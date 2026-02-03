Döbbenetes hír Kínából: megépítik a Star Wars-űrhajót, ami ellen semmilyen védelem nem létezik

Kína bemutatta terveit egy olyan űrhajó építésére, amely képes a Föld légkörének szélén rakétákat kilövő pilóta nélküli harci repülőgépeket bevetni – számolt be a Telegraph.

Az állami média közzétett egy koncepcióvideót a futurisztikus Luanniao-ról, a világ legnagyobb hadihajójáról, amely az összes jelenlegi védelmi rendszer fölött képes utazni az űrben.

Kína állítása szerint a hordozó 20-30 éven belül üzemképessé válhat. A szakértők azonban szkeptikusan álltak a projekthez, és egyesek azt egy „a kínai közvélemény inspirálására” tervezett reklámfogásnak nevezték. A Star Wars filmek űrhajóira emlékeztető Luanniao egy hatalmas, szürke, háromszög alakú repülőgép-hordozó lesz, amely 242 méter hosszú és 684 méter széles. Felszállási tömege 120 ezer tonna lesz, ami jelentősen meghaladja a ma üzemelő hasonló járművekét.