brüsszel kőolaj barátság európai bizottság

Hidegzuhany Brüsszelből, magunkra hagytak minket: végérvényesen Zelenszkijék mögé álltak

2026. február 17. 15:40

Az Európai Bizottság közölte, nem lát ellátásbiztonsági kockázatot Magyarországon.

2026. február 17. 15:40
null

Az Európai Bizottság megerősítette: a magyar kormány jelezte Brüsszelnek, hogy a Barátság kőolajvezetéken kialakult szállítási fennakadások miatt ideiglenes mentességet kíván igénybe venni az uniós olajszankciók alól. Magyarország célja az, hogy engedélyt kapjon arra, hogy – Horvátországon keresztül, az Adria-vezetéken – tengeri úton is importálhasson orosz nyersolajat. A Bizottság ugyanakkor közölte, hogy bár nem érkezett még be hivatalos kérelem hazánktól, ők nem látnak ellátásbiztonsági kockázatot Magyarország ügyében.

A Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság vezetéken január végén állt le a tranzit. A vezetéket azóta Ukrajna helyreállította, azonban a kőolaj áramlását szándékosan visszatartja, annak érdekében, hogy Magyarországot zsarolja Zelenszkij EU-s csatlakozásának támogatásával kapcsolatban.

A fennakadás miatt Budapest és Pozsony levélben fordult Horvátországhoz, kérve, hogy az Adria-vezetéken keresztül, tengeri irányból biztosítsák az orosz kőolaj bejutását.

Az Európai Bizottság szóvivője szerint azonban Magyarország és Szlovákia ellátását nem fenyegeti közvetlen veszély, ugyanis mindkét ország rendelkezik 90 napra elegendő stratégiai kőolajtartalékkal.

Nyitókép: VLADIMIR SIMICEK / AFP

 

auditorium
2026. február 17. 17:40
IRJÁK MÁR MEG azt a ro....dt HIVATALOS KÉRELMET BRÜSSZELBE !!! Mire vàrnak, "hej, ráérünk arra még ?" Mindenki tudja: "Verba volant scripta manent."
Válasz erre
0
0
Pametan
2026. február 17. 17:39
Szerinte m most érkezett el az idő, amikor le kell állítani az ukránokhoz irányuló villamosenergiát és olajszállítást. Ha úgy gondolják, hogy van elég olajunk 90 napra, rendben, de az ukránoknak nem lesz. Hajtsák a tankokat pedállal.
Válasz erre
1
0
kalmanok
2026. február 17. 17:38
Újabb remek színészi alakítással jelentkezett Kakadu Péter, a miniszter. Az autóból azt KÖVETELI (!) a horvátoktól, hogy tartsák be az EU-s szabályokat és küldjék az orosz kőolajat. Szerencséje hogy ült, így nem kellett toppantania a lábával! 😁 Segíts EU, segíts Urszula! Nem értjük miért akadékoskodnak a horvátok, olyan jó viszonyban vagyunk velük, meg az EU-s szabályok, hát aztat ám mindenkinek be kell tartania! Két hetet adok és ott fog sírni Brüsszelben, hogy segítsenek már, de most komolyan! Aki nem tudja követni mi történik, annak tessék, itt a rövid összefoglaló: Magyarország, aki azért kapott felmentést az orosz olajszankció alól, mert állítása szerint nem tud máshonnan olajat behozni mint az orosz vezeték, most máshonnan be tudja szerezni, de azon is orosz olajat akar, hiszen ő felmentést kapott, mert nem tud máshonnan olajat behozni. Sakk-matt! 5D-ben! Vastagbőr
Válasz erre
0
0
Töki
2026. február 17. 17:33
Haljon meg az összes fasszopó JEU vezető! Minél előbb anál jobb!!! A jó kurva anyátokat, korrupt genyó patkányok!!!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!