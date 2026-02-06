Magyar Péter megnyitná a nép előtt a „Karmelita Palotát” – keményen helyretették az esztelen ötletért

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat
Magyar Péter ukrán kémként azonosított szimpatizánsának „biztos információja” van arról, mit fognak tenni. És ezt egy podcastban el is mondta.
Ezt még Kádár János is megkönnyezné.
„A rendszerváltás első napjaiban megnyitjuk a magyar emberek előtt a Karmelita Palotát” – írta Facebook-oldalán Magyar Péter, amelyre Rákay Philip csattanós választ adott egy – szintén a közösségi oldalán közzétett – bejegyzésben. A producer többek között arra hívta fel a Tisza-vezér figyelmét, hogy a szóban forgó épület nem egy palota, hanem egy egykor kolostorként működő, kimondottan puritán stílusú építmény.
Rákay a következőket üzente Magyar Péternek:
„A Magyar nevű ápolt már megint ordas módon hazudik és hergel. Figyelj, te jellemtelen hazaáruló, elbábozom! A Karmelita nem egy palota, sohasem volt az, hiszen kolostorként működött. S bár a magyar miniszterelnök itt fogadja a hivatalos látogatásra érkező állam- és kormányfőket, uralkodókat, a Karmelita kimondottan puritán, egyáltalán nem hivalkodó épület. Palotának nevezni pusztán a szektád »prolitikai« hergelésére alkalmas, semmi másra.
Látom, lassan te is ott tartasz már, ahol a másik nagytudású államférfi-paródia, Fekete-Győr András tartott, aki 2022-ben, a választások előtt azt ígérte, hogy hajléktalanszállót csinálnak a Karmelitából. Nekik sem jött össze, neked sem fog! Hülyegyerek…”
Nyitókép: Bálint Szentgallay/AFP