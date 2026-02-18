Közel az áttörés: Amerika üzent a genfi háromoldalú tárgyalások után

Megszólalt Zelenszkij a béketárgyalásokról: szerinte Trump olyat kér tőle, ami az ukránoknak elfogadhatatlan
Az ukrán elnök szerint igazságtalan, hogy csak Ukrajnától várnák el, hogy vonuljon ki a Donbaszból.
Az amerikai különmegbízott szerint az Egyesült Államok által moderált, Ukrajnával és Oroszországgal folytatott genfi háromoldalú egyeztetések első napján jelentős előrelépés született.
Steven Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja szerint jelentős előrelépés történt az ukrán rendezésről szóló keddi tárgyalásokon. Az ezzel kapcsolatos bejelentést az X-en tette közzé a genfi háromoldalú tárgyalások első napját követően Witkoff.
A különleges megbízott azt írta, hogy az Egyesült Államok „moderálta a háromoldalú tárgyalásokat Ukrajnával és Oroszországgal”, továbbá dicsérte a jelenlegi amerikai kormányzatot, „mivel sikerült összehoznia a konfliktusban álló feleket, ami jelentős előrelépéshez vezetett”.
Mindkét fél megállapodott abban, hogy jelentik az eredményeket vezetőiknek, és folytatják a munkát a megállapodás elérése érdekében”
– közölte az amerikai különmegbízott.
(MTI)
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP