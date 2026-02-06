Ft
02. 06.
péntek
márki - zay péter választás orbán viktor

„Tudás, tapasztalat és biztos választás” – ez a tétje az április választásnak

2026. február 06. 08:58

Nem mindegy, kire bízzuk az országot.

2026. február 06. 08:58
null

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken legújabb Facebook-bejegyzésében hívta fel a figyelmet az áprilisi választás tétjére.

„Volt-e olyan pillanat az elmúlt négy évben, amikor bárki felsóhajtott, hogy „hej, bárcsak most inkább Márki-Zay Péter vezetné az országot?” – tette fel a költői kérdést a miniszterelnök. 

Orbán szerint a választás lényege nem más, mint hogy kire bízzuk az országot: „Mert a választás mégiscsak erről szól. Arról, hogy kire bízzuk a hazát. Amikor arról tárgyaltunk az oroszokkal, hogy legyen itthon folyamatosan olcsó gáz, hiányolta bárki a teremből az előző baloldali miniszterelnök-jelöltet és annak kiváló ötleteit?”

A miniszterelnök zárásként leszögezte:

Jusson eszünkbe idén áprilisban is: a választás nem szépségverseny és nem is valóságshow. Egy ország vezetéséhez tudás kell, meg tapasztalat. És egy biztos választás.”

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

***

 

