Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
ukrán-orosz háború steven witkoff tárgyalás ukrán egyesült államok

Közel az áttörés: Amerika üzent a genfi háromoldalú tárgyalások után

2026. február 18. 08:39

Az amerikai különmegbízott szerint az Egyesült Államok által moderált, Ukrajnával és Oroszországgal folytatott genfi háromoldalú egyeztetések első napján jelentős előrelépés született.

2026. február 18. 08:39
null

Steven Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja szerint jelentős előrelépés történt az ukrán rendezésről szóló keddi tárgyalásokon. Az ezzel kapcsolatos bejelentést az X-en tette közzé a genfi háromoldalú tárgyalások első napját követően Witkoff.

A különleges megbízott azt írta, hogy az Egyesült Államok „moderálta a háromoldalú tárgyalásokat Ukrajnával és Oroszországgal”, továbbá dicsérte a jelenlegi amerikai kormányzatot, „mivel sikerült összehoznia a konfliktusban álló feleket, ami jelentős előrelépéshez vezetett”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Tovább a cikkhezchevron

Mindkét fél megállapodott abban, hogy jelentik az eredményeket vezetőiknek, és folytatják a munkát a megállapodás elérése érdekében”

– közölte az amerikai különmegbízott.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2026. február 18. 10:02
Jelentőset léptek előre. Finom vacsora, megemelt gázsi. Folytatják, megéri. Holnap is lépnek egy jelentőset előre. :)
Válasz erre
0
0
jum-ping
2026. február 18. 09:12
Úgy futkosnak össze vissza, hogy öröm nézni. arab-német-svájc békacsúcsok ... Én az oroszok helyében én előbb taposnék csak utána tárgyalnék..
Válasz erre
1
0
rasputin
2026. február 18. 09:06
"""az orosz békedelegáció vezetője, Vlagyimir Megyinszkij, amelyek alapján megállapítható, hogy bármi áron folytatja a háborút az orosz fél – idézte a Portfolió a Kremlevszkaja Taberkát. Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácsadója ugyanis arról beszélt, hogy az oroszok készek akár több millió embert is elveszíteni, és évekig kenyéren és vízen élni annak érdekében, hogy a Donyec-medence orosz kézen maradjon, valamint a „különleges hadművelet” egyéb céljai is megvalósuljanak."""
Válasz erre
0
1
Alte
2026. február 18. 09:05
Aztán Zelenszkij elmegy az unió vezetőihez akik megígérnek neki mindent, ha folytatja a háborút, és aztán megint ott tartanak ahol a tárgyalás előtt voltak.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!