háború fegyverkezés Kína fegyverkezési verseny

Döbbenetes hír Kínából: megépítik a Star Wars-űrhajót, ami ellen semmilyen védelem nem létezik

2026. február 03. 14:26

A szakértők csak ámulnak: ha ez elkészül, Kína bárhová lecsaphat a világűr széléről, védtelen lesz mindenki.

2026. február 03. 14:26
null

Kína bemutatta terveit egy olyan űrhajó építésére, amely képes a Föld légkörének szélén rakétákat kilövő pilóta nélküli harci repülőgépeket bevetni – számolt be a Telegraph. 

Az állami média közzétett egy koncepcióvideót a futurisztikus Luanniao-ról, a világ legnagyobb hadihajójáról, amely az összes jelenlegi védelmi rendszer fölött képes utazni az űrben.

Kína állítása szerint a hordozó 20-30 éven belül üzemképessé válhat. A szakértők azonban szkeptikusan álltak a projekthez, és egyesek azt egy „a kínai közvélemény inspirálására” tervezett reklámfogásnak nevezték. A Star Wars filmek űrhajóira emlékeztető Luanniao egy hatalmas, szürke, háromszög alakú repülőgép-hordozó lesz, amely 242 méter hosszú és 684 méter széles. Felszállási tömege 120 ezer tonna lesz, ami jelentősen meghaladja a ma üzemelő hasonló járművekét.

Az állami média szerint a Luanniao akár 88 darab Xuan Nu pilóta nélküli vadászgépet is képes szállítani.

Ezek állítólag rendkívül manőverezhető, hiperszonikus rakétákat indító lopakodó repülőgépek lesznek, de jelentősen nehezebbek lesznek a drónoknál.

Peter Layton, védelmi szakértő és az ausztrál Griffith Asia Institute vendégkutatója szerint, ha elkészül, az új űrhajó „szinte mindenkit felülmúl”.

Képes lesz repülni a föld-levegő rakéták és más vadászgépek felett, mondta, hozzátéve: „Általánosságban elmondható, hogy az időjárás hatása sem éri el, és a legtöbb védelmi rendszer hatótávolságán kívül van.”

A Luanniao lehetővé tenné Pekingnek, hogy közvetlenül a célpontok felett helyezkedjen el, és rakétákat indítson ellenük.

Az ilyen képességek jelentős előnyt jelentene Kínának, többek között Tajvan és a Dél-kínai-tenger felett, amely a jövőben háború színhelye lehet az Egyesült Államok ellen.

A Kínai Repülési Ipari Vállalat által kidolgozott projekt számos ambiciózus tervet foglal magában az ország légi és űrkapacitásainak bővítésére.

Az egyik legkiemelkedőbb elem egy hatodik generációs vadászgép, az úgynevezett Baidi vadászgép, amely a közeli űrben is képes lesz működni. 

A repülőgép modelljét 2024-ben mutatták be a Kínai Nemzetközi Repülési és Űrhajózási Kiállításon.

A Luanniao a legújabb fejlesztés az Egyesült Államok és Kína között folyó űrversenyben. Peking rakéták és műholdak fejlesztésébe fektet be annak érdekében, hogy kiszorítsa az Egyesült Államokat a vezető pozícióból, és bizonyos mutatók szerint jelenleg ő áll az élen.

Nyitókép: ChineseArmy/YouTube

canadian-deplorable
2026. február 03. 15:37
Juj, látom nem szabad azt írni, hogy nincs is ilyen. Kommunista Kínát ezen a "jobboldali" (LOLOLOLOLOL!!!!!!) lapon csak imádni szabad. Az általatok fanatikusan imádott Kínában: - Kommunista rendszer van. - Csak egy párt létezhet, a kommunista párt. - A kormány a találkozóit óriásiai sarló-kalapácsos címer alatt tartja. - A vállalataikban a kommunista kormánynak minimum 50%-os részesedése van. - Választások nincsenek. A vezetőket életre jelölik ki. - A lakosság brutálisan el van nyomva. - Totális cenzúra van. Az Internet is cenzúrázott. A Google is csak olyan találatot ad ki, amit a kínai kommunista párt engedélyez. - Orwelli "társadalmi hitel" rendszer van érvényben. Minden "jó és rossz" cselekedetnek (pl kijelentésnek) következménye van. Aki túl sok pontot veszít, nem járhat dolgozni, nem kereshet pénzt, nem használhat tömegközlekedést, nem tankolhatja meg az autóját, sőt nem is vásárolhat élelmiszert sem. Az ilyenek az utcán dögölnek éhen. Nektek ez tetszik? Tudom a választ...
Válasz erre
0
0
socialismo-e-muerte
2026. február 03. 15:31
Silcon 2026. február 03. 15:07 "Sugárhajtómű ugye nem lehet, mert nincs légkör" De lehet, ha levegőt fecskendeznek a hajtóműbe, mint az X-43-nál.
Válasz erre
0
0
moliere-0
2026. február 03. 15:16
Akkor lesz majd érdekes, ha a vadászgépek le is tudnak rá szállni. És akkor érik el az amerikai szórakoztatóipar szintjét, lásd Bosszúállók. Furynak ilyen hajója van benne. Az igazán nagy eredmény a kínaiaktól és az amerikaiaktól is u gyanaz: meghaladták a fénysebességet. Ugyanis van valami, amit feltaláltak és gyorsabban terjed, mint a fény. A FASZSÁG.
Válasz erre
1
0
Silcon
2026. február 03. 15:07
Szóval 20-30 éven belül lesz antigravitációs hajtóművük, mert ekkora tömeget a légkör határán mással nemigen lehet megtartani. Sugárhajtómű ugye nem lehet, mert nincs légkör, rakétához meg iszonyat mennyiségű üzemanyag kell.
Válasz erre
0
0
