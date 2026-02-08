Ft
Ft
9°C
3°C
Ft
Ft
9°C
3°C
02. 08.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyarország Szijjártó Péter ukrajna Kárpátalja

Elkaptak az ukránok egy magyar férfit: kényszersorozás elől mentett embereket

2026. február 08. 20:10

Magyarország konzuli védelmet nyújt a számára.

2026. február 08. 20:10
null

Konzuli védelmet biztosítunk annak a nemrég Ukrajnában letartóztatott magyar férfinak, aki öt embernek próbált segíteni átmenekülni Magyarországra – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető bejegyzésében kiemelte, hogy a negyedik évfordulóhoz közeledve mindenkinek elege van már a háborúból.

„Az ukrán emberek nem akarnak meghalni, azonban nap mint nap látjuk a felvételeket az erőszakos sorozási akciókról, sokszor nyílt embervadászat zajlik az ukrajnai városok utcáin. Sok ukrán férfi – nagyapa, apa, testvér, fiú, unoka – kétségbeesve próbál menekülni Ukrajnából, hogy elkerüljék a besorozást, ezzel együtt a frontra való kiküldést és a valószínű halált. Az ukrán határőrség azonban mindent elkövet és minden eszközt bevet a menekülők elfogása érdekében”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Tovább a cikkhezchevron

– hangsúlyozta.

Az ukrán hatóságok a napokban letartóztattak egy magyar férfit, aki öt ukrán férfinak próbált segíteni átmenekülni Magyarországra. Beregszászi főkonzulátusunk azonnal konzuli védelmet biztosított számára és segítjük őt a rendőrségi eljárás során”

– folytatta. „Ez az eset is világosan mutatja: a háborúnak minél előbb véget kell vetni, az erőszakos sorozást azonnal be kell szüntetni!” – összegzett a miniszter.

Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala 

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
2026. február 08. 20:53
nuevoreynuevaley 2026. február 08. 20:38 ..."A magyar konzuli vedelmet feldughatja a seggebe, hoholok ellen nem ved"... Mondod TE a hugyos körte zabáló tót balfasz... Akkor nem fog semmit érni, ha nyilvánosan kivégzik, azonban abból meg nemzetközi botrány lesz és újabb ukránok kiutasítása az országból...
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. február 08. 20:38
A magyar konzuli vedelmet feldughatja a seggebe, hoholok ellen nem ved
Válasz erre
1
1
tapir32
2026. február 08. 20:35
Hazugsággyáros Zselenszkij! Ukrajna orosz gázt vásárol EU pénzen! Magyarország által Ukrajnának szállított üzemanyag orosz olajból van, a Magyarországtól Ukrajna által vásárolt elektromos áram jelentős részét orosz gázból állítják elő. Ukrajna és az ukrán nép sokkal rosszabb helyzetben lenne az orosz gáz és olaj és Magyarország segítsége nélkül.
Válasz erre
2
0
tapir32
2026. február 08. 20:30
250 000 ukrán katona dezertált a saját hazájának védelmében. Erőszakkal kell sorozni. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Az ukrán hadsereg harci morálja a béka feneke alatt van. A katonák képzetlenek, fegyverzetük elavult, az utánpótlás akadozik, rosszul kiépített a saját országukban. Az ukrán hadsereg tejes kommunikációja Elon Musk műholdjain keresztül zajlik és a nagyobb hadműveleteiket az USA németországi támaszpontjáról amerikai katonák tervezték és irányították. Az ukrán katonák harci tapasztalata értéktelen. Az Ukrajnának szánt fegyverek harmada a feketepiacon köt ki. Egy ilyen hadseregbe egy fillért nem érdemes befektetni.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!