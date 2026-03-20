Az EU megint nem oldott meg semmit, de legalább a választásokig az ukrán hitelről letettek

Még a Politico is megírta, hogy nem kifejezetten megszokott, hogy a kedden bejelentett „Barátság-misszió” – amely az EU részéről kivizsgálná, hogy mi is a helyzet a vezetékkel – , már szerdán megérkezett Kijevbe, és azóta nem engedik őket oda az ukránok a vezetékhez.

Vajon mikor esik le Brüsszelben, hogy tényleg nincs semmi „strukturális integritási probléma” a vezeték kapcsán, csak Kijev egyszerűen csuklóztatja Magyarországot, kormányváltásról álmodozva?

És épp ezért abszurd, hogy még mindig az a kérdés Orbán felé, hogy „ugye nem a választás miatt blokkolja az ukránoknak szánt hitelt?” Hát nem, hanem azért,

mert kell az energia Magyarországnak, ha már az EU zöme ideológiailag vezérelt energiadiétára fogta a maga gazdaságát.

És itt jutunk el a termodinamika első törvényéhez. Az energia nem vész el, nem keletkezik a semmiből, csak átalakul. Bármely ország csak annyira erős, amennyire erős tud lenni a gazdasága. A gazdaság pedig nem más, mint egy hatalmas átalakító rendszer, aminek a fő hajtóeleme az energia. Energia nélkül az EU gazdasága nulla.