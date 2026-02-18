Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna hitel Európai Bizottság

Kéz a kézben örvendezhet Zelenszkij és Von der Leyen: szélsebesen küldik Ukrajnának a 15 milliárd eurót, amit az európai emberektől hajtottak be

2026. február 18. 11:54

Az Európai Bizottság elégedetten ünnepel.

2026. február 18. 11:54
null

Már jövőre, 2026 áprilisában megkapja Ukrajna az első 15 milliárd eurós részletet abból a 90 milliárd eurós hitelkeretből, amelyet az Európai Unió biztosít számára – idézi a KárpátHír a Slawa.tv tudósítóját.

Ezt is ajánljuk a témában

Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági biztosa kérdésre válaszolva elmondta:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

az Európai Bizottság a jogalkotási folyamat lezárásán és az idei ukrán finanszírozási stratégia kidolgozásán dolgozik, hogy már áprilisban megindulhassanak a kifizetések.

Emellett jelezte, hogy a védelmi beruházási tervek terén is előrehaladás történt: 60 tagállam összesen 113 milliárd euró értékű tervét értékelték eddig pozitívan.

Az EU Tanácsa február 24-én hagyja jóvá a hitelcsomagot, amit Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke szerint az EP-ben ünnepélyes aláírási ceremónia követett.

Nyitókép: Kay Nietfeld / POOL / AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2026. február 18. 12:32
Eddig 193.3 milliárd euróval finanszírozták a zongoristát. Ki hatalmazta fel erre, ezeket a nyakunkba ültetett strómanokat?
Válasz erre
0
0
Ata
2026. február 18. 12:26
"Már jövőre, 2026 áprilisában megkapja..." - meg kellett nézem a cikk időpontját és az eredeti cikket is, hogy minden rendben.
Válasz erre
0
0
bispora
2026. február 18. 12:20
A legbiztosabb jele, ha mesterséges intelligenciával írnak egy cikket, az a dátumok ostoba kezelése: már jövőre megkaphatják, 2026 áprilisában...
Válasz erre
1
0
Welszibard
2026. február 18. 12:10
A nyitóképen úgy vigyorog a két korrupt vezető mint a porcelán Lencsi-baba, vagy mint amikor a szovjet kazánkovács, amikor túlteljesítette az 500%-ot a Sztahanov munkaversenyben. Lesz még ennek böjtje. Csak az ukrán népet sajnálom, akik mindezt elviselik.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!