Kiderült, kinek drukkol az áprilisi választásokon a brüsszeli Politico kampánygépezete

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Ha Brüsszel a jelenlegi irányba megy tovább, az életveszély. Egész Európára nézve – értékeltek az elemzők. És bizonyítékoknak sincsenek híján.
Politikai elfogultság gyanúja merült fel a brüsszeli Politico működésével kapcsolatban. László András állítása szerint a lap Magyar Péternek kedvez, miközben a Fidesz vezetését mutató felmérések eltűntek az összesítésből.
László András, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője közösségi oldalán arról írt, hogy szerinte a Politico Magyar Péternek drukkol a magyarországi választásokon. Mint fogalmazott:
Onnan lehet tudni, hogy a Politico Magyar Péternek drukkol a magyar választásokon, hogy a kérdések, amelyeket nekünk küldenek, olyan módon vannak megfogalmazva, ahogyan csak az ellenfelünk, Magyar Péter fogalmazná meg őket.
A képviselő példaként említette, hogy a lap arról érdeklődött, miért beszél Manfred Weber és Magyar Péter egy – nyilvánvalóan mesterséges intelligenciával generált – videóban a háborús erőfeszítések támogatásáról. László András szerint ez azért visszás, mert Weber álláspontja korábban is ismert volt. Felidézte Weber egyik kijelentését is:
Most jött el az idő, hogy oda (Ukrajnába) olyan csapatokat küldjünk, akik itt (a vállára mutat) az EU zászlaját viselik.
A képviselő szerint az ilyen kijelentések aligha a tartós békemegállapodás irányába mutatnak, és úgy véli, ez nem egyezik a magyarok többségének akaratával, akik ki akarnak maradni a háborúból.
László András azt is hangsúlyozta, hogy Magyar Péter 2024-ben készségesen csatlakozott Weberhez és az Európai Néppárthoz. Mint írta:
Lehet, hogy a videó mesterséges intelligenciával készült, de a politikai álláspont valós.
A bejegyzés másik súlyos állítása a Politico közvélemény-kutatási összesítésére vonatkozik. A képviselő szerint a lap törölte azokat az adatokat a Poll of Polls felületéről, amelyek a Fidesz vezetését mutatták. Úgy fogalmazott:
Szinte egy teljes évet kell visszamenni (egészen 2025 márciusáig!), hogy olyan adatot lássunk, amely a Fidesz vezetését mutatta.
Kapcsolódó vélemény
Csak annak a statisztikának hisznek, amit ők maguk hamisítottak. A szakmaiság valóban bolsevista trükk.
Állítása szerint több közvélemény-kutató is a Fidesz előnyét mérte, sőt baloldali intézetek is elismerték, hogy a Tisza Párt nem teljesít jól. László András úgy véli, ha a Politico valóban a hamis kampánynarratívákkal kíván foglalkozni, akkor először a szerinte manipulált közvélemény-kutatási adatain kellene változtatnia.
Nyitókép: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP