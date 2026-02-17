Richard Blumenthal amerikai demokrata szenátor szerint az Egyesült Államoknak nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat és további korszerű fegyverrendszereket kellene átadnia Ukrajnának – írta meg az orosz Gazeta.

Blumenthal a kijevi sajtótájékoztatóján a Tomahawk rakéták, Patriot légvédelmi elfogórakéták, további F–16-os vadászgépek, valamint az ukrajnai dróngyártás bővítésének szükségességét említette, hozzátéve, hogy „a szükséges fegyverzet teljes spektrumát” biztosítani kellene Kijev számára.