A Bloombergnél nem tudnak leállni: másodjára írták meg, hogy Magyar Péter miatt erősödik a hazai gazdaság

Jól ismert trükköt mutat be a Tisza Párt: Magyar Péter így magyarázná az áprilisi vereségét
A baloldal újra elkezdte építeni a „választási csalásról” szóló narratívát.
A Bloomberg cikkét rövid időn belül átvette az hazai baloldal összes nagyobb képviselője.
A Bloomberg nevű szebb napokat megélt gazdasági lapban Magyar Péter támogatója, Gergely András azt igyekezett levezetni, miszerint Orbán Viktor esetleges választási vereségének esélye miatt erősödik a forint.
Gergely András állítása szerint a javuló tendencia mögött az állhat, hogy a befektetők bíznak azon közvélemény-kutatási adatok pontosságában, amelyek a Tisza győzelmét vizionálják. Az író szerint ebben az esetben valósággá válna a befektetők reménye, miszerint Magyar Péter a brüsszeli utasításoknak engedelmeskedve hazahozná azt a 20 milliárd dollárnyi európai uniós forrást, amelyet az Unió megtagadott Magyarországtól. A befektetők szerint ez segíthet abban, hogy felélesszék az éves GDP alapján nagyjából 220 milliárd dollár értékű magyar gazdaságot – írja Gergely András.
Ezt is ajánljuk a témában
A baloldal újra elkezdte építeni a „választási csalásról” szóló narratívát.
Nem ez volt azonban az első eset, hogy az említett szerző hasonló cikket jelentett meg a Bloomberg hasábjain. Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Gergely András korábban azt írta, „a magyar ellenzéki vezető, Magyar Péter tervei, hogy a következő választások után új alapokra helyezze a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatokat, felgyorsítják az idei forinterősödést (...) a kilátás, hogy leváltsák Orbán Viktor miniszterelnököt, már most javítja a piaci hangulatot”.
Ezt is ajánljuk a témában
Bár az kétségtelenül igaz, hogy szépen alakul a forint/euró árfolyam.
Idézte a szerző Sergei Voloboevet, a Bloomberg deviza- és kamatelemzőjét is, aki szerint „a magyar forint idei erősödése legalább részben azzal magyarázható, hogy egyre inkább erősödik az a vélekedés, miszerint a Tisza párt valóban megnyerheti a jövő évi választást.”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP