„Tudás, tapasztalat és biztos választás” – ez a tétje az április választásnak

Orbán Viktor: Egy brüsszeli bábkormány háborúba sodorná Magyarországot! (VIDEÓ)
A kormányfő közölte, Európában mindenhol megszorítások vannak és hiteleket vesznek fel.
Nem mindegy, kire bízzuk az országot.
Orbán Viktor miniszterelnök pénteken legújabb Facebook-bejegyzésében hívta fel a figyelmet az áprilisi választás tétjére.
„Volt-e olyan pillanat az elmúlt négy évben, amikor bárki felsóhajtott, hogy „hej, bárcsak most inkább Márki-Zay Péter vezetné az országot?” – tette fel a költői kérdést a miniszterelnök.
Orbán szerint a választás lényege nem más, mint hogy kire bízzuk az országot: „Mert a választás mégiscsak erről szól. Arról, hogy kire bízzuk a hazát. Amikor arról tárgyaltunk az oroszokkal, hogy legyen itthon folyamatosan olcsó gáz, hiányolta bárki a teremből az előző baloldali miniszterelnök-jelöltet és annak kiváló ötleteit?”
A miniszterelnök zárásként leszögezte:
Jusson eszünkbe idén áprilisban is: a választás nem szépségverseny és nem is valóságshow. Egy ország vezetéséhez tudás kell, meg tapasztalat. És egy biztos választás.”
Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
