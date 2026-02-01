Újabb vita Németországban a katonai szolgálatról: a védelmi miniszter kiáll a herevizsgálat mellett

Az új szabályozás értelmében a 2008-ban és később született férfiak kapták meg elsőként a behívó jellegű kérdőíveket. Nekik kötelező kitölteniük az adatlapot, és megjelenniük az alkalmassági eljáráson. A nők esetében a részvétel továbbra is önkéntes, sem a kérdőív kitöltése, sem a vizsgálat nem kötelező számukra.

Pistorius többször kiemelte, hogy a kormány nem kényszerít senkit fegyveres szolgálatra. Ugyanakkor sok fiatal – a miniszter szavaival élve – „saját elhatározásból” jelentkezne a Bundeswehrhez, mert felismeri a szabadság és a biztonság védelmének fontosságát a jelenlegi geopolitikai helyzetben.

A védelmi miniszter kijelentéseit némileg árnyalja a tény, hogy tavaly decemberben hatalmas felháborodást keltett a fiatalok körében, több ezres tüntetéseket tartottak. Sőt, még iskolai „sztrájkot” is szerveztek a fiatalok. Továbbá a felmérések szerint sem népszerű az elképzelés a fiatalok körében, akik közül a legtöbben azért utasítják el a sorkatonaságot, mert „nem akarnak meghalni Ukrajnáért”.

Nyitókép forrása: Odd ANDERSEN AFP