Kéz a kézben örvendezhet Zelenszkij és Von der Leyen: szélsebesen küldik Ukrajnának a 15 milliárd eurót, amit az európai emberektől hajtottak be

Vérszomjas bejelentést tett Zelenszkij – Putyin egyik legfőbb szövetségesén állna bosszút
Súlyos vádakat vágott a kiszemelt fejéhez.
Az Európai Bizottság elégedetten ünnepel.
Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági biztosa kérdésre válaszolva elmondta:
az Európai Bizottság a jogalkotási folyamat lezárásán és az idei ukrán finanszírozási stratégia kidolgozásán dolgozik, hogy már áprilisban megindulhassanak a kifizetések.
Emellett jelezte, hogy a védelmi beruházási tervek terén is előrehaladás történt: 60 tagállam összesen 113 milliárd euró értékű tervét értékelték eddig pozitívan.
Az EU Tanácsa február 24-én hagyja jóvá a hitelcsomagot, amit Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke szerint az EP-ben ünnepélyes aláírási ceremónia követett.
