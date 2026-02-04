Ft
02. 04.
szerda
vitályos eszter gulyás gergely kormányinfó

Ha csütörtök, akkor Kormányinfó: ezek lehetnek a legfontosabb témák

2026. február 04. 15:06

Csütörtökön, 2026. február 5-én 10 órakor tartja tájékoztatóját Gulyás Gergely és Vitályos Eszter.

2026. február 04. 15:06
null

Csütörtökön, 2026. február 5-én 10 órakor tartják meg a szokásos Kormányinfót, amelyen Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő számol be az aktuális kormányzati döntésekről – jelentette be Facebook-oldalán Gulyás Gergely.

A Portfolio szerint tájékoztatón várhatóan szó esik a költségvetési és gazdasági folyamatok alakulásáról a 2025-ös GDP-adatok tükrében, valamint arról a jogi lépésről is, amelynek keretében a kormány pert indított az Európai Bizottság ellen a 2027 végétől tervezett kötelező orosz energiaforrásoktól való leválás miatt.

A sajtótájékoztatón érinthetik a Fővárosi Önkormányzat szolidaritási adóval kapcsolatos ügyét is, amelynek alkotmánybírósági eljárását egy döntéssel megszüntették. Emellett napirendre kerülhetnek a januárban bevezetett rezsistop legfrissebb részletei, valamint az Otthon Start Program első öt hónapjának tapasztalatai és számai is.

Nyitókép: Máthé Zoltán / MTI

