását.
A legújabb, hatodik BZVP-képzési program a nyugat-európai partnerek érdeklődését is felkeltette, mivel ötvözi a modern hadviselés technológiai megoldásait az ukrán hadsereg harctéri tapasztalataival, így biztosítva a katonák felkészítésének nemzetközi szintjét.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
A bevándorláspolitika kicsúszott a tagállamok kezéből, a Mercosur-megállapodást ránk erőltették, az EU gazdaságpolitikája pedig szegényedéshez vezet – mindez jól mutatja, hogy Brüsszel egyre inkább figyelmen kívül hagyja a nemzetek érdekeit, miközben a döntések következményeit a tagállamok viselik.