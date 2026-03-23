ukrán hadsereg dmitro likovij európai unió nato orosz-ukrán háború

Hivatalosan bejelentették: Európában képzett katonák érkeznek az ukrán frontra

2026. március 23. 20:36

Európában képzik majd Ukrajna katonáit.

NATO támogatásával 2026-ban is folytatódik az ukrán katonák kiképzése európai uniós országokban, ugyanakkor az Európai Unió területén zajló programok szerepe fokozatosan csökken, mivel Ukrajna egyre nagyobb hangsúlyt helyez a saját képzési rendszerének fejlesztésére – számolt be az ukrán Pravda.

Az ukrán fegyveres erők három uniós tagállamban szervezik majd meg az alapvető harccsoportos kiképzéseket NATO-támogatással. Dmitro Likovij, a hadsereg kommunikációs tisztje szerint a külföldi képzések továbbra is fontos szerepet játszanak, különösen a modern fegyverrendszerek és haditechnikai eszközök használatának elsajátításában, valamint a parancsnoki állomány és az oktatók felkészítésében.

Az elmúlt két évben ugyanakkor jelentősen visszaesett a külföldi kiképzések volumene. Ennek oka, hogy az ukrán hadsereg egyre több gyakorlatot szervez saját területén, miközben folyamatosan fejleszti a képzési infrastruktúrát.

A hazai kiképzési központokban egyre nagyobb szerepet kap a harctéri tapasztalatok beépítése, ami lehetővé teszi, hogy a katonák gyorsabban alkalmazkodjanak a modern hadviselés követelményeihez, beleértve a drónrendszerek és más fejlett technológiák használatát is.

Likovij hangsúlyozta, hogy a külföldi alapkiképzés továbbra is magas színvonalat biztosít a korszerű technikai háttér, a zavartalan gyakorlási körülmények és a tapasztalt kiképzők révén.

A NATO-tagállamokban zajló programok lehetősége folyamatos, és Ukrajna továbbra is értékeli a nemzetközi partnerek támogatását.

Ezt is ajánljuk a témában

A legújabb, hatodik BZVP-képzési program a nyugat-európai partnerek érdeklődését is felkeltette, mivel ötvözi a modern hadviselés technológiai megoldásait az ukrán hadsereg harctéri tapasztalataival, így biztosítva a katonák felkészítésének nemzetközi szintjét.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Skulo
2026. március 23. 21:25
Eltűnt a fele az. EU ban.Meg a pénz kétszer.
Farkasvölgyi
2026. március 23. 20:53
Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara úgy döntött, hogy felhagy a külföldi kiképzéssel. A külföldi kiképzőtereken folytatott kiképzés nem felel meg a modern hadviselés realitásainak. Nagyon magas költségek mellett az európai hadseregek tapasztalatai ma már haszontalanok az ukrajnai harci övezetben...
cirmos
2026. március 23. 20:44 Szerkesztve
nem elég hatásvadász a cím, jobb lett volna így: - ezt nem láttuk jönni! hivatásos szakértők és elemzők tűpontosan kimondták, amitől mindenki félt!
