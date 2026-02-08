Zelenszkij bevallotta: bármi áron tovább támadná az orosz energiaexportot

– fogalmazott.

Orbán Viktor a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen világossá tette, hogy az olcsó orosz energia nélkül a magyar családok rezsiterhei drasztikusan megemelkednének. A miniszterelnök hangsúlyozta:

ha nincs orosz olaj és orosz gáz, akkor a rezsiszámlák jelentősen nőnének, és a rezsicsökkentés fenntartása ellehetetlenülne.

Felidézte, hogy míg Magyarországon ma az átlagos éves rezsiköltség körülbelül 250 ezer forint, addig Lengyelországban ez eléri a 800 ezer forintot. A kormányfő szerint az az állítás, hogy az orosz energiahordozók nélkül is fenntartható a rezsicsökkentés, nem felel meg a valóságnak.

A miniszterelnök élesen fogalmazott az ukrán követelésekkel kapcsolatban is. Elmondta, hogy