Ez a péntek mérföldkő az országgyűlési választások előtt, mindenki ellenőrizze a postaládáját!

Pénteken érkeznek az első értesítők a postaládákba az április 12-ei országgyűlési választásról. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) névre szóló küldeményében arról értesíti a választópolgárokat, hogy szerepelnek a szavazóköri névjegyzékben. Az értesítők nyomtatása a február 4-ei névjegyzéki állapotnak megfelelően történik, azok kiküldésével az NVI a Magyar Postát bízta meg. A 7,6 millió választópolgárnak legkésőbb február 20-áig kézbesítik az értesítőt a lakcímükre. Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor a jegyzőnél (a helyi választási iroda vezetőjénél) jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki.

Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül a nevet, a születési nevet, a születési időt és a lakcímet tartalmazza. Feltünteti továbbá a szavazás helyét, azaz a szavazókör címét, a szavazás idejét, és azt, hogy a választópolgár melyik választókerületben, településen gyakorolhatja választójogát. Jelölik azt is, hogy a szavazókör akadálymentesített-e.