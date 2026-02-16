Ft
lengyelország karol nawrocki németország atomfegyver

Hivatalosan bejelentette az elnök: atomhatalommá válna Lengyelország – átlépték a vörös vonalat!

2026. február 16. 07:22

Elszabadult a pokol: nemcsak Lengyelország, hanem Németország és Japán is atomot akar – itt a világvége forgatókönyv?

2026. február 16. 07:22
null

Saját atomfegyverre van szüksége Lengyelországnak – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök – számolt be az RBK-Ukrajna. Az államfő szerint erre leginkább az „orosz fenyegetés” miatt lenne szükség az országnak.

Vasárnap a Polsat Newsnak nyilatkozva Nawrocki azt mondta:

Ez az út – minden nemzetközi normát teljes mértékben tiszteletben tartva – az az út, amelyet követnünk kell.” 

Hangsúlyozta, hogy nem tudja, ez egyáltalán megvalósul-e, de támogatja Lengyelország biztonságának megteremtését „még nukleáris képességek alapján is”.

Azt ugyanakkor nem fejtette ki, Varsó hogyan tudná egyszerre teljesíteni nemzetközi kötelezettségeit és atomfegyvert fejleszteni, miután Lengyelország is részese a Nukleáris Non-proliferációs Egyezménynek (NPT), amely kizárólag öt atomhatalmat ismer el: Kínát, Franciaországot, Oroszországot, az Egyesült Államokat és az Egyesült Királyságot.

Bár az utóbbi hónapokban több országban is téma lett a saját katonai atomprogram lehetősége. 

Németországban is egyre többször merül fel, hogy Berlinnek saját atomfegyvere legyen.

Legutóbb Kay Gottschalk, az AfD politikusa beszélt arról, hogy Németországnak „nukleáris fegyverekre van szüksége”. Tavaly júliusban Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója azt mondta, hogy Németország elméletben „hónapok alatt” képes lenne atombombát építeni.

De nemcsak Európában téma az atomfegyver-fejlesztés. Tavaly decemberben Sanae Takaichi japán miniszter arról beszélt, hogy az országnak számításba kell vennie saját nukleáris elrettentő erejének kifejlesztését a „kínai fenyegetésre” válaszul.

Persze kérdéses, hogy a jelenlegi atomhatalmakból milyen reakciót váltana ki az ilyen szintű proliferáció.

Nyitókép forrása: Sergei GAPON / AFP

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. február 16. 08:52
minek atomhatalommá válni akkor amikor az amcsiknak és az oroszoknak annyi töltetük van, hogy magukra robbantva is elpusztíthatják az egész világot? Ez praktikusan az jelenti, hogy őket legyőzni nem lehet és, hogy velük muszáj együttműködni. Persze lehet álmokat dédelgetni, hogy melléjük lehet erősödni de reménytelen mert egy atom Varsóra már feleslegessé tesz mindent Lengyelországban de a világ túléli míg egy lengyel atom bárkire könnyen egy Varsóra dobott atommal végződhet. Ez az egész erősködés nem más mint pénzrablási kísérlet értelmetlen indokkal. Trump és Putyin meg kér egy kávét ilyen hülye ellenségeket látva.
Válasz erre
3
0
hlaci83
2026. február 16. 08:49
Ideje lesz elköltözni Európából…
Válasz erre
0
0
Almassy
2026. február 16. 08:33
A mentálisan beteg emberek nem kapnak fegyvertartási engedélyt. A mentálisan beteg nemzetek sem...
Válasz erre
0
0
NovaTerra
•••
2026. február 16. 08:28 Szerkesztve
Ha eddig csak 50 rakétába volt betáplálva lengyel célpont, majd lesz most 100-200-ba. Amúgy a lengyelek mennyit akarnak, meg mik lesznek a másodlagos csapásmérő eszközeik? Akarnak tengeralattjáró flottát is? Megjegyzem ezeknek az eszközöknek a karbantartása se két forint. EU finanszírozást akarnának? Tudtommal Dél-Korea is leállította a tank szállítmányokat számukra, mert egész egyszerűen nem fizették ki a már leszállítottakat.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!