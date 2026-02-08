Ft
02. 08.
vasárnap
volodimir zelenszkij energia orosz-ukrán háború oroszország

Zelenszkij bevallotta: bármi áron tovább támadná az orosz energiaexportot

2026. február 08. 19:43

Az ukrán elnök szerint nincs más választásuk.

2026. február 08. 19:43
null

Bevallotta Volodimir Zelenszkij, hogy Ukrajna az orosz energiaexportot támadja.

Nem kell választanunk – hogy katonai célt támadunk-e vagy az energiát”

– jelentette ki egy X-oldalára feltöltött videóban. Az ukrán elnök szerint azért kell támadni az orosz energiát, mert Oroszország a háborút annak az exportjából származó forrásokból finanszírozza. Erről van szó. 

Mindez legitim cél számunkra. És ki más tehette volna ezt az oroszokkal előttünk? Senki”

– fogalmazott.

Orbán Viktor a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen világossá tette, hogy az olcsó orosz energia nélkül a magyar családok rezsiterhei drasztikusan megemelkednének. A miniszterelnök hangsúlyozta:

ha nincs orosz olaj és orosz gáz, akkor a rezsiszámlák jelentősen nőnének, és a rezsicsökkentés fenntartása ellehetetlenülne.

Felidézte, hogy míg Magyarországon ma az átlagos éves rezsiköltség körülbelül 250 ezer forint, addig Lengyelországban ez eléri a 800 ezer forintot. A kormányfő szerint az az állítás, hogy az orosz energiahordozók nélkül is fenntartható a rezsicsökkentés, nem felel meg a valóságnak.

A miniszterelnök élesen fogalmazott az ukrán követelésekkel kapcsolatban is. Elmondta, hogy 

Ukrajna folyamatosan azt kéri Brüsszeltől, válassza le Magyarországot az olcsó orosz energiáról,

ami szerinte közvetlen veszélyt jelent a rezsicsökkentésre.

Aki ilyet mond, az Magyarország ellensége, tehát Ukrajna az ellenségünk”

– jelentette ki.

Nyitókép forrása: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

***

 

Összesen 15 komment

kiss.istvan770
•••
2026. február 08. 21:00 Szerkesztve
Elég volt Trump töketlenkedéséből! Madurót el tudta raboltatni, ez a neonáci zsidó ripacs diktátor mit keres még Ukrajnában?
Válasz erre
0
0
haxima
2026. február 08. 20:54
Az orosznak van energiája, ércei, kohói, technológiája. Nem pénz kell a háboruhoz, hanem vas meg gyapot meg trotil. Ugyhogy ez egy baszott nagy kamu, h az orosznak pénz kell. Aztán. Az energián kívül exportál pár dolgot, amiből van bevétele. Mondjuk aranyból 340 tonnát. Az olyan 60 milliard dollar. Ja és 20% az államadósság. Biztos van egy-két bank aki kölcsönöz nekik ha kell.
Válasz erre
1
0
Pametan
2026. február 08. 20:41
"Bevallotta Volodimir Zelenszkij, hogy Ukrajna az orosz energiaexportot támadja." És csodálkozik, hogy Putyin pedig az ukrán energiarendszert támadja? Ez a majom mégis mit képzel? Az oroszok tapsolva fogják megköszönni? Arról sem kellene megfeledkeznie, hogy nemcsak az exportot támadja, hanem az orosz energiarendszert is ő támadta előbb. Az orosz támadások csak válaszok voltak. Putyin kimondottan próbálta az egész háború során a civil szféra támadását mellőzni minden szinten. Célzott csapásokat indítottak, ha azok civil teret sértettek, ritka kivételtől eltekintve az ukránok saját védekezésük, vagy a saját fegyvereik által okozott károknak volt köszönhető.
Válasz erre
3
0
tapir32
2026. február 08. 20:34
Hazugsággyáros Zselenszkij! Ukrajna orosz gázt vásárol EU pénzen! Magyarország által Ukrajnának szállított üzemanyag orosz olajból van, a Magyarországtól Ukrajna által vásárolt elektromos áram jelentős részét orosz gázból állítják elő. Ukrajna és az ukrán nép sokkal rosszabb helyzetben lenne az orosz gáz és olaj és Magyarország segítsége nélkül.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!