„Új esély a magzatvédelemben! Egy jogász barátommal beszélgettünk, mert nem tudta, hogy a Fidesz bevezette, hogy az állam kifizeti a tartásdíjat és behajtja a férjen, feleségen. Ez egy nagyon nagy dolog, rengeteg szülőnek nyújt segítséget! Ezt az Egyszülős Központ harcolta ki és a kormány nagy érdeme, hogy törvényt hoztak rá.Konkrét esetet tudok, az apa sose fizetett.

Most az állam kifizette az anyának a két gyerek után a tartásdíjat és a férfinél megjelent a végrehajtó. Arra hivatkozott, hogy nincs munkája, kapott közmunkát és abból kötelező fizetnie. Ok, hogy nem nagy összeg, de az anyának fontos összeg, mert eddig ez nem volt. Ő meg tud belőle élni (ne kérdezzétek hogyan! minden tiszteletem neki! Ingyen kapnak az év minden napján ételt.)Szóval visszatérve a magzatvédelemre! Jogász barátom találta ki, hogy sokszor azért nem vállalták a gyermeküket a nők, mert attól féltek, hogy ottmaradnak egy fillér nélkül és nem tudják magukat eltartani újszülöttel, mert az apa megzsarolta őket, hogy nem fizet.Ma már fizetnie kell!!! Tehát ez a zsarolás/félelem már nem működik tovább! Hátha ennek az információnak birtokában több nő meri megtartani a gyermekét!!!”