02. 07.
szombat
irán egyesült államok washington donald trump vám

Trump nem kegyelmez: bejelentette, kőkeményen megbüntet minden országot, aki üzletelni mer ezzel az országgal

2026. február 07. 09:45

Akár 25 százalékos vámot is beszedhetnek.

2026. február 07. 09:45
null

Donald Trump amerikai elnök pénteken végrehajtási rendeletet írt alá, ami megerősíti a nemzeti vészhelyzetet Iránnal kapcsolatban, és létrehoz egy olyan mechanizmust, amelynek keretében Washington újabb vámokat vethet ki azokkal az országokkal szemben, amelyek továbbra is üzleti kapcsolatban állnak Teheránnal – közölte a Fehér Ház pénteken.

A szombattól érvényes végrehajtási rendeletben az amerikai elnök fölhatalmazta a külügyminisztert, a kereskedelmi minisztert és az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjét, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket. A rendelet nem vezet be konkrét vámtarifát. Ehelyett azt mondja, hogy „kiegészítő értékvám – például 25 százalék – vethető ki”. 

A dokumentum szerint az illeték azon országok termékei esetében alkalmazhatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve Irántól vásárolnak, importálnak vagy más módon szereznek be árukat vagy szolgáltatásokat. A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) adatai szerint Irán kereskedelmének több mint egynegyede Kínával zajlik, az import 18 milliárd dollár, az export pedig 14,5 milliárd dollár volt 2024-ben. 

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP


 

snagyz
2026. február 07. 11:22
» dundi-fan3 Aztán amikor megint tele lesz a pelus, szó szerint és képletesen is, majd visszavonja. Így megy ez...« Az egybiteseknek ideje lenne eldönteni, hogy az amcsiknak "tele lesz a pelus" vagy "csecsemőket falnak fel", egyébként pedig a tények azt mutatják, előszür szólnak, aztán fenyegetnek, aztán beavatkoznak és a végén üzletelnek (realizálják a hasznot), se a pelus, se más nem releváns. Szóval nem azért vonnak vissza bármit is mert félnek, épp ellenkezőleg, nem félnek a jól felfogott érdekeik szerint bármilyen célszerű módszert alkalmazni. Egyébként ez a racionalitás elsődleges értelme! Legfeljebb a többiek (EU) nem értik a lényeget, de hisznek a "wishfulthinking-ben" és/vagy azt hiszik, ha valamit sokat mondogatunk az biztos úgy lesz, már tenni nem is kell semmit.
akitiosz
2026. február 07. 11:22
Ettől az intézkedéstől az amerikaiaknak nem lesz olcsó cipőjük, gatyájuk, nem a kínaiaknak. A vámot az amerikai vásárlók fizetik, nem a kínai eladók. Kínát ezzel nem tudja megbüntetni.
varga-judit
2026. február 07. 11:16
Zsolti bácsi és Dzsudzsákné gyorsan vissza is fordultak a Teheránba tartó honvédségi gépükkel.
patikus-3
2026. február 07. 10:52
Trump arra játszott, hogy mielőtt kiderülnek a disznóságai, megkapja a Nobel-díjat. Nem jött be. Két lebukás történt egy nap alatt: 1. Minneapolis 2. Epstein fileok – újabb fejezet 1. Minneapolisban nem palesztin gyermeket élettelenített el Trump vérbrigádja, ami fideszes buzigyerek szerint inkább előny lenne, mint hátrány, hanem amerikai állampolgárokat! Na, ez már döfi, ebbe már bukik a vén varacskos disznó. 2. Nem elég a kettős gyilkosság, most még fény derül a 2-szeres gyermek-abúzusra is. Nemcsak orális örömadásra kényszerítette a kiskorút, hanem még pofán is vágta mérgében… Na, ilyen elnöke sem volt még soha Amerikának. Csicska Viktor ehhez a drabális balfácánhoz kötötte Magyarország sorsát. B + Viktor, ezért még elszámolunk! Trump bukik, Viktor is elsüllyed örökre, mintha sose lett volna.
