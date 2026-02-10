Ft
kárpátok románia ukrajna

Folytatódik az embervadászat Ukrajnában: háború elől menekülő férfiakra csapott le a határőrség

2026. február 10. 06:58

Embercsempész segítségével próbáltak átjutni Romániába.

2026. február 10. 06:58
null

Újabb embercsempészt lepleztek le Ukrajnában, aki hadköteles korú férfiakat próbált illegálisan átjuttatni Romániába – számolt be a Kárpáthír.

A vinnicjai férfi egy Audi típusú személyautóval négy, különböző ukrán megyékből (Odessza, Rivne, Herszon és Zaporizzsja) származó férfit akart a Kárpátok magashegységén keresztül átvinni a szomszédos országba.

A sofőr félmillió hrvinyát (3,5 millió forint) kért az útért, ezt viszont csak a sikeres átkelés után kellett volna átutalni a számára.

A terv azonban meghiúsult: a rendőrség és a 27. határőrosztag közös akciója során Rahó külterületén megállították a járművet.

Az utasokkal szemben közigazgatási eljárást indítottak az államhatár illegális átlépésének kísérlete miatt. A sofőrt őrizetbe vették, és büntetőeljárás indult ellene személyek államhatáron való illegális átszállításának szervezése miatt.

Nyitókép forrása: Sergei SUPINSKY / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
chief Bromden
2026. február 10. 08:02
De bájos! Egy lejárt mandátumú, fizetett stróman emberrablásai az érintettek orra előtt. :(
angie1
2026. február 10. 07:46
Ilyenkor hol van az emberi méltóságért aggódó európai biztos?! Vagy csak a bűnöző migránsokat kell szeretgetni?!
csipkejozsika
2026. február 10. 07:40
háború elől menekülő férfiakra csapott le a határőrség" Pedig a dezertőröket minden országban kitüntetik, bátorság érdemrenddel.🤦‍♂️😁
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!