Ennyi volt, az ukránok tényleg megnyomták a lekapcsolót – teljes sötétségbe borul Kárpátalja

Kárpátalján a Zakarpattyaoblenerho megyei áramszolgáltató közzétette a 2026. február 9-ére érvényes, óránkénti áramkimaradások ütemtervét – írta meg a Kárpátinfó.net.

Az áramszolgáltató szerint a kárpátaljai áramlekapcsolások menetrendjét a a Ukrenerho által régiónként meghatározott fogyasztási határértékek alapján állítják össze, ám ha megnézzük az áramszüneteket, valami nagyon megdöbbentő rajzolódik ki.