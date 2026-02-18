Közel az áttörés: Amerika üzent a genfi háromoldalú tárgyalások után

Steven Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja szerint jelentős előrelépés történt az ukrán rendezésről szóló keddi tárgyalásokon. Az ezzel kapcsolatos bejelentést az X-en tette közzé a genfi háromoldalú tárgyalások első napját követően Witkoff.

A különleges megbízott azt írta, hogy az Egyesült Államok „moderálta a háromoldalú tárgyalásokat Ukrajnával és Oroszországgal”, továbbá dicsérte a jelenlegi amerikai kormányzatot, „mivel sikerült összehoznia a konfliktusban álló feleket, ami jelentős előrelépéshez vezetett”.