Gigantikus üzlet lesz Ukrajna újjáépítése – és Európa megint lépéshátrányban van

Nyolcszázmilliárd dollár – nos, elég nehéz kimondani és leírni is forintban: 257 257 200 000 000, vagyis kétszázötvenhétbillió-kétszázötvenhétmilliárd-kétszázmillió forint, a 2024-es magyar hazai össztermék több mint háromszorosa. Ekkora összegű terv körvonalazódik hatalmas keleti szomszédunk majdani békebeli újjá­építésére.

A nyugati hatalmi központokban az Európai Unió, az Egyesült Államok és nagy nemzetközi intézmények, például a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank összefogásával képzelik el Ukrajna háború utáni újjáépítésének finanszírozását.