Hidegzuhany Brüsszelből, magunkra hagytak minket: végérvényesen Zelenszkijék mögé álltak

Az Európai Bizottság megerősítette: a magyar kormány jelezte Brüsszelnek, hogy a Barátság kőolajvezetéken kialakult szállítási fennakadások miatt ideiglenes mentességet kíván igénybe venni az uniós olajszankciók alól. Magyarország célja az, hogy engedélyt kapjon arra, hogy – Horvátországon keresztül, az Adria-vezetéken – tengeri úton is importálhasson orosz nyersolajat. A Bizottság ugyanakkor közölte, hogy bár nem érkezett még be hivatalos kérelem hazánktól, ők nem látnak ellátásbiztonsági kockázatot Magyarország ügyében.

A Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság vezetéken január végén állt le a tranzit. A vezetéket azóta Ukrajna helyreállította, azonban a kőolaj áramlását szándékosan visszatartja, annak érdekében, hogy Magyarországot zsarolja Zelenszkij EU-s csatlakozásának támogatásával kapcsolatban.