vandalizmus Róma Olaszország szobor

„Értelmetlen, barbár vandalizmus” – felfoghatatlan gyalázatot követtek el Róma büszkesége ellen

2026. február 18. 09:37

Elfogytak a szavak.

2026. február 18. 09:37
null

Letörték Gian Lorenzo Bernini barokk szobrász egyik legismertebb alkotásának, a római Minerva-téren álló elefántszobor egyik agyarát Rómában. Alessandro Giuli kulturális miniszter elfogadhatatlan vandalizmusnak nevezte a történteket, az olasz főváros műemlékvédelmi felügyelősége pedig feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen.

Arról a kisebb elefántot ábrázoló köztéri szoborról van szó, amely a Pantheon szomszédságában áll, és az olasz főváros egyik jelképének számít. Az elefánt egyik agyarát letörték, majd a szobor lábaihoz helyezték. A szobor restaurálása megkezdődött.

Nem ez az első alkalom, hogy az elefántot megrongálják. 2016 novemberében is letörték az egyik agyarát, amelyet utána visszahelyeztek.

Azt sem zárják ki, hogy az utóbbi napok heves esőzései szakították le az agyar egy részét, vagy a műemlék téren este focizók találták el a szobrot labdával.

Alessandro Giuli kulturális miniszter

értelmetlen, barbár vandalizmusról beszélt.

A Gian Lorenzo Barberini rajzai alapján 1667-ben készült márvány elefántot Rómában kis elefántnak nevezik alacsony volta és kerek formái miatt. Bernini szobraival tele vannak Róma utcái és templomai, az elefánt az egyik legismertebb.

A hatályos törvények értelmében a tetteseket két évtől öt évig terjedő börtönnel és húszezer euróig terjedő bírsággal sújthatják.

(MTI)

Nyitókép: ANDREAS SOLARO / AFP

 

ihavrilla
2026. február 18. 10:30
Olasz zöld antifa tiszások voltak. Így állnak ki Poloska Peti mellett.
pesti051
2026. február 18. 10:19
Az "újolasz" azt hitte, olyan, mint otthon, igazi, és jó pénzt ad érte az "igazi olasz" feketekereskedő... Mert sajnos ilyenek is vannak... A fagyi visszanyalt.
faramuci
2026. február 18. 10:09
Kőőő még nigger,kőőő még arab?? Ha a történelem nem is ,majd ezek a majomhordák elpusztítják mindazt ami az identitásotok kedves naív olasz szavazópolgárok!!
Box Hill
2026. február 18. 09:51
A kulturális irigységet szépen beengedték és most néznek. Vagy ezt akarták?
