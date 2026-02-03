Döbbenetes hír Kínából: megépítik a Star Wars-űrhajót, ami ellen semmilyen védelem nem létezik

Kína vezetésében zajló tisztogatások mögött hatalmi átrendeződés rajzolódik ki
A belső átrendeződés a kínai döntéshozatal működését is átformálja.
Kína bemutatta terveit egy olyan űrhajó építésére, amely képes a Föld légkörének szélén rakétákat kilövő pilóta nélküli harci repülőgépeket bevetni – számolt be a Telegraph.
Az állami média közzétett egy koncepcióvideót a futurisztikus Luanniao-ról, a világ legnagyobb hadihajójáról, amely az összes jelenlegi védelmi rendszer fölött képes utazni az űrben.
Kína állítása szerint a hordozó 20-30 éven belül üzemképessé válhat. A szakértők azonban szkeptikusan álltak a projekthez, és egyesek azt egy „a kínai közvélemény inspirálására” tervezett reklámfogásnak nevezték. A Star Wars filmek űrhajóira emlékeztető Luanniao egy hatalmas, szürke, háromszög alakú repülőgép-hordozó lesz, amely 242 méter hosszú és 684 méter széles. Felszállási tömege 120 ezer tonna lesz, ami jelentősen meghaladja a ma üzemelő hasonló járművekét.
Az állami média szerint a Luanniao akár 88 darab Xuan Nu pilóta nélküli vadászgépet is képes szállítani.
Ezek állítólag rendkívül manőverezhető, hiperszonikus rakétákat indító lopakodó repülőgépek lesznek, de jelentősen nehezebbek lesznek a drónoknál.
Peter Layton, védelmi szakértő és az ausztrál Griffith Asia Institute vendégkutatója szerint, ha elkészül, az új űrhajó „szinte mindenkit felülmúl”.
Képes lesz repülni a föld-levegő rakéták és más vadászgépek felett, mondta, hozzátéve: „Általánosságban elmondható, hogy az időjárás hatása sem éri el, és a legtöbb védelmi rendszer hatótávolságán kívül van.”
A Luanniao lehetővé tenné Pekingnek, hogy közvetlenül a célpontok felett helyezkedjen el, és rakétákat indítson ellenük.
Az ilyen képességek jelentős előnyt jelentene Kínának, többek között Tajvan és a Dél-kínai-tenger felett, amely a jövőben háború színhelye lehet az Egyesült Államok ellen.
A Kínai Repülési Ipari Vállalat által kidolgozott projekt számos ambiciózus tervet foglal magában az ország légi és űrkapacitásainak bővítésére.
Az egyik legkiemelkedőbb elem egy hatodik generációs vadászgép, az úgynevezett Baidi vadászgép, amely a közeli űrben is képes lesz működni.
A repülőgép modelljét 2024-ben mutatták be a Kínai Nemzetközi Repülési és Űrhajózási Kiállításon.
A Luanniao a legújabb fejlesztés az Egyesült Államok és Kína között folyó űrversenyben. Peking rakéták és műholdak fejlesztésébe fektet be annak érdekében, hogy kiszorítsa az Egyesült Államokat a vezető pozícióból, és bizonyos mutatók szerint jelenleg ő áll az élen.
