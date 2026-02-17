Ft
Ft
7°C
0°C
Ft
Ft
7°C
0°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Brüsszel Magyar Péter Politico országgyűlési választások

Kiderült, kinek drukkol az áprilisi választásokon a brüsszeli Politico kampánygépezete

2026. február 17. 22:26

Politikai elfogultság gyanúja merült fel a brüsszeli Politico működésével kapcsolatban. László András állítása szerint a lap Magyar Péternek kedvez, miközben a Fidesz vezetését mutató felmérések eltűntek az összesítésből.

2026. február 17. 22:26
null

László András, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője közösségi oldalán arról írt, hogy szerinte a Politico Magyar Péternek drukkol a magyarországi választásokon. Mint fogalmazott: 

Onnan lehet tudni, hogy a Politico Magyar Péternek drukkol a magyar választásokon, hogy a kérdések, amelyeket nekünk küldenek, olyan módon vannak megfogalmazva, ahogyan csak az ellenfelünk, Magyar Péter fogalmazná meg őket.

A képviselő példaként említette, hogy a lap arról érdeklődött, miért beszél Manfred Weber és Magyar Péter egy – nyilvánvalóan mesterséges intelligenciával generált – videóban a háborús erőfeszítések támogatásáról. László András szerint ez azért visszás, mert Weber álláspontja korábban is ismert volt. Felidézte Weber egyik kijelentését is: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Tovább a cikkhezchevron

Most jött el az idő, hogy oda (Ukrajnába) olyan csapatokat küldjünk, akik itt (a vállára mutat) az EU zászlaját viselik.

A képviselő szerint az ilyen kijelentések aligha a tartós békemegállapodás irányába mutatnak, és úgy véli, ez nem egyezik a magyarok többségének akaratával, akik ki akarnak maradni a háborúból.

Magyar Péter és a Politico kérdései

László András azt is hangsúlyozta, hogy Magyar Péter 2024-ben készségesen csatlakozott Weberhez és az Európai Néppárthoz. Mint írta: 

Lehet, hogy a videó mesterséges intelligenciával készült, de a politikai álláspont valós.

A bejegyzés másik súlyos állítása a Politico közvélemény-kutatási összesítésére vonatkozik. A képviselő szerint a lap törölte azokat az adatokat a Poll of Polls felületéről, amelyek a Fidesz vezetését mutatták. Úgy fogalmazott: 

Szinte egy teljes évet kell visszamenni (egészen 2025 márciusáig!), hogy olyan adatot lássunk, amely a Fidesz vezetését mutatta.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

A brüsszeli Politico „visszahozta” a Tiszát, törölve az Alapjogokért Központ és a Társadalomkutató méréseit az összesítéséből

Csak annak a statisztikának hisznek, amit ők maguk hamisítottak. A szakmaiság valóban bolsevista trükk.

Állítása szerint több közvélemény-kutató is a Fidesz előnyét mérte, sőt baloldali intézetek is elismerték, hogy a Tisza Párt nem teljesít jól. László András úgy véli, ha a Politico valóban a hamis kampánynarratívákkal kíván foglalkozni, akkor először a szerinte manipulált közvélemény-kutatási adatain kellene változtatnia.

Nyitókép: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. február 17. 22:30
A rezsicsökkentés hatékony segítség a lakosságnak és energia spórolásra ösztönöz. Egyrészt, mindenki az átlagfogyasztás alatt akar maradni másrészt, hosszú távon az átlag is csökken. Tar, Raskó, Kapitány és Orbán Anita ballibsi propagandisták nem szakemberek.
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. február 17. 22:27
Mi a gazdasági racionalitása az orosz nyersanyagokról és energia hordozókról való leválásnak? Semmi. Kapitány és Orbán Anita nem a gazdasági racionalitást képviselik, hanem politikai propagandisták. A diverzifikálás éppen nem a lehetséges beszerzési lehetőségek csökkentését jelenti. A diverzifikálásért sokat tett a kormány ez nem jelenti az orosz gázról és olajról való lemondást. Kapitány és Orbán Anita a diverzifikálás ellen vannak, noha mást mondanak. Ballibsi propagandisták nem szakemberek. A magyar nép ellenségei.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!