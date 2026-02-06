Billie Eilish nekifutásból, fejjel rohant a falba – és eszébe se jutott, hogy esetleg fájni fog

A Tongva törzs megerősítette, hogy az énekesnő 3 millió dolláros otthona valóban az ősi földjükön áll, miután a 24 éves Grammy-díjas az elismerés átvételekor az ICE ellen tiltakozott, és kijelentette, hogy „senki sem tartózkodhat illegálisan az ellopott földön”.

A Los Angeles-i medence őslakosai – akiket „Első Angelenókként” ismernek – azt mondták, hogy értékelik Eilish véleményét, de megjegyezték közben azt is, az előadóművész nem kereste meg őket közvetlenül, és ragaszkodtak ahhoz, hogy legközelebb kifejezetten rájuk hivatkozzon.