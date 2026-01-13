Ft
irán egyesült államok donald trump vám

Trump újabb fenyegetést küldött: megbánja, aki Iránnal üzletel!

2026. január 13. 07:10

Vámokat vezetne be az amerikai elnök.

2026. január 13. 07:10
null

Újabb vámokkal fenyegetőzött Donald Trump. Az amerikai elnök azt ígérte, hogy 25 százalékos vámot vezet be minden olyan országgal szemben, amely „üzletet folytat” Iránnal – írta a Politico.

„Azonnali hatállyal 25 százalékos vámot fizet az Egyesült Államokkal folytatott minden üzletére, amely ország üzletet folytat az Iráni Iszlám Köztársasággal, ” – írta Trump egy Truth Social-posztban. „Ez a rendelet végleges és visszavonhatatlan. Köszönöm a figyelmüket erre az ügyre!” – fogalmazott.

Ugyanakkor hétfő késő estig nem tűnt úgy, hogy Trump kiadott volna bármilyen ehhez kapcsolódó elnöki rendeletet. 

A Fehér Ház szóvivője sem reagált azonnal Trump közösségi bejegyzésére vonatkozó kérdésekre.

A fenyegetés azt követően érkezett, hogy Iránban jelentős rendszerellenes tüntetések robbantak ki, amelyekkel szemben a hatóságok erőszakkal léptek fel. 

A Washington Institute for Near East Policy ügyvezető igazgatója, Michael Singh szerint azonban Trump fenyegetései nem lesznek jelentős hatással Iránra, hiszen az országgal szemben már jelenleg is rengeteg szankció van hatályban, amelyek jelentős részét a világon már most sem tartják be. Az Egyesült Államoknak nagyon kevés közvetlen kereskedelme van Iránnal. Ugyanakkor az Egyesült Államok jelentős kereskedelmet folytat olyan országokkal, amelyek üzletelnek Iránnal, például Kínával, Indiával, az Egyesült Arab Emírségekkel és az EU-val.

A Politico emlékeztetett, Trump korábban már kijelentette, hogy vámot vet ki azokra az országokra, amelyek orosz olajat vásárolnak, de eddig csak Indiával szemben lépett fel – India azonban nem hagyott fel az orosz olaj felvásárlásával. Kínával szemben – amely az orosz olaj másik legnagyobb felvásárlója – semmilyen lépést nem tett. 

Márciusban pedig 25 százalékos vámot helyezett kilátásba azokra az országokra, amelyek venezuelai olajat vagy gázt vásárolnak, de végül ezt a fenyegetését sem váltotta valóra.

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

borsos-2
2026. január 13. 09:38
Gondolom a következő mondatában meg beígért egy jó zsíros üzletet, aminek értelmében amerikai nagyvállalatok ingyenes koncesszióba veszik az iráni olajmezőket és a világ végéig üzemeltetik.
Válasz erre
0
0
jump-ing
2026. január 13. 09:13
Lassan már az egész világ bánhatja, ha egy diktátor merénylőyeh célt téveszt...
Válasz erre
2
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. január 13. 08:55
állítsátok meg donaldó trumpit
Válasz erre
2
0
recipp
2026. január 13. 08:34
Reuters A Big Oil valóságellenőrzést kínál Trump venezuelai álmának Kattints a linkre höhööö reuters.com/markets/commodities/big-oil-offers-reality-check-trumps-venezuela-dream-2026-01-12/?link_source=ta_first_comment&taid=69654713d7ae2a0001ac70fd&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwY2xjawPS1BRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETB3UnRvamFSbG9LeG9tTkk3c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHmlMIMC4Lu_gaB0JDwCwfZh1EdItSBx_QrtUVjvf36BujczQg3mbvdxy4mas_aem_wg4zmPoKuEnilPjfTXVRag Ja ,a kreténkeltetű ,szoponcmaszturbáltató mandi élleg hová lett Shöriff ? Tuti valamelyik mandi szerki volt álnéven ,nem véletlen jelent meg Sheriff a kilométeres kamu karraktereket bérmásoló -ami miatt megváltoztatták a fórumot-megkellett gátolni a fény-információ-,az igazság bejutását a sötét szoponc fejetekbe ,netán valamelyik elkezdene gondolkodni,az pedig veszélyes Orbűnisztánban,ez volt az oka,elválasztották a szart a májtól,a szar maradt
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!