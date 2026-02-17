Zelenszkij elszabadult: az ukrán elnök szerint „nincs időnk a szarakodásra, dönteni kell!”

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy bármilyen egyezség hatálybalépéséről az ukránoknak szavazniuk kell, és ha a megállapodás csak a Donbasz feladásáról szólna, azt elutasítanák.

Az emberek ezt sosem fogják megbocsátani, sem nekem, sem az USA-nak

– mondta, ugyanakkor szerinte egy olyan konstrukciót, amely a frontot a jelenlegi állapotában befagyasztja, az ukránok elfogadhatnának.

Zelenszkij a tárgyalások intő jelének nevezte, hogy a delegációt vezető GRU-főnököt leváltották, és helyette Vlagyimir Megyinszkijt küldték Genfbe, ami szerinte az orosz időhúzásra utal. „Nincs időnk a szarakodásra, döntenünk kell a háború befejezéséről” – fogalmazott, miközben arról is beszélt, hogy katonai fronton már van terv a tűzszünet drónos ellenőrzésére, de vita maradt az európai részvételről, és abszurdumnak nevezte, hogy az oroszok a szöveg szerint 60 nap helyett csak egyetlen napot kínáltak fel.

Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP