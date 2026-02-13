Brüsszeli pénzből durrantaná be a lengyel hadsereget Tusk kormánya: radikális fegyverkezésre készülnek

Ahhoz, hogy Lengyelország megköthesse az Európai Bizottsággal a SAFE-programmal összefüggő hitelszerződést, a törvénynek márciusig érvénybe kell lépnie. Lengyelország 43,7 milliárd euróért folyamodott a SAFE-hitelből, az eszközök lehívása esetén a program legnagyobb felhasználójává válna az Európai Unióban.

A parlamenti vita során Andrzej Domanski pénzügyminiszter kiemelte: a hitelprogram felgyorsítaná a lengyel hadsereg korszerűsítését, és 36-60 milliárd zloty (3,3 ezer milliárd - 5,4 ezermilliárd forint) megtakarítását tenné lehetővé.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter aláhúzta:

szükséges, hogy „radikálisan felgyorsítsák” a lengyel hadsereg fejlesztését, a parlamenti szavazás ezért „az egyik legfontosabb a fegyveres erők korszerűsítésének történetében”.

Az ellenzéki Mariusz Blaszczak, a PiS frakcióvezetője, korábbi védelmi miniszter figyelmeztetett: a kormánykoalíció „mennyei mannának” tartja a SAFE-hitelt, a program feltételrendszere miatt azonban az Európai Bizottság például a migránsok befogadásához vagy az alapszerződések módosításának jóváhagyásához kötheti majd az eszközök lehívását.