02. 03.
kedd
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
tisza bloomberg magyar péter baloldal

A Bloombergnél nem tudnak leállni: másodjára írták meg, hogy Magyar Péter miatt erősödik a hazai gazdaság

2026. február 03. 15:37

A Bloomberg cikkét rövid időn belül átvette az hazai baloldal összes nagyobb képviselője.

2026. február 03. 15:37
A Bloomberg nevű szebb napokat megélt gazdasági lapban Magyar Péter támogatója, Gergely András azt igyekezett levezetni, miszerint Orbán Viktor esetleges választási vereségének esélye miatt erősödik a forint.

Gergely András állítása szerint a javuló tendencia mögött az állhat, hogy a befektetők bíznak azon közvélemény-kutatási adatok pontosságában, amelyek a Tisza győzelmét vizionálják. Az író szerint ebben az esetben valósággá válna a befektetők reménye, miszerint Magyar Péter a brüsszeli utasításoknak engedelmeskedve hazahozná azt a 20 milliárd dollárnyi európai uniós forrást, amelyet az Unió megtagadott Magyarországtól. A befektetők szerint ez segíthet abban, hogy felélesszék az éves GDP alapján nagyjából 220 milliárd dollár értékű magyar gazdaságot – írja Gergely András.

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
A Bloomberg cikkét átvette az hazai baloldalt képviselő 444, a HVG, 24.hu, és Telex is.

Nem ez volt azonban az első eset, hogy az említett szerző hasonló cikket jelentett meg a Bloomberg hasábjain. Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Gergely András korábban azt írta, „a magyar ellenzéki vezető, Magyar Péter tervei, hogy a következő választások után új alapokra helyezze a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatokat, felgyorsítják az idei forinterősödést (...)  a kilátás, hogy leváltsák Orbán Viktor miniszterelnököt, már most javítja a piaci hangulatot”. 

Idézte a szerző Sergei Voloboevet, a Bloomberg deviza- és kamatelemzőjét is, aki szerint „a magyar forint idei erősödése legalább részben azzal magyarázható, hogy egyre inkább erősödik az a vélekedés, miszerint a Tisza párt valóban megnyerheti a jövő évi választást.” 

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

lemez
2026. február 03. 16:48
Szent Péter nem is kormányoz és már beléptünk az aranykorba.Mi lesz ha ö lesz a kedves vezetö.
Dixtroy
2026. február 03. 16:48
"a magyar forint idei erősödése legalább részben azzal magyarázható, hogy egyre inkább erősödik az a vélekedés, miszerint a Tisza párt valóban megnyerheti a jövő évi választást." Ez még akár igaz is lehet, csak annyi a bibi, hogy a nemzetközi pénzhatalom így vélekedő tagjainak nincsen ezen a választáson szavazati joguk.. de jó vélekedést!
andris-923
2026. február 03. 16:36
valósággá válna a befektetők reménye, miszerint Magyar Péter a brüsszeli utasításoknak engedelmeskedve hazahozná azt a 20 milliárd dollárnyi európai uniós forrást, amelyet az Unió megtagadott Magyarországtól Valaki erősítsen meg engem hogy eddig sem volt semmilyen politika a visszatartott uniós forrásokkal ? Mert ha jön MP egycsapásra jogállam leszünk ugye ?
Héja
2026. február 03. 16:35
Írjanak, amit akarnak. Magyar bukni fog. A jós firkászok ismét pofára esnek.
