boris pistorius bundeswehr spd németország

Újabb vita Németországban a katonai szolgálatról: a védelmi miniszter kiáll a herevizsgálat mellett

2026. február 01. 10:56

A lányoknak szerencsére – még – nem kötelező.

2026. február 01. 10:56
null

Németországban 2026. január 1-jétől lépett hatályba az új Wehrdienstgesetz (katonai szolgálati törvény), amely részben újra bevezeti a fiatal férfiak kötelező regisztrációját és orvosi alkalmassági vizsgálatát. A változás egyik leginkább vitatott eleme a férfiaknál végzett fizikai vizsgálat, amelynek részeként – a korábbi gyakorlathoz hasonlóan – sor kerül a here és a lágyékterület tapintásos vizsgálatára is. Ezt a köznyelvben gyakran „Eierkontrollgriff”-nek vagy „herevizsgálatnak” nevezik, és sok fiatal férfiban kellemetlen emlékeket idéz fel a múltból – írta a német Bild.

Boris Pistorius szövetségi védelmi miniszter (SPD) a felmerült aggodalmakra reagálva határozottan cáfolta, hogy a vizsgálat bármilyen formában megalázó lenne. Mint hangsúlyozta: a procedúra kizárólag egészségügyi célokat szolgál, és szigorúan az orvosok szakmai döntése alapján történik.

A vizsgálatok az emberi méltóságot teljes mértékben tiszteletben tartva zajlanak”

– fogalmazott Pistorius nyilatkozatában. Hozzátette, hogy a cél egyértelműen a komoly egészségügyi problémák kiszűrése, korai felismerése, amelyek mind akadályozhatnák a katonai szolgálatot, de egyben fontos jelei lennének az érintett fiatal saját egészségi állapotának is.

Az új szabályozás értelmében a 2008-ban és később született férfiak kapták meg elsőként a behívó jellegű kérdőíveket. Nekik kötelező kitölteniük az adatlapot, és megjelenniük az alkalmassági eljáráson. A nők esetében a részvétel továbbra is önkéntes, sem a kérdőív kitöltése, sem a vizsgálat nem kötelező számukra.

Pistorius többször kiemelte, hogy a kormány nem kényszerít senkit fegyveres szolgálatra. Ugyanakkor sok fiatal – a miniszter szavaival élve – „saját elhatározásból” jelentkezne a Bundeswehrhez, mert felismeri a szabadság és a biztonság védelmének fontosságát a jelenlegi geopolitikai helyzetben.

A védelmi miniszter kijelentéseit némileg árnyalja a tény, hogy tavaly decemberben hatalmas felháborodást keltett a fiatalok körében, több ezres tüntetéseket tartottak. Sőt, még iskolai „sztrájkot” is szerveztek a fiatalok. Továbbá a felmérések szerint sem népszerű az elképzelés a fiatalok körében, akik közül a legtöbben azért utasítják el a sorkatonaságot, mert „nem akarnak meghalni Ukrajnáért”.

Nyitókép forrása: Odd ANDERSEN  AFP

