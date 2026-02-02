Váratlan helyről jött a támadás: saját embere fordult Von der Leyen ellen

Bár szokatlan, hogy a hivatalban lévő biztosok nyíltan bírálják von der Leyent, a testület több korábbi tagja is így tett.

Michel Barnier memoárjában azzal vádolta korábbi főnökét, hogy „autoriter irányba sodorta” a Bizottságot.

Egy másik volt biztos, Thierry Breton szintén azt állította, hogy von der Leyen túl nagy hatalmat gyakorolt, és azzal érvelt, hogy

Európa „nem azért jött létre, hogy császárnője vagy császára legyen”.

Biztosként Schmit egy olyan frakcióhoz tartozott, amely belülről kifogásolta Von der Leyen egyes lépéseit, többek között azt, hogy egy közeli szövetségesét nevezte ki a kisvállalkozásokért felelős megbízottnak – ezt a lépést az Európai Parlament átláthatóság hiánya miatt bírálta.

Emellett azzal is vádolta a Bizottságot, hogy nincs hosszú távú víziója és stratégiai terve.