Hidegzuhany Brüsszelből, magunkra hagytak minket: végérvényesen Zelenszkijék mögé álltak

Hivatalos: Zelenszkijék szándékosan zárják el a csapot – „Ez nyílt zsarolás egy EU-tagállammal szemben”
Ezért nem jön az olaj – Kijev így akarja rákényszeríteni Magyarországot az uniós csatlakozásukra!
Az Európai Bizottság közölte, nem lát ellátásbiztonsági kockázatot Magyarországon.
Az Európai Bizottság megerősítette: a magyar kormány jelezte Brüsszelnek, hogy a Barátság kőolajvezetéken kialakult szállítási fennakadások miatt ideiglenes mentességet kíván igénybe venni az uniós olajszankciók alól. Magyarország célja az, hogy engedélyt kapjon arra, hogy – Horvátországon keresztül, az Adria-vezetéken – tengeri úton is importálhasson orosz nyersolajat. A Bizottság ugyanakkor közölte, hogy bár nem érkezett még be hivatalos kérelem hazánktól, ők nem látnak ellátásbiztonsági kockázatot Magyarország ügyében.
A Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság vezetéken január végén állt le a tranzit. A vezetéket azóta Ukrajna helyreállította, azonban a kőolaj áramlását szándékosan visszatartja, annak érdekében, hogy Magyarországot zsarolja Zelenszkij EU-s csatlakozásának támogatásával kapcsolatban.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezért nem jön az olaj – Kijev így akarja rákényszeríteni Magyarországot az uniós csatlakozásukra!
A fennakadás miatt Budapest és Pozsony levélben fordult Horvátországhoz, kérve, hogy az Adria-vezetéken keresztül, tengeri irányból biztosítsák az orosz kőolaj bejutását.
Az Európai Bizottság szóvivője szerint azonban Magyarország és Szlovákia ellátását nem fenyegeti közvetlen veszély, ugyanis mindkét ország rendelkezik 90 napra elegendő stratégiai kőolajtartalékkal.
Nyitókép: VLADIMIR SIMICEK / AFP