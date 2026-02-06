Gigantikus üzlet lesz Ukrajna újjáépítése – és Európa megint lépéshátrányban van

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat
Magyar Péter ukrán kémként azonosított szimpatizánsának „biztos információja” van arról, mit fognak tenni. És ezt egy podcastban el is mondta.
Az Egyesült Államok már az ország kapuin belül tárgyal a zsíros üzleti lehetőségekről, és Brüsszel sem szeretne kimaradni belőle.
Nyolcszázmilliárd dollár – nos, elég nehéz kimondani és leírni is forintban: 257 257 200 000 000, vagyis kétszázötvenhétbillió-kétszázötvenhétmilliárd-kétszázmillió forint, a 2024-es magyar hazai össztermék több mint háromszorosa. Ekkora összegű terv körvonalazódik hatalmas keleti szomszédunk majdani békebeli újjáépítésére.
A nyugati hatalmi központokban az Európai Unió, az Egyesült Államok és nagy nemzetközi intézmények, például a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank összefogásával képzelik el Ukrajna háború utáni újjáépítésének finanszírozását.
Az erről szóló dokumentumot az EU-csúcsra készülő tagállami vezetők között terjesztették, majd a Politico portál írt részletesen a tizennyolc oldalas tervezetről.
Eszerint a háború lezárása után az EU, az USA, az IMF és a Világbank 500 milliárd dollárnyi állami, intézményi és magántőkét fordítana Ukrajna újjáépítésének a megkezdésére. Ebből 317 milliárd dollár jutna rekonstrukcióra és 183 milliárd új lakóházak és középületek felhúzására. Az Európai Bizottság további 100 milliárd eurót szánna az újjáépítésre az EU 2028 utáni hétéves költségvetésében beruházási garanciák beépítésével. E forrásoktól azt remélik, hogy további 207 milliárd eurónyi tőkét mozgósít a háborúban feldúlt országban beruházásokra. Mindehhez az Egyesült Államok a legújabb elnöki béketervben szereplő USA–Ukrajna újjáépítési beruházási alap összegeivel járulna hozzá.
Mint korábban beszámoltunk róla, az Egyesült Államok a legutóbbi ukrajnai béketervét az előző év vége felé mutatta be, a 28 pontba foglalt javaslatokról azóta is kemény tárgyalásokat folytatnak a felek.
A Donald Trump-i béketerv lényege, hogy megőrzik és tovább védik Ukrajna szuverenitását, de úgy, hogy Oroszország fennhatósága alatt maradnak legalább az általa eddig elfoglalt területek.
Az USA az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák fejében igencsak jól akar járni: nagy elánnal szállna be az újjáépítésbe, az alapvető energia-infrastruktúra működtetésébe, továbbá az ásványkincsek és más természeti erőforrások kiaknázásába.