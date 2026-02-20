Dübörög a terrorállam: több mint négyszáz emberre csaptak le hazaárulás gyanújával az ukránok

Az Ukrinform szerint a nemzetbiztonság alapjai elleni bűncselekmények között az állam elleni árulás és a kollaboráció teszi ki az ügyek többségét. A bíró hangsúlyozta: azok, akik Oroszországnak segítettek, nem 2022-ben jelentek meg a semmiből, sokuk már korábban is kapcsolatban állt az orosz titkosszolgálatokkal.

Akadt olyan elítélt, aki a bíróság előtt kijelentette: nem tartja Ukrajnát független államnak, ezért nem érzi magát bűnösnek. Más életfogytiglani büntetés mellett is azt sajnálta, hogy többé nem segítheti az ellenséget.

Egy volt ukrán rendvédelmi dolgozó Odessza megyében vasútvonalak és kikötők közelében helyezett el rejtett kamerákat, és valós időben továbbította az adatokat az orosz titkosszolgálatoknak a katonai szállítmányokról. A tárgyaláson azt mondta: csupán az elfogását bánja. Fogolycserében reménykedett, de Oroszország nem mutatott érdeklődést iránta.

A Legfelsőbb Bíróság adatai szerint tavaly összesen 91 ezer ügyet tárgyaltak, ebből mintegy 7 ezer volt büntetőügy.

A hazaárulás kérdése ugyanakkor nem mindig fekete-fehér. A Mandiner 2023-ban írta meg Denisz Kirejev történetét, akit a háború első napjaiban azzal vádoltak, hogy az oroszoknak kémkedett. A Wall Street Journal szerint Kirejev információi hozzájárultak ahhoz, hogy Kijev pár óra alatt felkészüljön az oroszok támadására. Kirilo Budanov így fogalmazott: