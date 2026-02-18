Ft
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Mihajlo Fedorov Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország drón hadsereg

Minden észérvet nélkülöz Ukrajna nagy győzelmi terve: még több orosz katonát kell megölni

2026. február 18. 21:53

Kijev még mindig azt hiszi, hogy felőrölheti az orosz hadsereget.

2026. február 18. 21:53
null

Ukrajna új védelmi minisztere, Mihajlo Fedorov egy rendkívül kemény – mondhatni irreális – stratégiát vázolt fel: több orosz katonát kell megölni, mint amennyit a Kreml képes a frontra küldeni – írja a Foreign Policy. A terv ugyan elméletben nyomás alá helyezheti Moszkvát, de a szakértők szerint komoly kockázatokkal jár.

A lap beszámolója szerint Ukrajna egy klasszikus felőrlő háborúra építő stratégiát követhet: az orosz veszteségek folyamatos növelésével igyekezne elérni, hogy Moszkva kimerüljön, és tárgyalóasztalhoz kényszerüljön. Fedorov célja ennek megfelelően kifejezetten brutális:

„Havonta 50 ezer orosz katona megölése.”

Ez a szám meghaladja az orosz hadsereg havi utánpótlását, amely szakértők szerint 30–35 ezer fő körül alakul. A stratégia tehát arra épül, hogy Oroszország hosszabb távon ne tudja pótolni a veszteségeit.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikk szerint az ukrán fél bizonyos jelek szerint már növelte is az orosz veszteségeket. Egy BBC-elemzés alapján 2025-ben emelkedett a havi orosz halálozási arány, amit részben az magyarázhat, hogy az orosz hadsereg egyre gyakrabban indít gyalogsági rohamokat a könnyen felderíthető páncélosok helyett.

Az orosz veszteségek összességében is jelentősek: a washingtoni CSIS kutatóintézet szerint Oroszország már közel 1,2 millió katonát vesztett halottakban, sebesültekben és eltűntekben.

Mindez azonban nem hozott gyors áttörést: a front egyes szakaszain az előrenyomulás napi 100 méternél is lassabb.

Az összeállítás tényként kezeli, hogy Moszkva egyre nehezebben tudja feltölteni a hadseregét. A kezdeti veszteségek után részleges mozgósítást rendeltek el, ami tömeges kivándorláshoz vezetett, ezért a Kreml inkább

  • magas pénzügyi ösztönzőkkel,
  • külföldiek és
  • elítéltek toborzásával

próbálja pótolni az állományt.

A katonák átlagéletkora is jelentősen nőtt, egyes adatok szerint 46–52 év közé emelkedett.

A régi lemez újraindul?

A nem is annyira új ukrán stratégia mögött továbbra is az a feltételezés áll, hogy a növekvő emberveszteségek és költségek előbb-utóbb tárgyalásokra kényszerítik Oroszországot. Egy nyugati elemző szerint „a trendek megváltoztatása” lehet a kulcs, amely hatással lehet a Kreml döntéseire.

Ugyanakkor a szakértők szerint a terv komoly korlátokba ütközik.

Ukrajnának ugyanis korlátozottak a hosszú hatótávolságú fegyverei, így nehezen tudja támadni a front mögötti orosz csapatösszevonásokat.

Emellett Oroszország is egyre hatékonyabb: különösen a drónok alkalmazásában erősödött meg, amelyekkel az ukrán logisztikát és felderítést támadják.

A drónhadviselésben Moszkva jelentős erőket mozgósít: már most mintegy 80 ezer katona szolgál ilyen egységekben, és ezt a számot tovább növelnék. Ez tovább nehezítheti Ukrajna célját, hiszen a veszteségek ütemét végső soron az határozza meg, hogy Oroszország milyen intenzitással támad.

Közben Ukrajna saját problémákkal is küzd: 2025 első hét hónapjában több mint 100 ezer dezertálási esetet regisztráltak, ami jól mutatja a fronton szolgáló egységek kimerültségét és a létszámhiányt.

A szakértők szerint így a stratégia sikere nemcsak az orosz veszteségeken múlik, hanem azon is, hogy Ukrajna képes-e fenntartani saját harcképességét.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Florent VERGNES / AFP

 

hexahelicene
2026. február 18. 22:15
Akkor elemezzünk: 1. Foreign Policy, BBC, CSIS - ezek mind szélsőségesen ukránbarát, dezinformációs portálok. 2. Az ukrán veszteség 1300-1500/nap - az 42000/hó átlag, ennek töredékét fedezik az emberrablások. 3. Már a tavalyi év közepén volt az ukrán veszteség 1,7 millió, azaz jelenleg 2+ milliónál tart. Összegzés: ha kurva nagy szarban vagy [az ukronácik], nagyítsd fel az ellenség [az oroszok] veszteségeit.
Válasz erre
0
0
Nasi12
2026. február 18. 22:15
Mi lenne ha putyin bemondaná a TV ben, hogy jövő hónapban taktikait dob lembergre. Aztán odadobná. Addig lenne idejük kiüríteni.
Válasz erre
0
0
Európai Értékek Zombie
2026. február 18. 22:10
Az ukránok olyanok mint a Fekete lovag a "Gyalog-gallop-ban": a végén majd "kezek és lábak nélkül" felajánlják a döntetlent! 🤡🤕☠️😵‍💫
Válasz erre
2
0
cirmos
2026. február 18. 22:07
pár napja azt mondták az oroszok, hogy készek több millió embert elveszíteni a fronton, továbbá kenyéren és vízen élni. ebben nem szabad meggátolni őket!
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!