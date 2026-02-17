Ft
vlagyimir putyin zelenszkij elnök donald trump usa

Zelenszkij elszabadult: az ukrán elnök szerint „nincs időnk a szarakodásra, dönteni kell!”

2026. február 17. 22:41

Az ukrán elnök élesen bírálta Donald Trump nyilvános nyomásgyakorlását.

2026. február 17. 22:41
null

Zelenszkij az Axiosnak adott interjúban azt mondta, nem korrekt Donald Trump részéről, hogy a nyilvánosság előtt Ukrajnától követel engedményeket a béke érdekében, miközben szerinte a tartós béke nem jelentheti azt, hogy Vlagyimir Putyin kezébe adják a győzelmet.

Az ukrán nép nem hagyná, hogy területeket adjak át Oroszországnak

– jelentette ki.

A megszólalás időzítése azért lényeges, mert kedd este ért véget Genfben az amerikai közvetítéssel tartott orosz ukrán tárgyalások harmadik fordulója, ahol a legérzékenyebb téma a területi kérdés volt. A szöveg szerint az amerikaiak a béke zálogát a Donbasz maradék, ukrán kézen lévő részének átadásában látják, Zelenszkij viszont közölte, nem akar olyan békevíziót eladni a saját népének, amelyet otthon kudarcos történetként értékelnének, és hangsúlyozta, hogy a közvetítőkkel „tisztelik egymást”.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy bármilyen egyezség hatálybalépéséről az ukránoknak szavazniuk kell, és ha a megállapodás csak a Donbasz feladásáról szólna, azt elutasítanák.

Az emberek ezt sosem fogják megbocsátani, sem nekem, sem az USA-nak

– mondta, ugyanakkor szerinte egy olyan konstrukciót, amely a frontot a jelenlegi állapotában befagyasztja, az ukránok elfogadhatnának.

Zelenszkij a tárgyalások intő jelének nevezte, hogy a delegációt vezető GRU-főnököt leváltották, és helyette Vlagyimir Megyinszkijt küldték Genfbe, ami szerinte az orosz időhúzásra utal. „Nincs időnk a szarakodásra, döntenünk kell a háború befejezéséről” – fogalmazott, miközben arról is beszélt, hogy katonai fronton már van terv a tűzszünet drónos ellenőrzésére, de vita maradt az európai részvételről, és abszurdumnak nevezte, hogy az oroszok a szöveg szerint 60 nap helyett csak egyetlen napot kínáltak fel.

Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP

***

NokiNokedli
•••
2026. február 18. 00:03 Szerkesztve
"Az emberek ezt sosem fogják megbocsátani, sem nekem, sem az USA-nak" Sokan (nagyon sokan) azt sem bocsátják meg, hogy több millió ukránt kinyiffantatott, vagy megsebesíttetett, több milliót elmenekíttetet, és azt sem bocsátják meg, hogy tobb éve miéárt nem tűnt el Z-Ügynök a porondról akár így, akár úgy. Középkori nyomortanyát csinált Ukrajnából. (Persze ne felejtsük, ez USA, illetve Nyugati követelmény volt.)
Válasz erre
1
0
Sün Balázs
2026. február 18. 00:03
Zelenszkij egyre pofátlanabb. Én megértem, hogy azok után, hogy 2022. áprilisában az ostoba Boris Johnson rábeszélésére nem nem bele akkor a békére, és azóta szétlövette az országa értékesebb részét, és azt az óriási ember, infrastruktúra- és anyagi vereségét az ukránok nem fogják neki elnézni. Ráadásul már ő is látja azt, amit Orbán több éve mond, hogy nem tudják legyőzni az oroszokat, bármennyire is puszilgatja őt - gusztustalanul - Ursula. Emiatt úgy viselkedik, mint egy sarokba szorított vadállat. Épp azokat az embereket sértegeti, akitől eddig a legőszintébben álltak az ukránok problémájának és a mielőbbi béke megoldása érdekében mellé. Ez gusztustalan részéről.!!!
Válasz erre
1
0
yalaelnok
2026. február 17. 23:25
jól látszik, hogy az idő fuckrajnának dolgozik az oroszok felőrlődnek és feltétel nélkül kapitulálnak majd a fuckránok előtt
Válasz erre
1
3
canadian-deplorable
2026. február 17. 23:25
Zelenszkij rossz emberismerő. Trump nem tűri, hogy egy ilyen alantas kisegér kioktassa és manipulálja. Zselé mesterre nehéz napok várnak.
Válasz erre
4
0
