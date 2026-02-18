„Fogják már be a szájukat!” – belga miniszter szólt be a német kancellárnak

Éles hangú üzenetet küldött Theo Francken a német kancellárnak: a belga védelmi miniszter szerint az európai vezetők túl sokat beszélnek a nukleáris elrettentésről – számolt be a Politico.

Francken egy podcastinterjúra reagált, amelyben Friedrich Merz arról beszélt: Németország nem fejleszt saját atomfegyvert, ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy a német vadászgépek francia vagy brit nukleáris fegyvereket hordozzanak. A belga tárcavezető erre úgy reagált: „nukleáris elrettentés ügyében nem bölcs dolog ennyire bőbeszédűnek lenni”, majd hozzátette: „kérem, tartsák csukva a szájukat”.