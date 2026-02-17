Kiderült, kinek drukkol az áprilisi választásokon a brüsszeli Politico kampánygépezete

László András, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője közösségi oldalán arról írt, hogy szerinte a Politico Magyar Péternek drukkol a magyarországi választásokon. Mint fogalmazott:

Onnan lehet tudni, hogy a Politico Magyar Péternek drukkol a magyar választásokon, hogy a kérdések, amelyeket nekünk küldenek, olyan módon vannak megfogalmazva, ahogyan csak az ellenfelünk, Magyar Péter fogalmazná meg őket.

A képviselő példaként említette, hogy a lap arról érdeklődött, miért beszél Manfred Weber és Magyar Péter egy – nyilvánvalóan mesterséges intelligenciával generált – videóban a háborús erőfeszítések támogatásáról. László András szerint ez azért visszás, mert Weber álláspontja korábban is ismert volt. Felidézte Weber egyik kijelentését is: