Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai tanács antonio costa európai unió orosz-ukrán háború ukrajna

Köntörfalazás nélkül kimondta az Európai Tanács elnöke: azt szeretnék, hogy Ukrajna a lehető leghamarabb csatlakozzon az Európai Unióhoz

2026. február 20. 08:02

Dicsérte Ukrajnát, amiért jól halad a teljes jogú tagsághoz szükséges reformok végrehajtásában.

2026. február 20. 08:02
null

„Azt szeretnénk, hogy a lehető leghamarabb hivatalosan megnyithatnánk a tárgyalásokat, és előre léphetnénk a bővítési folyamatban. Nem tudom megmondani, hogy ez már az idén, 2027-ben vagy csak később lesz, de az a fontos, hogy ne veszítsük el a lendületet” – nyilatkozta az Európai Tanács elnöke, Antonio Costa csütörtökön Oslóban.

Az elnök továbbá dicsérte Ukrajnát, amiért a 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

„szörnyű háború ellenére végrehajtja azokat a reformokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy teljes jogú tagja legyen az Európai Uniónak”.

Azzal kapcsolatosan, hogy a magyar kormány ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását, felidézte, hogy Budapest 2022-ben „zöld jelzést adott” Ukrajna tagjelölti státuszának. Arról Costa elfelejtett megemlékezni, hogy Kijev elzárta a Barátság kőolajvezetéket, amelyen keresztül az orosz gáz Magyarországra áramlott. Ezzel Zelenszkijék uniós szerződést szegtek.

Ezt is ajánljuk a témában

Jelenleg Ukrajna EU-csatlakozásának legnagyobb akadálya a magyar kormány vétója, ezért az ukrán kormány mindent megtesz, hogy beavatkozzon a magyarországi választásokba, és a Tisza Pártot segítse kormányra.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP


 

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. február 20. 08:35
Ukrajna, a csodaország. Nem érdekes, hogy háborúban áll, mellette bőven jut idő a reformok végrehajtására is. Mérföldkőről mérföldkőre. Meg a Barátság kőolajvezetéket is de szépen elzárták, Északi Áramlatot felrobbantották. Ma már a terrorizmus is európai érték lett.
Válasz erre
0
0
nyafika
2026. február 20. 08:33
Mire ezek csatlakoznának, kijev helyén csak egy büdös nagy kráter lesz...
Válasz erre
0
0
nyafika
2026. február 20. 08:32
Krímmel, Donbasszal együtt Oroszországot is felveszik az EU-ba? Mert Putyin azokat a területeket a büdös éltben nem fogja visszaadni!
Válasz erre
0
0
nyafika
2026. február 20. 08:30
Szerintem még Afganisztán is előrébb tart jogállamiságban, mint az ukrán nácik...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!