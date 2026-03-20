03. 20.
péntek
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Az EU megint nem oldott meg semmit, de legalább a választásokig az ukrán hitelről letettek

2026. március 20. 05:30

Egy dolguk lett volna: intézni Európának energiát.

Varga Mátyás Zsolt
Kezdjük a legelején: az EU-tagállamok miniszterelnökeinek és elnökeinek Brüsszelben gyakorlatilag egyetlen dolguk lett volna csütörtökön. Megtalálni a kiutat abból a gigantikus slamasztikából, amit a termodinamika első tétele jelent: az energia nem vész el, nem keletkezik a semmiből, csak átalakul. Ha meg nincs energia, semmi sincs.

Most pedig nagyon nincs energia. Ezt látván a miniszterelnökök és elnökök összedugták a fejüket Brüsszelben, és a nagy megfejtésekben addig jutottak, hogy „fúj Orbán”, mert a magyar kormányfő nem engedi át a 90 milliárd eurós hitelt, amíg nincs megoldva az olajszállítás a Barátságon.

Eddig jutottak azon példátlan unió-szintű hanyatlás kapcsán, amiben dagonyázva odáig jutottunk, hogy már a világpolitikai dobogó harmadik fokáért is foggal-körömmel küzdenünk kell, mielőtt elsüllyedünk.

„Példátlan”, mondták Brüsszelben a magyar vétóra, holott az ukrán fél eljárása is ugyanolyan példátlan.

Még a Politico is megírta, hogy nem kifejezetten megszokott, hogy a kedden bejelentett „Barátság-misszió” – amely az EU részéről kivizsgálná, hogy mi is a helyzet a vezetékkel – , már szerdán megérkezett Kijevbe, és azóta nem engedik őket oda az ukránok a vezetékhez. 

Vajon mikor esik le Brüsszelben, hogy tényleg nincs semmi „strukturális integritási probléma” a vezeték kapcsán, csak Kijev egyszerűen csuklóztatja Magyarországot, kormányváltásról álmodozva?

És épp ezért abszurd, hogy még mindig az a kérdés Orbán felé, hogy „ugye nem a választás miatt blokkolja az ukránoknak szánt hitelt?” Hát nem, hanem azért, 

mert kell az energia Magyarországnak, ha már az EU zöme ideológiailag vezérelt energiadiétára fogta a maga gazdaságát.

És itt jutunk el a termodinamika első törvényéhez. Az energia nem vész el, nem keletkezik a semmiből, csak átalakul. Bármely ország csak annyira erős, amennyire erős tud lenni a gazdasága. A gazdaság pedig nem más, mint egy hatalmas átalakító rendszer, aminek a fő hajtóeleme az energia. Energia nélkül az EU gazdasága nulla. 

Az EU saját energiatermelése elhanyagolható az összes energiaigényéhez képest, szóval előbb vagy utóbb ebből nagy gond lesz. 

De mindezt – a nyilvános menüt elnézve – borjúfilék, tésztában sült pástétomok és tartletek között talán nem látni teljesen tisztán. Ahogy az sem segít, ha a kék és a sárga elvakítja az embert – vagy éppen az olajrészvényeik a megugrása a tőzsdén. Egy dolog biztos: a tétlenség rajtunk fog csattanni. 

A gondviselés sajátos humorérzékére vall, hogy miközben az elnökök és miniszterelnökök kupaktanácsoltak, a QatarEnergy vezetője – akinek a cége az ország GDP-jének durván 60 százalékáért felel – bejelentette, hogy odáig fajult a helyzet a Közel-Keleten, hogy a világ legnagyobb LNG-tárolóját lebombázták, aminek okán az Olaszországgal, Belgiummal, Dél-Koreával és Kínával megkötött hosszútávú szerződéseket fel kell rúgni, hisz force majeure eset a ballisztikus rakéta. Ennek kapcsán nyilván még feljebb szaladtak az energiaárak, durván megduplázódtak a február óta.

De legalább a 90 milliárd eurós hitelcsomag lekerült a napirendről – egészen az április 12-i választásokig.

Ekrü123
2026. március 20. 07:37 Szerkesztve
tovarisi-konyec 2026. március 20. 06:24 " Megérdemelnétek, hogy Ursula ne foglalkozzon az üggyel és szarban hagyja a pedofideszes Viktormihályt."- Csak szólok, Ursula nem jótékonykodásból foglalkozik az üggyel, hanem mert ebből a pénzből visszaosztanak neki is. Azt meg leszarja, hogy az EU polgárai hogyan fizetik majd ki az ukránok helyett. Mi pedig sokkal jobban járnánk ha nem foglalkozna az üggyel, mert az azt jelentené, hogy Zelenszkij megy a levesbe. Amúgy miért vagy ennyire ideges? Csak nem rájöttél, hogy bármit is hazudjanak Brüsszelben, beszéljenek B,C vagy YX tervről, a magyar vétó megkerülhetetlen? XDDDD
vezker
2026. március 20. 07:07
Az EU valójában elszigetelődött a világtól. Tényleg idióták gyülekezete. Vagy az a dolguk, hogy ártsanak nekünk. Nem tudom melyik a rosszabb.
salátás
2026. március 20. 07:04
tovarisi-konyec 2026. március 20. 06:24 Ne zavarjon, hogy segítenek megjavítani a vezetéket, --------- az érintetteket oda se merték engedni, te féreg, hogy mersz ilyen undorítóan hazudni?
Da Vinci
2026. március 20. 07:00
“Az EU megint nem oldott meg semmit” Hosszú évek óta még az óraátállítási phaszságot se képesek megoldani! Azt se tudják eldönteni, hogy nők, vagy férfiak vagy mik! Loser idióták Van der Pfizerrel meg Weberrel együtt az egész bagázs! 🤮
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!