Hatalmas lebukás: AI-al hamisított videóval akarták lejáratni Trumpot a német köztévében – a nézők szúrták ki a csalást!

Trump és az AI-videó körüli kellemetlen kérdések

A ZDF nem válaszolt arra a kérdésre, hogy a szerkesztőség tudta-e az eredeti sugárzáskor, hogy AI által generált tartalomról van szó. Az sem derült ki, hogy házon belül készítették-e a felvételt. Ha igen, az komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy egy közszolgálati csatorna milyen gyakran állít elő mesterséges tartalmat, és azokat minden esetben megfelelően jelöli-e.

Az ügy további zavart okozott, amikor az eredeti adást ideiglenesen eltávolították a YouTube-ról és a ZDF médiatárából. Egyes médiumok arról számoltak be, hogy a csatorna „törölte a hamis videóját”. A ZDF szerint azonban csupán átmeneti lépésről volt szó, amíg a mesterséges jeleneteket hiteles videó- és állóképekre cserélték. A módosított változat már azzal a figyelmeztetéssel érhető el, hogy: