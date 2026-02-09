Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
áram áramszolgáltató teljesen sötét február kárpátalja

Ennyi volt, az ukránok tényleg megnyomták a lekapcsolót – teljes sötétségbe borul Kárpátalja

2026. február 09. 08:30

Gyakorlatilag egész hétfőn nem lesz áram Kárpátalján.

2026. február 09. 08:30
null

Kárpátalján a Zakarpattyaoblenerho megyei áramszolgáltató közzétette a 2026. február 9-ére érvényes, óránkénti áramkimaradások ütemtervét – írta meg a Kárpátinfó.net

Az áramszolgáltató szerint a kárpátaljai áramlekapcsolások menetrendjét a a Ukrenerho által régiónként meghatározott fogyasztási határértékek alapján állítják össze, ám ha megnézzük az áramszüneteket, valami nagyon megdöbbentő rajzolódik ki.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Tovább a cikkhezchevron

Kárpátalján ugyanis hétfőn, február 9-én a leghosszabb időtartam, ameddig lesz áram, az két óra, egy nagyon szerencsés területen – ugyanis ha megnézzük a táblázatot, gyakorlatilag nem lesz áram egész nap.

Félóránkénti bontásban, hogy Kárpátalja egyes régióiban mikor lesz áram. A színes részek az áramkimaradást jelzik.

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

 

 

Összesen 48 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
2026. február 09. 11:05
Kárpátaljára most másfél millió ukrán menekült zsúfoldott be, míg a valamikori 200 ezres magyarság 80 ezer főre csökkent. Szomorú, de a sajátjaival szúrt ki a zenebohóc, azzal is, hogy egy hálózat sem tolerálja az időszakos terheléseket, még, ha áramról is van szó. Megy a "játék" amíg a transzformátorok bírják...
Válasz erre
0
0
csapláros
2026. február 09. 10:56
csipkejozsika 2026. február 09. 09:44 • Tehetős Totó 2026. február 09. 09:31 ..."Nyugi nem kell sokat várni az összes mandinerst alkalmazottat) ismerjük, ismerik ."... Kinyalhatod a seggüket, hülye ügynök... bruhaha...A 4/5-ös Fidesz győzelem után, inkább a gazdád ágyában majdan található levágott lófejre koncentrálj, mert a LIBERÁLNÁCIKAT sem lehet a végtelenségig hülyéknak nézni a hamis közvéleménykutatásokkal és az igérgetésekkel... Nem azért ruháztak belétek dollár milliárdokat, hogy további évekig fussanak a pénzük után ! Ők fognak elszámoltatni titeket, és leszámolni veletek, nem a Fidesz... bruhahaha.
Válasz erre
0
0
Szamóca bácsi
2026. február 09. 10:55
érdemes tanulmányozni ezt a táblázatot, nekünk még talán van pár békeévünk.
Válasz erre
0
0
templar62
2026. február 09. 10:42
Negyütemű ukrán motor = minden ütem szívás .
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!