Hivatalosan bejelentették: Európában képzett katonák érkeznek az ukrán frontra

NATO támogatásával 2026-ban is folytatódik az ukrán katonák kiképzése európai uniós országokban, ugyanakkor az Európai Unió területén zajló programok szerepe fokozatosan csökken, mivel Ukrajna egyre nagyobb hangsúlyt helyez a saját képzési rendszerének fejlesztésére – számolt be az ukrán Pravda.

Az ukrán fegyveres erők három uniós tagállamban szervezik majd meg az alapvető harccsoportos kiképzéseket NATO-támogatással. Dmitro Likovij, a hadsereg kommunikációs tisztje szerint a külföldi képzések továbbra is fontos szerepet játszanak, különösen a modern fegyverrendszerek és haditechnikai eszközök használatának elsajátításában, valamint a parancsnoki állomány és az oktatók felkészítésében.