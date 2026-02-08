Zelenszkij bevallotta: bármi áron tovább támadná az orosz energiaexportot

Orbán Viktor elárulta, mekkora terhet jelentene Ukrajna követelése a magyar családoknak
Az olcsó orosz energia leválasztása a rezsicsökkentést sodorná veszélybe.
Az ukrán elnök szerint nincs más választásuk.
Bevallotta Volodimir Zelenszkij, hogy Ukrajna az orosz energiaexportot támadja.
Nem kell választanunk – hogy katonai célt támadunk-e vagy az energiát”
– jelentette ki egy X-oldalára feltöltött videóban. Az ukrán elnök szerint azért kell támadni az orosz energiát, mert Oroszország a háborút annak az exportjából származó forrásokból finanszírozza. Erről van szó.
Mindez legitim cél számunkra. És ki más tehette volna ezt az oroszokkal előttünk? Senki”
– fogalmazott.
Orbán Viktor a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen világossá tette, hogy az olcsó orosz energia nélkül a magyar családok rezsiterhei drasztikusan megemelkednének. A miniszterelnök hangsúlyozta:
ha nincs orosz olaj és orosz gáz, akkor a rezsiszámlák jelentősen nőnének, és a rezsicsökkentés fenntartása ellehetetlenülne.
Felidézte, hogy míg Magyarországon ma az átlagos éves rezsiköltség körülbelül 250 ezer forint, addig Lengyelországban ez eléri a 800 ezer forintot. A kormányfő szerint az az állítás, hogy az orosz energiahordozók nélkül is fenntartható a rezsicsökkentés, nem felel meg a valóságnak.
A miniszterelnök élesen fogalmazott az ukrán követelésekkel kapcsolatban is. Elmondta, hogy
Ukrajna folyamatosan azt kéri Brüsszeltől, válassza le Magyarországot az olcsó orosz energiáról,
ami szerinte közvetlen veszélyt jelent a rezsicsökkentésre.
Aki ilyet mond, az Magyarország ellensége, tehát Ukrajna az ellenségünk”
– jelentette ki.
Nyitókép forrása: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
