02. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter rákay philip karmelita

Magyar Péter megnyitná a nép előtt a „Karmelita Palotát” – keményen helyretették az esztelen ötletért

2026. február 06. 13:34

Ezt még Kádár János is megkönnyezné.

2026. február 06. 13:34
null

„A rendszerváltás első napjaiban megnyitjuk a magyar emberek előtt a Karmelita Palotát” – írta Facebook-oldalán Magyar Péter, amelyre Rákay Philip csattanós választ adott egy – szintén a közösségi oldalán közzétett – bejegyzésben. A producer többek között arra hívta fel a Tisza-vezér figyelmét, hogy a szóban forgó épület nem egy palota, hanem egy egykor kolostorként működő, kimondottan puritán stílusú építmény. 

Rákay a következőket üzente Magyar Péternek:

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat
„A Magyar nevű ápolt már megint ordas módon hazudik és hergel. Figyelj, te jellemtelen hazaáruló, elbábozom! A Karmelita nem egy palota, sohasem volt az, hiszen kolostorként működött. S bár a magyar miniszterelnök itt fogadja a hivatalos látogatásra érkező állam- és kormányfőket, uralkodókat, a Karmelita kimondottan puritán, egyáltalán nem hivalkodó épület. Palotának nevezni pusztán a szektád »prolitikai« hergelésére alkalmas, semmi másra.

Látom, lassan te is ott tartasz már, ahol a másik nagytudású államférfi-paródia, Fekete-Győr András tartott, aki 2022-ben, a választások előtt azt ígérte, hogy hajléktalanszállót csinálnak a Karmelitából. Nekik sem jött össze, neked sem fog! Hülyegyerek…”

Nyitókép: Bálint Szentgallay/AFP

 

szemlelo-2
•••
2026. február 06. 15:16 Szerkesztve
Az épület felszerelése során nagy gondot fordítottak arra, hogy sehogyan ne lehessen lehallgatni. Kívülről le van árnyékolva, belül alaposan átellenőrizve, nincs benne "poloska". Nem igazán hiányzik, hogy egyes "látogatók" betelepítsék. Ezt persze Petinek is tudnia kellene - ha lenne annyi esze.
Válasz erre
2
0
khomeini
2026. február 06. 15:15
ez pont ugyanaz a bolsevik stilus, mint amikor a komcsik tudokorhazat csinaltak a kastelybol, a ruszkik meg istallot a godolloi kastely baltermebol
Válasz erre
3
0
CirmoS
2026. február 06. 15:05
MIUTÁN HAGYTÁK!!! TOMBOLNI A TETVES DROGOS LIBERÁLNÁCI CSÜRHÉT AZ M1 HÍRADÓSA HALÁLA KAPCSÁN, A CSICSKA MANDINERNEK ESZÉBE JUTOTT, HOGY MEG KELLENE SZÜNTETNI A KOMMENTELÉS LEHETŐSÉGÉT! AMIT AZONNAL TILTANI KELLETT VOLNA! GRATULA! UNDORÍTÓAK VAGYTOK!
Válasz erre
0
4
Burg_kastL71-C
•••
2026. február 06. 14:56 Szerkesztve
A vérbeli bolsevikoknak a mániája volt mindigis elfoglalni és beleköltözni a máséba és ott dölyfösködni. Ha nem tudta megtartani, fenntartani, akkor rendre kifosztotta, vagy lerombolta és jólesően dőlt hátra, élvezte a pusztítása látványát. Ezt tenné az egyed a Karmelitával is, mert azt gondolja, mivel együgyű, hogy neki azért van kevesebb másnál, mert az adott épületben lévő az ellopta tőle. Erre a fogyatékosságra játszott rá még a rendszerváltás hajnalán kuncemaci és felmutatta nekik a LOPSTOP táblát. Az érintettek meg kaptak rá, mint tyúk a letapadt nyákra. Nem mellékesen, miközben hadonásztak a táblával, aközben eszeveszett módon gündolták az állami vagyonból lett cégeiket. A lényeg, hogy a vezérlő csillag az mindig a veleszületett irigység volt és lesz.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!