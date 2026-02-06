Ft
02. 06.
péntek
háború terv európai unió imf egyesült államok trump ukrajna

Gigantikus üzlet lesz Ukrajna újjáépítése – és Európa megint lépéshátrányban van

2026. február 06. 15:05

Az Egyesült Államok már az ország kapuin belül tárgyal a zsíros üzleti lehetőségekről, és Brüsszel sem szeretne kimaradni belőle.

2026. február 06. 15:05
null
Rajcsányi Gellért
Rajcsányi Gellért

Nyolcszázmilliárd dollár – nos, elég nehéz kimondani és leírni is forintban: 257 257 200 000 000, vagyis kétszázötvenhétbillió-kétszázötvenhétmilliárd-kétszázmillió forint, a 2024-es magyar hazai össztermék több mint háromszorosa. Ekkora összegű terv körvonalazódik hatalmas keleti szomszédunk majdani békebeli újjá­építésére. 

A nyugati hatalmi központokban az Európai Unió, az Egyesült Államok és nagy nemzetközi intézmények, például a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank összefogásával képzelik el Ukrajna háború utáni újjáépítésének finanszírozását.

Az erről szóló dokumentumot az EU-csúcsra készülő tagállami vezetők között terjesztették, majd a Politico portál írt részletesen a tizennyolc oldalas tervezetről. 

Eszerint a háború lezárása után az EU, az USA, az IMF és a Világbank 500 milliárd dollárnyi állami, intézményi és magántőkét fordítana Ukrajna újjá­építésének a megkezdésére. Ebből 317 milliárd dollár jutna rekonstrukcióra és 183 milliárd új lakóházak és középületek felhúzására. Az Európai Bizottság további 100 milliárd eurót szánna az újjáépítésre az EU 2028 utáni hétéves költségvetésében beruházási garanciák beépítésével. E forrásoktól azt remélik, hogy további 207 milliárd eurónyi tőkét mozgósít a háborúban feldúlt országban beruházásokra. Mindehhez az Egyesült Államok a legújabb elnöki béketervben szereplő USA–Ukrajna újjáépítési beruházási alap összegeivel járulna hozzá. 

Fotó: AFP/Mandel Ngan

Magáncég az irányítópultnál 

Mint korábban beszámoltunk róla, az Egyesült Államok a legutóbbi ukrajnai béketervét az előző év vége felé mutatta be, a 28 pontba foglalt javaslatokról azóta is kemény tárgyalásokat folytatnak a felek.

A Donald Trump-i béketerv lényege, hogy megőrzik és tovább védik Ukrajna szuverenitását, de úgy, hogy Oroszország fennhatósága alatt maradnak legalább az általa eddig elfoglalt területek.

Az USA az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák fejében igencsak jól akar járni: nagy elánnal szállna be az újjáépítésbe, az alapvető energia-infrastruktúra működtetésébe, továbbá az ásványkincsek és más természeti erőforrások kiaknázásába. 

Összesen 4 komment

Galerida
2026. február 06. 15:33
Kik fognak ott lakni és dolgozni? Aki gazdag országba menekült, az nem fog haza menni, hogy ledolgozza az adósság rá eső részét, aminek egy része továbbra is arany budira megy...
chief Bromden
2026. február 06. 15:33
Layen Usi későn futott, neki csak a füle jutott. Ebből. Majd köt stikában újabb szerződéseket a vakcina és a Mercosur árnyékában.
salátás
2026. február 06. 15:19
canadian-deplorable 2026. február 06. 15:08 Na és ki fizet majd ezért a gigantikus újjáépítésért? Nem kicsi országról van szó. -------- természetesen az únió
canadian-deplorable
2026. február 06. 15:08
Na és ki fizet majd ezért a gigantikus újjáépítésért? Nem kicsi országról van szó.
