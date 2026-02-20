Köntörfalazás nélkül kimondta az Európai Tanács elnöke: azt szeretnék, hogy Ukrajna a lehető leghamarabb csatlakozzon az Európai Unióhoz

Véssük fel rendesen: Ukrajna EU-s megállapodást szegett, mégpedig nem is akárhogyan
A Barátság kőolajvezeték elzárása ugyanis drasztikus lépés. Drasztikusabb, mint bármi, amit az ukránok eddig a választások kapcsán tettek. Varga Mátyás Zsolt írása.
Dicsérte Ukrajnát, amiért jól halad a teljes jogú tagsághoz szükséges reformok végrehajtásában.
„Azt szeretnénk, hogy a lehető leghamarabb hivatalosan megnyithatnánk a tárgyalásokat, és előre léphetnénk a bővítési folyamatban. Nem tudom megmondani, hogy ez már az idén, 2027-ben vagy csak később lesz, de az a fontos, hogy ne veszítsük el a lendületet” – nyilatkozta az Európai Tanács elnöke, Antonio Costa csütörtökön Oslóban.
Az elnök továbbá dicsérte Ukrajnát, amiért a
„szörnyű háború ellenére végrehajtja azokat a reformokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy teljes jogú tagja legyen az Európai Uniónak”.
Azzal kapcsolatosan, hogy a magyar kormány ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását, felidézte, hogy Budapest 2022-ben „zöld jelzést adott” Ukrajna tagjelölti státuszának. Arról Costa elfelejtett megemlékezni, hogy Kijev elzárta a Barátság kőolajvezetéket, amelyen keresztül az orosz gáz Magyarországra áramlott. Ezzel Zelenszkijék uniós szerződést szegtek.
Ezt is ajánljuk a témában
A Barátság kőolajvezeték elzárása ugyanis drasztikus lépés. Drasztikusabb, mint bármi, amit az ukránok eddig a választások kapcsán tettek. Varga Mátyás Zsolt írása.
Jelenleg Ukrajna EU-csatlakozásának legnagyobb akadálya a magyar kormány vétója, ezért az ukrán kormány mindent megtesz, hogy beavatkozzon a magyarországi választásokba, és a Tisza Pártot segítse kormányra.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP