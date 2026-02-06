Orbán Viktor: Egy brüsszeli bábkormány háborúba sodorná Magyarországot! (VIDEÓ)

Orbán Viktor lebuktatta a brüsszelieket: Ukrajna kapcsán orwelli jellegű cenzúra működik (VIDEÓ)
A miniszterelnök szerint a brüsszeli szabályozás kifejezetten tiltja az alternatív nézőpontokat.
Miközben a háború blokkolja a növekedést, addig jelentős teljesítményt ad le a magyar gazdaság, így többek között 11 százalékkal nő a minimálbér – mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor arról is beszélt, mikor éerkezhet Donald Trump Magyarországra.
Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának nyilatkozott.
Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején közölte, négy éve a baloldali ellenzéket támogatta az Egyesült Államok. Mostanra ez megváltozott, régi szövetség van a mostani elnök és Magyarország között – mondta.
Az amerikai elnök teljes mellszélességgel kiáll a magyar miniszterelnök újraválasztása mellett.
Egy nemzetközi témában egyetértés van a két fél között, mégpedig a háború ügyében, mivel mi is a béke oldalán állunk, Trumphoz hasonlóan.
Az amerikai elnök újabb és újabb kísérletekkel áll elő, és ehhez kellenek európai szövetségesek a béke ügyében – közölte. Orbán szerint folyamatosan jönnek az amerikai cégek Magyarországra.
Egyelőre nem lehet tudni, jön-e Magyarországra Trump.
A miniszterelnök arról is beszélt, gazdaságilag fenntarthatóak a most bevezetett intézkedések. A magyar gazdaság tavaly és idén is 5 százalék körüli költségvetési hiánnyal számolhat – tette hozzá.
A befektetők ezt elfogadják.
Van egy olyan vélemény, miszerint megszorításra lenne szükség, de a valóság az, hogy miközben 1 százalék alatti növekedés van, addig 11 százalékkal nőtt a minimálbáér – mondta. Miközben a háború blokkolja a növekedést, addig jelentős teljesítményt ad le a magyar gazdaság – tette hozzá. A munka és a család összekapcsolása meghozta a maga eredményét – jegyezte meg.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy szamárság a 13. és a 14. havi nyugdíj megszüntetését sürgetni. Az időseknek jár ez az összeg, és a gazdaságnak ki kell tudnia termelnie ezeket a forrásokat. Brüsszelből kérik, hogy szüntessék meg ezeket a lépéseket – folytatta.
A Republikon Intézet január végi konferenciáján röpködtek az elvadult ötletek.
Nekünk Brüsszellel sezmben folyamatosan nemet kell mondanunk ezekre a tervekre, mert ezt a pénzt ők inkább Ukrajnába küldenék.
A magyar családoknál jobb helyen van a pénz, mint Kijevben – hangsúlyozta a kormányfő.
Nyugat-Európában mindenhol megszorítások vannak, mert Brüsszel kiadta a parancsot, hogy hadigazdaságra kell áttérni.
– mondta Orbán Viktor.
Egy bábkormányt akarnak létrehozni, brüsszeli rendszert akarnak itthon bevezetni.
A Tisza azt fogja tenni, amit Brüsszelben parancsolnak neki. Egy kiugrott tiszás világosan elmondta, hogy két program van – mutatott rá a kormányfő. Itt az a trükk történt, hogy a Tisza már egy éve megmondta, hogy hazudni fognak, mert megmondták, hogy ők nem mondják el mire készülnek, mert megbuknának – magyarázta.
Egy Brüsszel által támogatott béketerv értelmében Ukrajna akár már 2027. január 1-jén csatlakozhatna az Európai Unióhoz, amennyiben megszületik a megállapodás az Oroszország által indított háború lezárásáról.
Mi meg fogjuk védeni a rezsicsökkentést – emelte ki, hozzáfűzve, nem lehetséges leválni az orosz energiahordozókról és megtartani a rezsicsökkentést.
Aki ilyet állít, az vagy nem tudja, mit beszél, vagy hazudik.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy vannak írásos megállapodások az angolok és franciák között, akik katonákat akarnak állomásoztatni Ukrajna területén. Az oroszok megmondták, hogy őket célpontoknak tekintik. Ez azt a veszélyt is magával hozza, hogy közelebb kerül a háború a magyar határhoz – vélekedett.
Most az elején meg kell mondani, hogy nem fogunk háborúba keveredni Oroszországgal Ukrajna területén.
Orbán szerint Ukrajna uniós tagságával az a fő probléma, hogy egy háborúban álló országot vennénk fel, és így mi magunk is háborúba keverednénk. Le akarjuk beszélni az európai barátainkat erről a szamárságról.
Ukrajnában nem remélhetik, hogy a kényszersorozások miatt szótlan marad Magyarország. Persze Brüsszel nem védi meg az Ukrajnában élő magyarokat – fűzte hozzá. Az egyetlen esély arra, hogy Európa megmeneküljön a háborútól, hogy az emberek rászorítsák az érintett kormányokat, hogy hagyjanak fel a háborús politikával.
Egyetlen lehetőségünk van, mégpedig hogy kimaradjunk a konfliktusból, és ezért kell nemzeti kormány, és nem egy brüsszeli bábkormány –
zárta a kormányfő.
