Nekiment Trumpnak Tusk embere, kész a lengyel-amerikai csetepaté

Az Egyesült Államok lengyelországi nagykövete megszakította a kapcsolatot a varsói parlament elnökével a Donald Trump elleni „felháborító sértések” miatt – írja a Politico. „Azonnali hatállyal semmilyen további kapcsolatot, kapcsolatot vagy kommunikációt nem folytatunk tovább” – fogalmazott Tom Rose nagykövet az X-en Włodzimierz Czarzasty parlamenti elnöknek üzenve.

Czarzasty házelnök hétfőn azt mondta, hogy Trump »nem érdemli meg« a díjat, amire az Egyesült Államok elnöke nyíltan vágyik.

Hogy Donald Trump tiszteletlenül bánt Lengyelországgal mint szövetségessel, amikor decemberben kijelentette, Amerika NATO-szövetségesei nem nyújtottak sok támogatást az Egyesült Államok vezette afganisztáni háborúhoz. Czarzasty hozzátette, hogy Trump olyan nemzetközi szervezeteket is „destabilizál”, mint az ENSZ és az Egészségügyi Világszervezet.