Megfagyott a levegő Brüsszelben: ezt Magyarország soha nem fogja hagyni
Ebben a létkérdésben szövetségeseinkre is számíthatunk.
Richard Blumenthal amerikai demokrata szenátor Ukrajna támogatásáról szónokolt Kijevben.
Richard Blumenthal amerikai demokrata szenátor szerint az Egyesült Államoknak nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat és további korszerű fegyverrendszereket kellene átadnia Ukrajnának – írta meg az orosz Gazeta.
Blumenthal a kijevi sajtótájékoztatóján a Tomahawk rakéták, Patriot légvédelmi elfogórakéták, további F–16-os vadászgépek, valamint az ukrajnai dróngyártás bővítésének szükségességét említette, hozzátéve, hogy „a szükséges fegyverzet teljes spektrumát” biztosítani kellene Kijev számára.
A Frankfurter Rundschau korábbi beszámolója szerint azonban Kijev a Tomahawkok birtokában akár közvetlenül Moszkvára is csapást mérhetne.
Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov ezért többször is figyelmeztetett arra, hogy a nyugati fegyverszállítások a konfliktus további eszkalációjához vezethetnek.
