Orbán Viktor: Egy brüsszeli bábkormány háborúba sodorná Magyarországot! (VIDEÓ)

Egyelőre nem lehet tudni, jön-e Magyarországra Trump.

Nincs szükség semmilyen megszorításra

A miniszterelnök arról is beszélt, gazdaságilag fenntarthatóak a most bevezetett intézkedések. A magyar gazdaság tavaly és idén is 5 százalék körüli költségvetési hiánnyal számolhat – tette hozzá.

A befektetők ezt elfogadják.

Van egy olyan vélemény, miszerint megszorításra lenne szükség, de a valóság az, hogy miközben 1 százalék alatti növekedés van, addig 11 százalékkal nőtt a minimálbáér – mondta. Miközben a háború blokkolja a növekedést, addig jelentős teljesítményt ad le a magyar gazdaság – tette hozzá. A munka és a család összekapcsolása meghozta a maga eredményét – jegyezte meg.