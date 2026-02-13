Ft
02. 13.
péntek
Lengyelország fegyverkezés Donald Tusk

Brüsszeli pénzből durrantaná be a lengyel hadsereget Tusk kormánya: radikális fegyverkezésre készülnek

2026. február 13. 12:22

Nagyon beindultak.

2026. február 13. 12:22
Megszavazta a lengyel parlamenti alsóház (szejm) az Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) eszközei lengyelországi felhasználását lehetővé tevő tervezetet.

A jogszabály most a felsőház (szenátus) elé kerül, jóváhagyásához végül az államfő aláírása is szükséges.

A kormány által előterjesztett tervezetet a 460 fős szejmben 236 képviselő támogatta, 199-en ellenezte, négyen tartózkodtak. A fő ellenzéki frakció, a Jog és Igazságosság (PiS) tagjai, valamint a szintén ellenzéki Konföderáció képviselői nemmel szavaztak.

A törvény lehetővé tenné egy, a lengyel Állami Fejlesztési Bank (BGK) által felügyelt alap létrehozását, melynek közvetítésével Lengyelország felhasználná az uniós program eszközeit.

Ahhoz, hogy Lengyelország megköthesse az Európai Bizottsággal a SAFE-programmal összefüggő hitelszerződést, a törvénynek márciusig érvénybe kell lépnie. Lengyelország 43,7 milliárd euróért folyamodott a SAFE-hitelből, az eszközök lehívása esetén a program legnagyobb felhasználójává válna az Európai Unióban.

A parlamenti vita során Andrzej Domanski pénzügyminiszter kiemelte: a hitelprogram felgyorsítaná a lengyel hadsereg korszerűsítését, és 36-60 milliárd zloty (3,3 ezer milliárd - 5,4 ezermilliárd forint) megtakarítását tenné lehetővé.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter aláhúzta:

szükséges, hogy „radikálisan felgyorsítsák” a lengyel hadsereg fejlesztését, a parlamenti szavazás ezért „az egyik legfontosabb a fegyveres erők korszerűsítésének történetében”.

Az ellenzéki Mariusz Blaszczak, a PiS frakcióvezetője, korábbi védelmi miniszter figyelmeztetett: a kormánykoalíció „mennyei mannának” tartja a SAFE-hitelt, a program feltételrendszere miatt azonban az Európai Bizottság például a migránsok befogadásához vagy az alapszerződések módosításának jóváhagyásához kötheti majd az eszközök lehívását.

A szavazás után Donald Tusk az X-en azt írta: a PiS és a Konföderáció „Lengyelország biztonsága, a modern hadsereg és a lengyel fegyveripar ellen” szavazott.

Ezt is ajánljuk a témában

Ők már nem ellenzéknek számítanak, hanem a lengyel függetlenség ellenségeinek”

– fogalmazott Tusk.

A SAFE napirendre került a Karol Nawrocki államfő által szerdán összehívott Nemzetbiztonsági Tanács ülésén is. Az államfő és a kormánykoalíciós politikusok közötti egyeztetés után Zbigniew Bogucki, az elnöki hivatal vezetője elmondta: a kormányoldal „nem oszlatott el minden, a SAFE-programmal kapcsolatos kétséget”.

Csütörtökön Rafal Leskiewicz elnök szóvivő közölte: az elnöki hivatalban módosításokat dolgoznak ki a SAFE-ről szóló tervezethez, amelyek egyebek mellett a hitel feltételeire és törlesztésére vonatkoznak.

(MTI)

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

nempolitizalok-0
•••
2026. február 13. 13:36 Szerkesztve
Ha őket nem zavarja, hogy probléma esetén ők jönnek az ukránok után, felőlem, mehet. Nekünk ebből ki kellene szállni. Az ellenségeink amúgy sem az oroszok, hanem az ukránok.
Upuaut
2026. február 13. 13:00
Legalább eladósodnak vagy 100 évre.
nuevoreynuevaley
2026. február 13. 12:58
Orban is ezzel dicsekedett, persze altalaban csak a szaja jar
faramuci
2026. február 13. 12:42
"Nagyon beindultak." Na nem a polákok,hanem a Cargill,Dupon ,Monsanto és társai.......a lengyel termőföld is igen zsíros falat. Ukrajnai recept szerint : használd őket proxyként,zavard neki a ruszkinak ezeket is,háborúban írtasd ki a lakosságukat,és tiéd a termőföld meg a megszerezhető egyébb javak.....ezt csak a vak ,vagy az éppen hülyék által (meg)vezetett lengyel lakosság nem látja..🙄
