Trump újabb fenyegetést küldött: megbánja, aki Iránnal üzletel!

A fenyegetés azt követően érkezett, hogy Iránban jelentős rendszerellenes tüntetések robbantak ki, amelyekkel szemben a hatóságok erőszakkal léptek fel.

A Washington Institute for Near East Policy ügyvezető igazgatója, Michael Singh szerint azonban Trump fenyegetései nem lesznek jelentős hatással Iránra, hiszen az országgal szemben már jelenleg is rengeteg szankció van hatályban, amelyek jelentős részét a világon már most sem tartják be. Az Egyesült Államoknak nagyon kevés közvetlen kereskedelme van Iránnal. Ugyanakkor az Egyesült Államok jelentős kereskedelmet folytat olyan országokkal, amelyek üzletelnek Iránnal, például Kínával, Indiával, az Egyesült Arab Emírségekkel és az EU-val.

A Politico emlékeztetett, Trump korábban már kijelentette, hogy vámot vet ki azokra az országokra, amelyek orosz olajat vásárolnak, de eddig csak Indiával szemben lépett fel – India azonban nem hagyott fel az orosz olaj felvásárlásával. Kínával szemben – amely az orosz olaj másik legnagyobb felvásárlója – semmilyen lépést nem tett.

Márciusban pedig 25 százalékos vámot helyezett kilátásba azokra az országokra, amelyek venezuelai olajat vagy gázt vásárolnak, de végül ezt a fenyegetését sem váltotta valóra.

