Az EU megint nem oldott meg semmit, de legalább a választásokig az ukrán hitelről letettek

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Nem véletlenül próbálkoznak az ukrán drónok – mutattak rá az elemzők.
Egy dolguk lett volna: intézni Európának energiát.
Kezdjük a legelején: az EU-tagállamok miniszterelnökeinek és elnökeinek Brüsszelben gyakorlatilag egyetlen dolguk lett volna csütörtökön. Megtalálni a kiutat abból a gigantikus slamasztikából, amit a termodinamika első tétele jelent: az energia nem vész el, nem keletkezik a semmiből, csak átalakul. Ha meg nincs energia, semmi sincs.
Most pedig nagyon nincs energia. Ezt látván a miniszterelnökök és elnökök összedugták a fejüket Brüsszelben, és a nagy megfejtésekben addig jutottak, hogy „fúj Orbán”, mert a magyar kormányfő nem engedi át a 90 milliárd eurós hitelt, amíg nincs megoldva az olajszállítás a Barátságon.
Eddig jutottak azon példátlan unió-szintű hanyatlás kapcsán, amiben dagonyázva odáig jutottunk, hogy már a világpolitikai dobogó harmadik fokáért is foggal-körömmel küzdenünk kell, mielőtt elsüllyedünk.
„Példátlan”, mondták Brüsszelben a magyar vétóra, holott az ukrán fél eljárása is ugyanolyan példátlan.
Még a Politico is megírta, hogy nem kifejezetten megszokott, hogy a kedden bejelentett „Barátság-misszió” – amely az EU részéről kivizsgálná, hogy mi is a helyzet a vezetékkel – , már szerdán megérkezett Kijevbe, és azóta nem engedik őket oda az ukránok a vezetékhez.
Vajon mikor esik le Brüsszelben, hogy tényleg nincs semmi „strukturális integritási probléma” a vezeték kapcsán, csak Kijev egyszerűen csuklóztatja Magyarországot, kormányváltásról álmodozva?
És épp ezért abszurd, hogy még mindig az a kérdés Orbán felé, hogy „ugye nem a választás miatt blokkolja az ukránoknak szánt hitelt?” Hát nem, hanem azért,
mert kell az energia Magyarországnak, ha már az EU zöme ideológiailag vezérelt energiadiétára fogta a maga gazdaságát.
És itt jutunk el a termodinamika első törvényéhez. Az energia nem vész el, nem keletkezik a semmiből, csak átalakul. Bármely ország csak annyira erős, amennyire erős tud lenni a gazdasága. A gazdaság pedig nem más, mint egy hatalmas átalakító rendszer, aminek a fő hajtóeleme az energia. Energia nélkül az EU gazdasága nulla.
Az EU saját energiatermelése elhanyagolható az összes energiaigényéhez képest, szóval előbb vagy utóbb ebből nagy gond lesz.
De mindezt – a nyilvános menüt elnézve – borjúfilék, tésztában sült pástétomok és tartletek között talán nem látni teljesen tisztán. Ahogy az sem segít, ha a kék és a sárga elvakítja az embert – vagy éppen az olajrészvényeik a megugrása a tőzsdén. Egy dolog biztos: a tétlenség rajtunk fog csattanni.
A gondviselés sajátos humorérzékére vall, hogy miközben az elnökök és miniszterelnökök kupaktanácsoltak, a QatarEnergy vezetője – akinek a cége az ország GDP-jének durván 60 százalékáért felel – bejelentette, hogy odáig fajult a helyzet a Közel-Keleten, hogy a világ legnagyobb LNG-tárolóját lebombázták, aminek okán az Olaszországgal, Belgiummal, Dél-Koreával és Kínával megkötött hosszútávú szerződéseket fel kell rúgni, hisz force majeure eset a ballisztikus rakéta. Ennek kapcsán nyilván még feljebb szaladtak az energiaárak, durván megduplázódtak a február óta.
De legalább a 90 milliárd eurós hitelcsomag lekerült a napirendről – egészen az április 12-i választásokig.
