Kéz a kézben örvendezhet Zelenszkij és Von der Leyen: szélsebesen küldik Ukrajnának a 15 milliárd eurót, amit az európai emberektől hajtottak be

Emellett jelezte, hogy a védelmi beruházási tervek terén is előrehaladás történt: 60 tagállam összesen 113 milliárd euró értékű tervét értékelték eddig pozitívan.

Az EU Tanácsa február 24-én hagyja jóvá a hitelcsomagot, amit Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke szerint az EP-ben ünnepélyes aláírási ceremónia követett.

Nyitókép: Kay Nietfeld / POOL / AFP