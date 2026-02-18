„Értelmetlen, barbár vandalizmus” – felfoghatatlan gyalázatot követtek el Róma büszkesége ellen

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Letörték Gian Lorenzo Bernini barokk szobrász egyik legismertebb alkotásának, a római Minerva-téren álló elefántszobor egyik agyarát Rómában. Alessandro Giuli kulturális miniszter elfogadhatatlan vandalizmusnak nevezte a történteket, az olasz főváros műemlékvédelmi felügyelősége pedig feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen.
Arról a kisebb elefántot ábrázoló köztéri szoborról van szó, amely a Pantheon szomszédságában áll, és az olasz főváros egyik jelképének számít. Az elefánt egyik agyarát letörték, majd a szobor lábaihoz helyezték. A szobor restaurálása megkezdődött.
Nem ez az első alkalom, hogy az elefántot megrongálják. 2016 novemberében is letörték az egyik agyarát, amelyet utána visszahelyeztek.
Azt sem zárják ki, hogy az utóbbi napok heves esőzései szakították le az agyar egy részét, vagy a műemlék téren este focizók találták el a szobrot labdával.
Alessandro Giuli kulturális miniszter
értelmetlen, barbár vandalizmusról beszélt.
A Gian Lorenzo Barberini rajzai alapján 1667-ben készült márvány elefántot Rómában kis elefántnak nevezik alacsony volta és kerek formái miatt. Bernini szobraival tele vannak Róma utcái és templomai, az elefánt az egyik legismertebb.
A hatályos törvények értelmében a tetteseket két évtől öt évig terjedő börtönnel és húszezer euróig terjedő bírsággal sújthatják.
(MTI)
Nyitókép: ANDREAS SOLARO / AFP