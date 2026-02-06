Ft
02. 06.
péntek
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
kossuth rádió miniszterelnök orbán viktor

Orbán Viktor: Egy brüsszeli bábkormány háborúba sodorná Magyarországot! (VIDEÓ)

2026. február 06. 07:13

Miközben a háború blokkolja a növekedést, addig jelentős teljesítményt ad le a magyar gazdaság, így többek között 11 százalékkal nő a minimálbér – mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor arról is beszélt, mikor éerkezhet Donald Trump Magyarországra.

2026. február 06. 07:13
Kovács András
Kovács András

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának nyilatkozott

Orbán
Orbán Viktor aktuális kérdésekről nyilatkozik

Orbán Viktor: Az USA a szövetségesünk

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején közölte, négy éve a baloldali ellenzéket támogatta az Egyesült Államok. Mostanra ez megváltozott, régi szövetség van a mostani elnök és Magyarország között – mondta. 

Egy nemzetközi témában egyetértés van a két fél között, mégpedig a háború ügyében, mivel mi is a béke oldalán állunk, Trumphoz hasonlóan. 

Az amerikai elnök újabb és újabb kísérletekkel áll elő, és ehhez kellenek európai szövetségesek a béke ügyében – közölte. Orbán szerint folyamatosan jönnek az amerikai cégek Magyarországra. 

Egyelőre nem lehet tudni, jön-e Magyarországra Trump. 

Nincs szükség semmilyen megszorításra

A miniszterelnök arról is beszélt, gazdaságilag fenntarthatóak a most bevezetett intézkedések. A magyar gazdaság tavaly és idén is 5 százalék körüli költségvetési hiánnyal számolhat – tette hozzá. 

A befektetők ezt elfogadják. 

Van egy olyan vélemény, miszerint megszorításra lenne szükség, de a valóság az, hogy miközben 1 százalék alatti növekedés van, addig 11 százalékkal nőtt a minimálbáér – mondta. Miközben a háború blokkolja a növekedést, addig jelentős teljesítményt ad le a magyar gazdaság – tette hozzá. A munka és a család összekapcsolása meghozta a maga eredményét – jegyezte meg. 

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy szamárság a 13. és a 14. havi nyugdíj megszüntetését sürgetni. Az időseknek jár ez az összeg, és a gazdaságnak ki kell tudnia termelnie ezeket a forrásokat. Brüsszelből kérik, hogy szüntessék meg ezeket a lépéseket – folytatta. 

Nekünk Brüsszellel sezmben folyamatosan nemet kell mondanunk ezekre a tervekre, mert ezt a pénzt ők inkább Ukrajnába küldenék. 

A magyar családoknál jobb helyen van a pénz, mint Kijevben – hangsúlyozta a kormányfő. 

A Tisza egy brüsszeli projekt

Nyugat-Európában mindenhol megszorítások vannak, mert Brüsszel kiadta a parancsot, hogy hadigazdaságra kell áttérni. 

  • Ukrajnának 1500 milliárd eurót akarnak adni. 
  • Magyarországon ezekre nemet mondanak, persze itthon is lehetnének megszorítások, ha a Tisza kerülne hatalomra. 
  • A Tisza egy brüsszeli projekt 

– mondta Orbán Viktor. 

Egy bábkormányt akarnak létrehozni, brüsszeli rendszert akarnak itthon bevezetni. 

A Tisza azt fogja tenni, amit Brüsszelben parancsolnak neki. Egy kiugrott tiszás világosan elmondta, hogy két program van – mutatott rá a kormányfő. Itt az a trükk történt, hogy a Tisza már egy éve megmondta, hogy hazudni fognak, mert megmondták, hogy ők nem mondják el mire készülnek, mert megbuknának – magyarázta. 

Mi meg fogjuk védeni a rezsicsökkentést – emelte ki, hozzáfűzve, nem lehetséges leválni az orosz energiahordozókról és megtartani a rezsicsökkentést.

Aki ilyet állít, az vagy nem tudja, mit beszél, vagy hazudik.

Az oroszok ezt nem fogadják el 

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy vannak írásos megállapodások az angolok és franciák között, akik katonákat akarnak állomásoztatni Ukrajna területén. Az oroszok megmondták, hogy őket célpontoknak tekintik. Ez azt a veszélyt is magával hozza, hogy közelebb kerül a háború a magyar határhoz – vélekedett. 

Most az elején meg kell mondani, hogy nem fogunk háborúba keveredni Oroszországgal Ukrajna területén.

Orbán szerint Ukrajna uniós tagságával az a fő probléma, hogy egy háborúban álló országot vennénk fel, és így mi magunk is háborúba keverednénk. Le akarjuk beszélni az európai barátainkat erről a szamárságról. 

Ukrajnában nem remélhetik, hogy a kényszersorozások miatt szótlan marad Magyarország. Persze Brüsszel nem védi meg az Ukrajnában élő magyarokat – fűzte hozzá. Az egyetlen esély arra, hogy Európa megmeneküljön a háborútól, hogy az emberek rászorítsák az érintett kormányokat, hogy hagyjanak fel a háborús politikával.

Egyetlen lehetőségünk van, mégpedig hogy kimaradjunk a konfliktusból, és ezért kell nemzeti kormány, és nem egy brüsszeli bábkormány –

 zárta a kormányfő. 

Nyitókép: Ficsor Márton/ Mandiner

 

