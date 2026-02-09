Ennyi volt, az ukránok tényleg megnyomták a lekapcsolót – teljes sötétségbe borul Kárpátalja

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: megvan Orbán Viktor és Magyar Péter párharcának egyértelmű győztese
Gyakorlatilag egész hétfőn nem lesz áram Kárpátalján.
Kárpátalján a Zakarpattyaoblenerho megyei áramszolgáltató közzétette a 2026. február 9-ére érvényes, óránkénti áramkimaradások ütemtervét – írta meg a Kárpátinfó.net.
Az áramszolgáltató szerint a kárpátaljai áramlekapcsolások menetrendjét a a Ukrenerho által régiónként meghatározott fogyasztási határértékek alapján állítják össze, ám ha megnézzük az áramszüneteket, valami nagyon megdöbbentő rajzolódik ki.
Kárpátalján ugyanis hétfőn, február 9-én a leghosszabb időtartam, ameddig lesz áram, az két óra, egy nagyon szerencsés területen – ugyanis ha megnézzük a táblázatot, gyakorlatilag nem lesz áram egész nap.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko