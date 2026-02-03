A Bloombergnél nem tudnak leállni: másodjára írták meg, hogy Magyar Péter miatt erősödik a hazai gazdaság

Nem ez volt azonban az első eset, hogy az említett szerző hasonló cikket jelentett meg a Bloomberg hasábjain. Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Gergely András korábban azt írta, „a magyar ellenzéki vezető, Magyar Péter tervei, hogy a következő választások után új alapokra helyezze a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatokat, felgyorsítják az idei forinterősödést (...) a kilátás, hogy leváltsák Orbán Viktor miniszterelnököt, már most javítja a piaci hangulatot”.