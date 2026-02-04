Ha csütörtök, akkor Kormányinfó: ezek lehetnek a legfontosabb témák

Elszabadult a cenzúragépezet: az Európai Bizottság a politikai tartalmak eltávolítását követeli
Von der Leyenék évek óta manipulálják az európai választásokat.
Csütörtökön, 2026. február 5-én 10 órakor tartja tájékoztatóját Gulyás Gergely és Vitályos Eszter.
Csütörtökön, 2026. február 5-én 10 órakor tartják meg a szokásos Kormányinfót, amelyen Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő számol be az aktuális kormányzati döntésekről – jelentette be Facebook-oldalán Gulyás Gergely.
A Portfolio szerint tájékoztatón várhatóan szó esik a költségvetési és gazdasági folyamatok alakulásáról a 2025-ös GDP-adatok tükrében, valamint arról a jogi lépésről is, amelynek keretében a kormány pert indított az Európai Bizottság ellen a 2027 végétől tervezett kötelező orosz energiaforrásoktól való leválás miatt.
Ezt is ajánljuk a témában
Von der Leyenék évek óta manipulálják az európai választásokat.
A sajtótájékoztatón érinthetik a Fővárosi Önkormányzat szolidaritási adóval kapcsolatos ügyét is, amelynek alkotmánybírósági eljárását egy döntéssel megszüntették. Emellett napirendre kerülhetnek a januárban bevezetett rezsistop legfrissebb részletei, valamint az Otthon Start Program első öt hónapjának tapasztalatai és számai is.
Nyitókép: Máthé Zoltán / MTI