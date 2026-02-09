Ft
02. 09.
hétfő
Háború Ukrajnában Jogsértés tck ukrajnában

Itt a beismerés: már az ukránok se tagadják, hogy tömegessé váltak a jogellenes kényszersorozások

2026. február 09. 17:53

Az ombudsman hangsúlyozta: a hadkiegészítő irodák alkalmazottainak nincs felhatalmazásuk arra, hogy feltartóztassanak, őrizetbe vegyenek, vagy kényszerrel fogva tartsanak állampolgárokat.

2026. február 09. 17:53
null

Tömegessé váltak Ukrajnában a területi hadkiegészítő központok (TCK) alkalmazottai által elkövetett jogsértések a mozgósítási intézkedések végrehajtása során.

Az utóbbi időben tömegesen tapasztaljuk, hogy a TCK-k munkatársai azonosító jelvények nélkül tevékenykednek. Sajnos 2025-ben azt láthattuk, hogy a TCK munkatársai tömegével takarják el szolgálati jelvényüket, ami a hatályos jogszabályok közvetlen megsértését, az állampolgárok jogait sértő személyek azonosításának megakadályozását jelenti” – közölte Dmitro Lubinec emberi jogi biztos az ukrán parlament korrupcióellenes vizsgáló bizottságának ülésén, amelyet Olekszij Honcsarenko ellenzéki képviselő YouTube-csatornáján közvetítettek a TASZSZ jelentése szerint. 

Az ombudsman hangsúlyozta:

 a hadkiegészítő irodák alkalmazottainak nincs felhatalmazásuk arra, hogy feltartóztassanak, őrizetbe vegyenek, vagy kényszerrel fogva tartsanak állampolgárokat. 

Beszámolt egy olyan esetről is, amikor a hadkiegészítők súlyosan bántalmaztak egy állampolgárt, aki később belehalt ebbe. „Példaként egy eset Kijevből: egy fiatalembert feltartóztattak a TCK munkatársai, amiről ő értesítette a családját is. A család ügyvédet fogadott, de senki sem tudott kapcsolatba lépni ezzel az emberrel. Ehelyett a hozzátartozók telefonhívást kaptak a kórházból, hogy koponyalékelést hajtottak végre, és ez az ember meghalt” – ismertette. 

Lubinec példákat hozott fel a mozgósítottaknak okozott sérülésekre és a katonai szolgálatra nyilvánvalóan alkalmatlan személyek mozgósítására is. „A harkivi régióban nemcsak hogy nem engedték be az ügyvédet a TCK-ba, hanem még a lábát is eltörték. (...) a volinyi régióban a TCK munkatársai egy órán át fogva tartották az ombudsman képviselőit, akik vizsgálat céljából érkeztek oda. Voltak esetek, amikor a polgárokat a katonai orvosi bizottság után beírták az egységekbe, bár gerincproblémáik vannak, és nem tudnak golyóálló mellényt viselni” – sorolta. 

(MTI)

Nyitókép forrása:  MTI/EPA/Adam Vaughan
 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. február 09. 18:32
Csak a szokásos trükk. A kényszersorozók csak azt teszik, amit a feletteseik, az állam elvár tőlük. Akik ezért a felelősséget nem vállalják, hanem rákenik a beosztottjaikra, hogy azok túlkapása. Ami egészen nyilvánvalóan nem lehet igaz.
Válasz erre
1
0
Picnic Niki
•••
2026. február 09. 18:27 Szerkesztve
Mondjatok egy olyan sorozást, amely nem kényszerrel történik? Ha bennünket megtámadnának, azt mondanám, én békét akarok, és menjenek csak tovább, engem hagyjanak békén. Jobb lenne, ha rommá lőnék az országot, tetejében sokan meg is halnának, nem?
Válasz erre
0
1
q-q-ri-q
2026. február 09. 18:08
Akik múltkor Prágában balhéztak Ukrajnáért, már küldeném is oda. Valahogy hitelesebb lenne, ha ott lennének ilyen bátrak.
Válasz erre
2
0
alenka
2026. február 09. 17:58
Idézem az oroszokat: a TCK egy utazási iroda.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!