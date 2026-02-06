Kifakadtak Oroszországban: erre eddig csak Magyarország és Szlovákia volt képes

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat
Magyar Péter ukrán kémként azonosított szimpatizánsának „biztos információja” van arról, mit fognak tenni. És ezt egy podcastban el is mondta.
Szergej Lavrov külügyminiszter szerint az EU kompromisszumképtelen Oroszországgal szemben, és akadályozza az orosz-amerikai tárgyalásokat Ukrajnáról.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Vlagyimir Putyin kész válaszolni Emmanuel Macron francia elnök „komoly” telefonhívására, ugyanakkor bírálta Macront, mondván, hogy diplomáciája nem komoly – írja az Evenimentul Zilei.
Lavrov kiemelte:
az utóbbi években csak Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök látogatott nyilvánosan Moszkvába az EU vezetői közül.
Hozzátette, véleménye szerint az EU kompromisszumképtelen Oroszországgal szemben, és akadályozza az orosz-amerikai tárgyalásokat Ukrajnáról.
Nyitókép: AFP/Andrew Caballero-Reynolds
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.