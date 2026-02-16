Hivatalosan bejelentette az elnök: atomhatalommá válna Lengyelország – átlépték a vörös vonalat!

Azt ugyanakkor nem fejtette ki, Varsó hogyan tudná egyszerre teljesíteni nemzetközi kötelezettségeit és atomfegyvert fejleszteni, miután Lengyelország is részese a Nukleáris Non-proliferációs Egyezménynek (NPT), amely kizárólag öt atomhatalmat ismer el: Kínát, Franciaországot, Oroszországot, az Egyesült Államokat és az Egyesült Királyságot.

Bár az utóbbi hónapokban több országban is téma lett a saját katonai atomprogram lehetősége.

Németországban is egyre többször merül fel, hogy Berlinnek saját atomfegyvere legyen.

Legutóbb Kay Gottschalk, az AfD politikusa beszélt arról, hogy Németországnak „nukleáris fegyverekre van szüksége”. Tavaly júliusban Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója azt mondta, hogy Németország elméletben „hónapok alatt” képes lenne atombombát építeni.

De nemcsak Európában téma az atomfegyver-fejlesztés. Tavaly decemberben Sanae Takaichi japán miniszter arról beszélt, hogy az országnak számításba kell vennie saját nukleáris elrettentő erejének kifejlesztését a „kínai fenyegetésre” válaszul.