Váratlan helyről jött a támadás: saját embere fordult Von der Leyen ellen

Belső háború az EU csúcsán: Kallas szerint diktatúra felé sodródik Brüsszel
Kaja Kallas elszólásai nemcsak a világ állapotáról, hanem az uniós belső viszonyokról is sokat elárulnak. (VIDEÓ)
A Bizottság elnökének korábbi szövetségese leszögezte: Ursula von der Leyen nem jó Európa számára.
Ursula von der Leyen „elnöki” stílusa, ahogyan az Európai Bizottságot vezeti, káros hatással van Európára – állítja egy korábbi szövetséges. „Az a benyomásom, hogy a biztosokat ma már nagyrészt elhallgattatják” – nyilatkozta Nicolas Schmit a Politicónak, aki az első von der Leyen-bizottságban a foglalkoztatásért és a szociális jogokért felelős biztos volt.
„A rendszer, – amely nagyon centralizált, nevezzük elnöki vagy bármilyen más rendszernek – nem jó a Bizottságnak, és általában véve nem jó Európának” – mondta.
Schmit 2019 és 2024 között képviselte Luxemburgot a Bizottságban, és az Európai Szocialisták Pártjának vezető jelöltje volt a 2024-es uniós választásokon. Schmit jelenleg az Európai Progresszív Tanulmányok Alapítvány, a PES agytröszt elnöke.
Bár szokatlan, hogy a hivatalban lévő biztosok nyíltan bírálják von der Leyent, a testület több korábbi tagja is így tett.
Michel Barnier memoárjában azzal vádolta korábbi főnökét, hogy „autoriter irányba sodorta” a Bizottságot.
Egy másik volt biztos, Thierry Breton szintén azt állította, hogy von der Leyen túl nagy hatalmat gyakorolt, és azzal érvelt, hogy
Európa „nem azért jött létre, hogy császárnője vagy császára legyen”.
Biztosként Schmit egy olyan frakcióhoz tartozott, amely belülről kifogásolta Von der Leyen egyes lépéseit, többek között azt, hogy egy közeli szövetségesét nevezte ki a kisvállalkozásokért felelős megbízottnak – ezt a lépést az Európai Parlament átláthatóság hiánya miatt bírálta.
Emellett azzal is vádolta a Bizottságot, hogy nincs hosszú távú víziója és stratégiai terve.
Az Egyesült Államokkal való kapcsolatok kapcsán Schmit bírálta a Bizottságot, amiért nem védte meg nyilvánosan Breton volt biztost, akit Washington utazási tilalommal sújtott, mert az USA szerint tisztességtelenül igyekezett szabályozni az amerikai közösségi médiát és technológiai óriásokat. Thomas Regnier, a Bizottság szóvivője akkor a Politicónak azt mondta, hogy a biztosi kollégium megállapodott abban, hogy jogi és pénzügyi támogatást nyújt Bretonnak.
Schmit a Bizottság deregulációs törekvéseit is bírálta, amelyek az úgynevezett omnibusz csomagok révén a technológiától a környezetpolitikáig terjedő területeken kívánják csökkenteni a bürokráciát.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP
