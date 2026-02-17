Zelenszkij elszabadult: az ukrán elnök szerint „nincs időnk a szarakodásra, dönteni kell!”

Határozattal üzent a kormány – nemet mondtak az ukrán tagságra és a katonai unióra
Kocsis Máté és Szijjártó Péter nyújtotta be az országgyűlési határozati javaslatot.
Az ukrán elnök élesen bírálta Donald Trump nyilvános nyomásgyakorlását.
Zelenszkij az Axiosnak adott interjúban azt mondta, nem korrekt Donald Trump részéről, hogy a nyilvánosság előtt Ukrajnától követel engedményeket a béke érdekében, miközben szerinte a tartós béke nem jelentheti azt, hogy Vlagyimir Putyin kezébe adják a győzelmet.
Az ukrán nép nem hagyná, hogy területeket adjak át Oroszországnak
– jelentette ki.
A megszólalás időzítése azért lényeges, mert kedd este ért véget Genfben az amerikai közvetítéssel tartott orosz ukrán tárgyalások harmadik fordulója, ahol a legérzékenyebb téma a területi kérdés volt. A szöveg szerint az amerikaiak a béke zálogát a Donbasz maradék, ukrán kézen lévő részének átadásában látják, Zelenszkij viszont közölte, nem akar olyan békevíziót eladni a saját népének, amelyet otthon kudarcos történetként értékelnének, és hangsúlyozta, hogy a közvetítőkkel „tisztelik egymást”.
Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy bármilyen egyezség hatálybalépéséről az ukránoknak szavazniuk kell, és ha a megállapodás csak a Donbasz feladásáról szólna, azt elutasítanák.
Az emberek ezt sosem fogják megbocsátani, sem nekem, sem az USA-nak
– mondta, ugyanakkor szerinte egy olyan konstrukciót, amely a frontot a jelenlegi állapotában befagyasztja, az ukránok elfogadhatnának.
Zelenszkij a tárgyalások intő jelének nevezte, hogy a delegációt vezető GRU-főnököt leváltották, és helyette Vlagyimir Megyinszkijt küldték Genfbe, ami szerinte az orosz időhúzásra utal. „Nincs időnk a szarakodásra, döntenünk kell a háború befejezéséről” – fogalmazott, miközben arról is beszélt, hogy katonai fronton már van terv a tűzszünet drónos ellenőrzésére, de vita maradt az európai részvételről, és abszurdumnak nevezte, hogy az oroszok a szöveg szerint 60 nap helyett csak egyetlen napot kínáltak fel.
