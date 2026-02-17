Ft
02. 17.
kedd
Németország Trump ICE ZDF közszolgálati televízió

Hatalmas lebukás: AI-al hamisított videóval akarták lejáratni Trumpot a német köztévében – a nézők szúrták ki a csalást!

2026. február 17. 20:10

Itt a bizonyíték a manipulációra: nem volt elég durva a valóság, ezért AI-val gyártottak drámai jeleneteket a híradóba!

2026. február 17. 20:10
null

Trump elnöksége idején a bevándorláspolitika központi politikai kérdéssé vált, az ICE pedig kulcsszerepet játszik az illegális bevándorlás visszaszorítását és a kitoloncolási eljárások felgyorsítását célzó intézkedések végrehajtásában. Ebben a politikai közegben különösen nem mindegy, milyen képsorokkal ábrázolják az amerikai hatóságok fellépését.

A ZDF Heute Journal című műsora február 15-én olyan jeleneteket sugárzott, amelyeken amerikai Bevándorlási és Vámhivatal-ügynökök egy nőt és két gyermeket vezetnek el. Az ICE embereit a riportban csapatokként emlegették. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Tovább a cikkhezchevron

A probléma csak az volt, hogy a képsorok mesterséges intelligenciával készültek – ráadásul a képernyőn jól látható volt az OpenAI „Sora” vízjele.

A Remix beszámolója szerint a közösségi médiában gyorsan felháborodás tört ki a hamis jelenetek miatt. A ZDF végül „jelentős szerkesztési hibát” ismert el, és közölte, hogy a képeket egyértelműen jelölni kellett volna. A csatorna magyarázata szerint: 

Ez a jelölés technikai okokból nem került át, amikor a cikket átvitték.

Trump és az AI-videó körüli kellemetlen kérdések

A ZDF nem válaszolt arra a kérdésre, hogy a szerkesztőség tudta-e az eredeti sugárzáskor, hogy AI által generált tartalomról van szó. Az sem derült ki, hogy házon belül készítették-e a felvételt. Ha igen, az komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy egy közszolgálati csatorna milyen gyakran állít elő mesterséges tartalmat, és azokat minden esetben megfelelően jelöli-e.

Az ügy további zavart okozott, amikor az eredeti adást ideiglenesen eltávolították a YouTube-ról és a ZDF médiatárából. Egyes médiumok arról számoltak be, hogy a csatorna „törölte a hamis videóját”. A ZDF szerint azonban csupán átmeneti lépésről volt szó, amíg a mesterséges jeleneteket hiteles videó- és állóképekre cserélték. A módosított változat már azzal a figyelmeztetéssel érhető el, hogy:

 A videót szerkesztőségi okokból utólag megváltoztattuk.

Mindez különösen kényes annak fényében, hogy a német háztartások közel havi 20 eurót fizetnek a közszolgálati műsorszolgáltatás finanszírozására, ami évente milliárdos bevételt jelent. A csatornákat rendszeresen érik elfogultsági vádak, különösen a konzervatív erőkkel – például az Alternatíva Németországnak (AfD) párttal – szembeni bánásmód miatt.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

 

