Elkaptak az ukránok egy magyar férfit: kényszersorozás elől mentett embereket
2026. február 08. 20:10
Magyarország konzuli védelmet nyújt a számára.
2026. február 08. 20:10
3 p
3
0
11
Mentés
Konzuli védelmet biztosítunk annak a nemrég Ukrajnában letartóztatott magyar férfinak, aki öt embernek próbált segíteni átmenekülni Magyarországra – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető bejegyzésében kiemelte, hogy a negyedik évfordulóhoz közeledve mindenkinek elege van már a háborúból.
„Az ukrán emberek nem akarnak meghalni, azonban nap mint nap látjuk a felvételeket az erőszakos sorozási akciókról, sokszor nyílt embervadászat zajlik az ukrajnai városok utcáin. Sok ukrán férfi – nagyapa, apa, testvér, fiú, unoka – kétségbeesve próbál menekülni Ukrajnából, hogy elkerüljék a besorozást, ezzel együtt a frontra való kiküldést és a valószínű halált. Az ukrán határőrség azonban mindent elkövet és minden eszközt bevet a menekülők elfogása érdekében”
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Az ukrán hatóságok a napokban letartóztattak egy magyar férfit, aki öt ukrán férfinak próbált segíteni átmenekülni Magyarországra. Beregszászi főkonzulátusunk azonnal konzuli védelmet biztosított számára és segítjük őt a rendőrségi eljárás során”
– folytatta. „Ez az eset is világosan mutatja: a háborúnak minél előbb véget kell vetni, az erőszakos sorozást azonnal be kell szüntetni!” – összegzett a miniszter.
A kormány nem engedi, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába vigyék, és szembeszáll a külföldi befolyásolási kísérletekkel – mondja a külgazdasági és külügyminiszter, aki arról is beszélt, miért hordoz világháborús kockázatot egyes NATO-tagállamok politikája.