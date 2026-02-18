„Fogják már be a szájukat!” – belga miniszter szólt be a német kancellárnak

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Theo Francken üzenete világos: a nukleáris kérdés nem kampánytéma, hanem stratégiai ügy.
Éles hangú üzenetet küldött Theo Francken a német kancellárnak: a belga védelmi miniszter szerint az európai vezetők túl sokat beszélnek a nukleáris elrettentésről – számolt be a Politico.
Francken egy podcastinterjúra reagált, amelyben Friedrich Merz arról beszélt: Németország nem fejleszt saját atomfegyvert, ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy a német vadászgépek francia vagy brit nukleáris fegyvereket hordozzanak. A belga tárcavezető erre úgy reagált: „nukleáris elrettentés ügyében nem bölcs dolog ennyire bőbeszédűnek lenni”, majd hozzátette: „kérem, tartsák csukva a szájukat”.
A lap szerint egyre intenzívebb diskurzus folyik az európai nukleáris elrettentés jövőjéről, különösen az előtt a március 2-i beszéd előtt, amelyben Emmanuel Macron várhatóan Franciaország atomfegyvereinek európai szerepéről fejti ki álláspontját.
Németország és Belgium egyaránt részese az amerikai nukleáris megosztási rendszernek, amelynek keretében légierőik amerikai atomfegyverek hordozására is képesek. Merz felvetése azonban – miszerint német gépek francia vagy brit nukleáris tölteteket is vihetnének – új dimenziót nyitna az európai stratégiai autonómia kérdésében.
Francken nem állt meg itt. A német kancellár podcastban tett, a Future Combat Air System (FCAS) programmal kapcsolatos kritikus megjegyzéseit gyakorlatilag halálos ítéletként értelmezte. Szerinte Merz szavai azt jelentik, hogy nem valósul meg a francia–német hatodik generációs vadászgép-fejlesztés. Belgium megfigyelőként vett részt a programban, de a miniszter jelezte: újraértékelik pozíciójukat. A belga miniszter üzenete világos: a nukleáris kérdés nem kampánytéma, hanem stratégiai ügy – és szerinte nem a nyilvános szócsaták terepe.
Nyitókép: AFP