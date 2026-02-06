Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
02. 06.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
vlagyimir putyin emmanuel macron szergej lavrov szlovákia magyarország eu oroszország

Kifakadtak Oroszországban: erre eddig csak Magyarország és Szlovákia volt képes

2026. február 06. 12:15

Szergej Lavrov külügyminiszter szerint az EU kompromisszumképtelen Oroszországgal szemben, és akadályozza az orosz-amerikai tárgyalásokat Ukrajnáról.

2026. február 06. 12:15
null

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Vlagyimir Putyin kész válaszolni Emmanuel Macron francia elnök „komoly” telefonhívására, ugyanakkor bírálta Macront, mondván, hogy diplomáciája nem komoly – írja az Evenimentul Zilei.

Lavrov kiemelte:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat
Tovább a cikkhezchevron

az utóbbi években csak Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök látogatott nyilvánosan Moszkvába az EU vezetői közül.

Hozzátette, véleménye szerint az EU kompromisszumképtelen Oroszországgal szemben, és akadályozza az orosz-amerikai tárgyalásokat Ukrajnáról. 

Nyitókép: AFP/Andrew Caballero-Reynolds

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 06. 12:56
Macro reszerol porhintes az egesz
Válasz erre
0
0
Ízisz
•••
2026. február 06. 12:53 Szerkesztve
Z. Hazug ideológiára hivatkozva támadja, szankciózza Oroszországot a sorosista globalista Uniós birodalom... Előtte természetesen kiprovokálta, hogy az oroszok megtámadják Ukrajnát... Ez a háború geopolitikai érdekük és nem hagyhatják veszni a pénzüket... Ezért még az uniós nemzet államokat is bele akarják kényszeríteni a háborúba!!! Menjünk megdögleni az ők és a globalista bankár zsidók pénzügyi nyereségük miatt!!! A világhatalom, mindenáron tönkre akarja tenni Oroszországot... Ebből pedig világháború lesz... Mindenki bele fog dögleni!!! Valamiért ez sem érdekli őket... Mit akarnak végül is??? Mert valamilyük biztosan van, amivel ők túlélnek, mert azért annyira nem hülyék!!! 💯❗🤨
Válasz erre
2
0
Dixtroy
2026. február 06. 12:50
Makró keményen odatette magát, hogy a hagyományosan jó francia-orosz viszonyt kiüresítse.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!