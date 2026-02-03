Ostrom alá került Von der Leyen botrányos megállapodása: új lendületet vettek a magyar érdekek

„Erre ráerősített a néppárti német kancellár, a néppárti osztrák kancellár, a néppárti svéd miniszterelnök és a szakbizottsági szakaszban is megerősítették ezt a szándékot, ahol a tiszás EP-képviselők ezt szó nélkül végighallgatták. És ami a legfontosabb:

az Európai Bizottság, azaz Ursula von der Leyenék is jelezték, hogy készen állnak arra, hogy az európai parlamenti döntés ellenére is végrehajtsák a Mercosur-megállapodást”

– fogalmazott a fideszes politikus, majd úgy folytatta: „mi azért ellenezzük a Mercosur-megállapodást, mert rendkívül egyenlőtlen versenyre kényszeríti az európai, illetve a magyar gazdákat”.

Az európai és a magyar gazdáknak olyan óriásgazdaságokkal kell majd versenyezniük, amelyeknek nem kell megfelelni ugyanazoknak a szabályoknak, mint az európai gazdáknak. Ráadásul ezzel párhuzamosan, ezzel egy időben csökkentik az európai gazdák támogatását – hívta fel a figyelmet a politikus.

Szavai szerint ezeket a terveket az Európai Néppárt „hozta össze”, és a „Tisza-féle Európai Néppárt” akarja megvalósítani. Ursula von der Leyen a Néppártból érkezik, az agrárbiztos a Néppártból érkezik és az Európai Parlament hangadói ezen ügyet érintően szintén a Néppártból érkeznek – közölte.