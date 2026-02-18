„Értelmetlen, barbár vandalizmus” – felfoghatatlan gyalázatot követtek el Róma büszkesége ellen

Letörték Gian Lorenzo Bernini barokk szobrász egyik legismertebb alkotásának, a római Minerva-téren álló elefántszobor egyik agyarát Rómában. Alessandro Giuli kulturális miniszter elfogadhatatlan vandalizmusnak nevezte a történteket, az olasz főváros műemlékvédelmi felügyelősége pedig feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen.

Arról a kisebb elefántot ábrázoló köztéri szoborról van szó, amely a Pantheon szomszédságában áll, és az olasz főváros egyik jelképének számít. Az elefánt egyik agyarát letörték, majd a szobor lábaihoz helyezték. A szobor restaurálása megkezdődött.