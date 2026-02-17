Ft
Ft
7°C
0°C
Ft
Ft
7°C
0°C
02. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij tomahawk amerikai demokrata richard blumenthal rakéta orosz-ukrán háború egyesült államok kijev

Zelenszkij már dörzsöli a tenyerét: hamarosan teljesülhet Ukrajna legnagyobb vágya

2026. február 17. 10:18

Richard Blumenthal amerikai demokrata szenátor Ukrajna támogatásáról szónokolt Kijevben.

2026. február 17. 10:18
null

Richard Blumenthal amerikai demokrata szenátor szerint az Egyesült Államoknak nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat és további korszerű fegyverrendszereket kellene átadnia Ukrajnának – írta meg az orosz Gazeta.

Blumenthal a kijevi sajtótájékoztatóján a Tomahawk rakéták, Patriot légvédelmi elfogórakéták, további F–16-os vadászgépek, valamint az ukrajnai dróngyártás bővítésének szükségességét említette, hozzátéve, hogy „a szükséges fegyverzet teljes spektrumát” biztosítani kellene Kijev számára.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A Frankfurter Rundschau korábbi beszámolója szerint azonban Kijev a Tomahawkok birtokában akár közvetlenül Moszkvára is csapást mérhetne.

Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov ezért többször is figyelmeztetett arra, hogy a nyugati fegyverszállítások a konfliktus további eszkalációjához vezethetnek.

Nyitókép: Michaela STACHE / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
•••
2026. február 17. 10:55 Szerkesztve
A Tomahawk kezelésének elsajátítása intenzív képzéssel is 0,5-1 (de lehet hogy 1-1,5) év. Ez azt jelenti, hogy amerikai katonai személyzet kell a kilövéshez. Ez pedig direkt konfrontációt jelent - gyakorlatilag az USA megtámadja Oroszországot.
Válasz erre
0
0
Nasi12
2026. február 17. 10:41
Ukrajna, a zenebohóc és kócos borisz vágya nem esik egybe.
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
2026. február 17. 10:38
Virágvölgyi elftárs jó elftárs.
Válasz erre
0
0
angie1
2026. február 17. 10:35
Ja, hát kelleni azt kellene, de mit fog adni Trump, aki úgy rühelli ezt a drogos stöpszlit! Amúgy a szenátor miért nem szól a BlackRockos haverjának, hogy jótékonykodni kéne?!!!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!