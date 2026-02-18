Minden észérvet nélkülöz Ukrajna nagy győzelmi terve: még több orosz katonát kell megölni

A cikk szerint az ukrán fél bizonyos jelek szerint már növelte is az orosz veszteségeket. Egy BBC-elemzés alapján 2025-ben emelkedett a havi orosz halálozási arány, amit részben az magyarázhat, hogy az orosz hadsereg egyre gyakrabban indít gyalogsági rohamokat a könnyen felderíthető páncélosok helyett.

Az orosz veszteségek összességében is jelentősek: a washingtoni CSIS kutatóintézet szerint Oroszország már közel 1,2 millió katonát vesztett halottakban, sebesültekben és eltűntekben.

Mindez azonban nem hozott gyors áttörést: a front egyes szakaszain az előrenyomulás napi 100 méternél is lassabb.

Az összeállítás tényként kezeli, hogy Moszkva egyre nehezebben tudja feltölteni a hadseregét. A kezdeti veszteségek után részleges mozgósítást rendeltek el, ami tömeges kivándorláshoz vezetett, ezért a Kreml inkább