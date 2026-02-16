Brüsszeli pénzből durrantaná be a lengyel hadsereget Tusk kormánya: radikális fegyverkezésre készülnek
Nagyon beindultak.
Elszabadult a pokol: nemcsak Lengyelország, hanem Németország és Japán is atomot akar – itt a világvége forgatókönyv?
Saját atomfegyverre van szüksége Lengyelországnak – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök – számolt be az RBK-Ukrajna. Az államfő szerint erre leginkább az „orosz fenyegetés” miatt lenne szükség az országnak.
Vasárnap a Polsat Newsnak nyilatkozva Nawrocki azt mondta:
Ez az út – minden nemzetközi normát teljes mértékben tiszteletben tartva – az az út, amelyet követnünk kell.”
Hangsúlyozta, hogy nem tudja, ez egyáltalán megvalósul-e, de támogatja Lengyelország biztonságának megteremtését „még nukleáris képességek alapján is”.
Azt ugyanakkor nem fejtette ki, Varsó hogyan tudná egyszerre teljesíteni nemzetközi kötelezettségeit és atomfegyvert fejleszteni, miután Lengyelország is részese a Nukleáris Non-proliferációs Egyezménynek (NPT), amely kizárólag öt atomhatalmat ismer el: Kínát, Franciaországot, Oroszországot, az Egyesült Államokat és az Egyesült Királyságot.
Bár az utóbbi hónapokban több országban is téma lett a saját katonai atomprogram lehetősége.
Németországban is egyre többször merül fel, hogy Berlinnek saját atomfegyvere legyen.
Legutóbb Kay Gottschalk, az AfD politikusa beszélt arról, hogy Németországnak „nukleáris fegyverekre van szüksége”. Tavaly júliusban Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója azt mondta, hogy Németország elméletben „hónapok alatt” képes lenne atombombát építeni.
De nemcsak Európában téma az atomfegyver-fejlesztés. Tavaly decemberben Sanae Takaichi japán miniszter arról beszélt, hogy az országnak számításba kell vennie saját nukleáris elrettentő erejének kifejlesztését a „kínai fenyegetésre” válaszul.
Persze kérdéses, hogy a jelenlegi atomhatalmakból milyen reakciót váltana ki az ilyen szintű proliferáció.
Nyitókép forrása: Sergei GAPON / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Nagyon beindultak.
***