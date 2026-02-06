Ft
02. 06.
péntek
kampánystratégia támogatás kutatások választás

Minden korábbi hibát és bűnt is felülírt a pártos lojalitás, és ez most is így lesz

2026. február 06. 13:52

Én már rég a kampánystratégia támogatására rendelnék kutatásokat.

2026. február 06. 13:52
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Egyre biztosabb vagyok abban, hogy alaptalan az a várakozás, miszerint a választás, április 12. úgymond igazságot tesz és rendet rak a közvélemény-kutatások ügyében. Nem fog. Leginkább azért nem, mert a mögöttünk hagyott, országos választás nélküli két év számaira bátran mondhatja az akár végül húsz százalékpontot hibázó intézet is, hogy »de akkor még úgy volt«. Hisz az a vélelem is megdönthetetlen, hogy anno a hat százalékról hat százalékra jutó Jobbiknak útközben lett volna egy kiugró támogatottsága Jakab Péter parizeus influenszerkedése okán; pedig sokkal valószínűbb, hogy bár a DK-s nénik a hőbörgést lájkolták, de nem csak előtte és utána, de közben is a DK-ra szavaztak. 

Most is az az állítás, hogy a »ha most vasárnap lennének a választások« hipotézissel élő kutatások az összes létező vasárnapra érdemi prognózist adnak, kivéve arra az egyre, amikor tényleg választunk. Minden korábbi hibát és bűnt is felülírt a pártos lojalitás, és ez most is így lesz. A »vesztes« intézetek majd kicsit ténferegnek, röstelkednek, de fél év, egy, és adott oldal szurkolói már újra úgy fognak emlékezni, hogy »még mindig ő volt hozzá a legközelebb«. Mindenesetre a politikusok helyében én már rég nem a kutatások eredményeire alapoznék kampánystratégiát, hanem a kampánystratégia támogatására rendelnék kutatásokat.”

Nyitókép: Képernyőfotó

 

statiszta
2026. február 06. 15:08
Ja Zotyó csak most egy kb. 20%-os partról állítják, hogy 20% al vezet. Lehet hogy az apró betűs részbe beírták hogy "a DK előtt", csak azt a részt nem adták ki. 🤷
Válasz erre
0
0
Sróf
2026. február 06. 15:01
Korrekt, így van. Csak pontosan ugyanígy volt már egy ciklussal ezelőtt is (összefosás felfuttatása, Márki-Zay), meg már két ciklussal ezelőtt is (összefosás felfuttatása, Karácsony Gelgely), meg már három ciklussal ezelőtt is (összefosás felfuttatása, Mesterházy Attila), szóval olyan nagy spanyolviaszkot nem látok a megfigyelésben.
Válasz erre
1
0
titi77
2026. február 06. 14:56
hááát cegó! már megint pozícionálni akarod magad! végül is ebből van kenyered! már te is látod a tisza buktát ugye?!
Válasz erre
1
0
ben2
2026. február 06. 14:37
Azóta az ellenzéki kutatók szintet léptek. Nem az ellenzéki kampánystratégiát támogatják, hanem puccskísérletet készítenek elő.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!