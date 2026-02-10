Folytatódik az embervadászat Ukrajnában: háború elől menekülő férfiakra csapott le a határőrség

Elkaptak az ukránok egy magyar férfit: kényszersorozás elől mentett embereket
Magyarország konzuli védelmet nyújt a számára.
Embercsempész segítségével próbáltak átjutni Romániába.
Újabb embercsempészt lepleztek le Ukrajnában, aki hadköteles korú férfiakat próbált illegálisan átjuttatni Romániába – számolt be a Kárpáthír.
A vinnicjai férfi egy Audi típusú személyautóval négy, különböző ukrán megyékből (Odessza, Rivne, Herszon és Zaporizzsja) származó férfit akart a Kárpátok magashegységén keresztül átvinni a szomszédos országba.
A sofőr félmillió hrvinyát (3,5 millió forint) kért az útért, ezt viszont csak a sikeres átkelés után kellett volna átutalni a számára.
A terv azonban meghiúsult: a rendőrség és a 27. határőrosztag közös akciója során Rahó külterületén megállították a járművet.
Az utasokkal szemben közigazgatási eljárást indítottak az államhatár illegális átlépésének kísérlete miatt. A sofőrt őrizetbe vették, és büntetőeljárás indult ellene személyek államhatáron való illegális átszállításának szervezése miatt.
Nyitókép forrása: Sergei SUPINSKY / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Magyarország konzuli védelmet nyújt a számára.
***