Ostrom alá került Von der Leyen botrányos megállapodása: új lendületet vettek a magyar érdekek

2026. február 03. 16:56

A Fidesz európai parlamenti delegációja az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodást ellenző módosító indítványt nyújt be.

null

A Fidesz európai parlamenti (EP-) delegációja több más képviselővel együtt az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodást ellenző módosító indítványt nyújt be az EP jövő heti plenáris ülésére – tájékoztatott Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője Brüsszelben kedden.

Magyar újságíróknak nyilatkozva Dömötör Csaba közölte: 

módosító indítványukkal azt kívánják elérni, hogy ne lehessen életbe léptetni az EU és a dél-amerikai közös piac (Mercosur) országai – Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagsággal bíró Venezuela – közötti megállapodást, amíg zajlik a nemrégiben indított bírósági eljárás.

Az Európai Parlamentben jelenleg többségben vannak a megállapodást ellenzők, a legutóbbi plenáris ülésen az EP-képviselők többsége szavazta meg, hogy bíróság elé viszi a Mercosur-megállapodás ügyét – emlékeztetett Dömötör Csaba, majd felhívta a figyelmet arra, hogy ennek ellenére az Európai Néppárt (EPP) a szavazás után a megállapodás végrehajtására szólított fel.

„Erre ráerősített a néppárti német kancellár, a néppárti osztrák kancellár, a néppárti svéd miniszterelnök és a szakbizottsági szakaszban is megerősítették ezt a szándékot, ahol a tiszás EP-képviselők ezt szó nélkül végighallgatták. És ami a legfontosabb:

 az Európai Bizottság, azaz Ursula von der Leyenék is jelezték, hogy készen állnak arra, hogy az európai parlamenti döntés ellenére is végrehajtsák a Mercosur-megállapodást” 

– fogalmazott a fideszes politikus, majd úgy folytatta: „mi azért ellenezzük a Mercosur-megállapodást, mert rendkívül egyenlőtlen versenyre kényszeríti az európai, illetve a magyar gazdákat”.

Az európai és a magyar gazdáknak olyan óriásgazdaságokkal kell majd versenyezniük, amelyeknek nem kell megfelelni ugyanazoknak a szabályoknak, mint az európai gazdáknak. Ráadásul ezzel párhuzamosan, ezzel egy időben csökkentik az európai gazdák támogatását – hívta fel a figyelmet a politikus.

Szavai szerint ezeket a terveket az Európai Néppárt „hozta össze”, és a „Tisza-féle Európai Néppárt” akarja megvalósítani. Ursula von der Leyen a Néppártból érkezik, az agrárbiztos a Néppártból érkezik és az Európai Parlament hangadói ezen ügyet érintően szintén a Néppártból érkeznek – közölte.

A Tisza Párt és a képviselői ezt nagyon jól tudják – jelentette ki. A magyaroknak előadják, hogy ők ellenzik a Mercosur-megállapodást, eközben átadják a lehetőséget a saját frakciójuknak, amely szépen a háttérben végrehajtja ezeket a terveket, mind a Mercosur-megállapodást, mind az agrártámogatások leépítését – mondta.

Ezt is ajánljuk a témában

Az, amit látunk a Tisza Párttól ebben az ügyben, az egy hamis, álságos színjáték. Sajnos, nem az egyetlen a Tisza Párt részéről”

 – tette hozzá nyilatkozatában Dömötör Csaba.

(MTI)

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

sanya55-2
2026. február 03. 18:20
Mi is a döntések, dumák ,tíltások ellenére, már ha nem is kell, csak azért is vásárlunk orosz energiahordozót
neszteklipschik
2026. február 03. 17:32
Csalódtam a Tiszában.
Dixtroy
2026. február 03. 17:05
Egy bagázs ezek mind, a végtelenségig trükközni fognak.
