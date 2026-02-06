Billie Eilish nekifutásból, fejjel rohant a falba – és eszébe se jutott, hogy esetleg fájni fog

Elszabadultak az indulatok: halálos kimenetelű ICE-akció történt Minneapolisban
Egy bevándorlási razzia során lelőtt amerikai állampolgár halála után tömeges tiltakozások törtek ki Minneapolisban a szövetségi hatóságok ellen.
Az amerikai énekesnő az illegális migránsok mellett tört lándzsát az indián őslakosokra hivatkozva, mire egyszer csak előkerült az a törzs, amelyiknek az ősi földjén a sztár luxusvillája áll.
A fiatal énekesnő, Billie Eilish a minapi Grammy-díjátadón beszólt az illegális migráció ellen fellépő amerikai ICE hatóságnak:
»Fuck ICE« – közölte a művésznő, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok szerinte lopott földön született.
„Jaj, ez az ellopott föld ostobaság megint? Talán le kellene mondania a dél-kaliforniai kastélyáról, mivel állítólag ellopott földön áll” – írta erre reagálva Ron DeSantis, Florida republikánus kormányzója az X-en a New York Post szerint.
De megszólaltak a kaliforniai indiánok is az ügyben. Az őslakos amerikai törzs – amely Billie Eilish több millió dolláros Los Angeles-i villája alatti földet birtokolta – azt mondta, hogy a hírességeknek kifejezetten hivatkozniuk kellene a törzsekre, ha erényjelzésként akarják használni őket.
A Tongva törzs megerősítette, hogy az énekesnő 3 millió dolláros otthona valóban az ősi földjükön áll, miután a 24 éves Grammy-díjas az elismerés átvételekor az ICE ellen tiltakozott, és kijelentette, hogy „senki sem tartózkodhat illegálisan az ellopott földön”.
A Los Angeles-i medence őslakosai – akiket „Első Angelenókként” ismernek – azt mondták, hogy értékelik Eilish véleményét, de megjegyezték közben azt is, az előadóművész nem kereste meg őket közvetlenül, és ragaszkodtak ahhoz, hogy legközelebb kifejezetten rájuk hivatkozzon.
