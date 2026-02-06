Ft
02. 06.
péntek

Hírek
Vélemények
Hetilap
fidesz állam jogász

Egy jogász barátommal beszélgettünk, mert nem tudta, hogy a Fidesz bevezette

2026. február 06. 11:28

Hátha ennek az információnak birtokában több nő meri megtartani a gyermekét!

2026. február 06. 11:28
null
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
Facebook

„Új esély a magzatvédelemben! Egy jogász barátommal beszélgettünk, mert nem tudta, hogy a Fidesz bevezette, hogy az állam kifizeti a tartásdíjat és behajtja a férjen, feleségen. Ez egy nagyon nagy dolog, rengeteg szülőnek nyújt segítséget! Ezt az Egyszülős Központ harcolta ki és a kormány nagy érdeme, hogy törvényt hoztak rá.Konkrét esetet tudok, az apa sose fizetett. 

Most az állam kifizette az anyának a két gyerek után a tartásdíjat és a férfinél megjelent a végrehajtó. Arra hivatkozott, hogy nincs munkája, kapott közmunkát és abból kötelező fizetnie. Ok, hogy nem nagy összeg, de az anyának fontos összeg, mert eddig ez nem volt. Ő meg tud belőle élni (ne kérdezzétek hogyan! minden tiszteletem neki! Ingyen kapnak az év minden napján ételt.)Szóval visszatérve a magzatvédelemre! Jogász barátom találta ki, hogy sokszor azért nem vállalták a gyermeküket a nők, mert attól féltek, hogy ottmaradnak egy fillér nélkül és nem tudják magukat eltartani újszülöttel, mert az apa megzsarolta őket, hogy nem fizet.Ma már fizetnie kell!!! Tehát ez a zsarolás/félelem már nem működik tovább! Hátha ennek az információnak birtokában több nő meri megtartani a gyermekét!!!”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Dixtroy
2026. február 06. 12:37
"jump-ing 2026. február 06. 12:25 • Szerkesztve sanszos az is, hogy nem tudta és nem is akarta hogy szüljenek neki." De azért a férfinak arról azért tudomása volt, hogyha bemegy a cucc, akkor abból gyerek is lehet, nyugtass meg, hogy tudtad.
jump-ing
2026. február 06. 12:25 Szerkesztve
Skrabnszki te is akkora idióta vagy, hogy vénlány maradsz Ilyen drasztikus beavatkozásopk közepette a normális férfiak Nem vagy kevesebb házasságot fognak kötni. Házasságot nem létesítő, ergo Különálló féfin nem hajtható be semmi, mert sanszos az is, hogy nem tudta és nem is akarta hogy szüljenek neki.
masikhozzaszolo
2026. február 06. 11:32
Ezt én is tudtam. Pedig nálam a jog az a gödröcske, amelyik fölé a macska kuporodik. Én is bekaparnám.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!