Lengyelország Donald Trump Egyesült Államok

Nekiment Trumpnak Tusk embere, kész a lengyel-amerikai csetepaté

2026. február 06. 09:22

A világ felforgatásával vádolta meg a sértődött lengyel politikus az amerikai elnököt, nem tette zsebre, amit Washingtontól kapott.

2026. február 06. 09:22
null

Az Egyesült Államok lengyelországi nagykövete megszakította a kapcsolatot a varsói parlament elnökével a Donald Trump elleni „felháborító sértések” miatt – írja a Politico. „Azonnali hatállyal semmilyen további kapcsolatot, kapcsolatot vagy kommunikációt nem folytatunk tovább” – fogalmazott Tom Rose nagykövet az X-en Włodzimierz Czarzasty parlamenti elnöknek üzenve.

Czarzasty házelnök hétfőn azt mondta, hogy Trump »nem érdemli meg« a díjat, amire az Egyesült Államok elnöke nyíltan vágyik. 

Hogy Donald Trump tiszteletlenül bánt Lengyelországgal mint szövetségessel, amikor decemberben kijelentette, Amerika NATO-szövetségesei nem nyújtottak sok támogatást az Egyesült Államok vezette afganisztáni háborúhoz. Czarzasty hozzátette, hogy Trump olyan nemzetközi szervezeteket is „destabilizál”, mint az ENSZ és az Egészségügyi Világszervezet.

Ez dühös reakciót váltott ki Rose nagykövetből, aki szerint Czarzasty „felháborító sértései” Trump ellen „komoly akadályt” jelentettek a Tusk kormányával való egyébként „kiváló” kapcsolatokban. „Nem fogjuk megengedni, hogy bárki is ártson az amerikai-lengyel kapcsolatoknak, és ne tisztelje Donald Trumpot, aki oly sokat tett Lengyelországért és a lengyel népért” – írta Rose.

„Rose nagykövet úr, a szövetségeseknek tisztelniük kell egymást, nem pedig kioktatniuk. Legalábbis mi itt Lengyelországban így értjük a partnerséget” 

– reagált a lengyel házelnök az X-en.

Donald Tusk Európa-párti koalíciója tartózkodó Trumppal szemben, míg a jobboldali Karol Nawrocki lengyel államfő hangsúlyozza szoros kapcsolatait Trumppal, aki a tavalyi lengyel elnökválasztáson támogatta őt.

Lengyelország Európa egyik leginkább Amerika-párti országa és kulcsfontosságú NATO-szövetséges, azonban Trump politikája megváltoztatja a nézeteket. Egy friss felmérés szerint a lengyelek 72 százaléka negatívan értékeli Trump politikáját, és csak 28 százalékuk pozitívan.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Fotó: AFP

 

