nemzetiségi névjegyzék választási iroda szavazás választás

Ez a péntek mérföldkő az országgyűlési választások előtt, mindenki ellenőrizze a postaládáját!

2026. február 06. 09:37

A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében értesíti a választópolgárokat.

2026. február 06. 09:37
Pénteken érkeznek az első értesítők a postaládákba az április 12-ei országgyűlési választásról. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) névre szóló küldeményében arról értesíti a választópolgárokat, hogy szerepelnek a szavazóköri névjegyzékben. Az értesítők nyomtatása a február 4-ei névjegyzéki állapotnak megfelelően történik, azok kiküldésével az NVI a Magyar Postát bízta meg. A 7,6 millió választópolgárnak legkésőbb február 20-áig kézbesítik az értesítőt a lakcímükre. Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor a jegyzőnél (a helyi választási iroda vezetőjénél) jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki.

Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül a nevet, a születési nevet, a születési időt és a lakcímet tartalmazza. Feltünteti továbbá a szavazás helyét, azaz a szavazókör címét, a szavazás idejét, és azt, hogy a választópolgár melyik választókerületben, településen gyakorolhatja választójogát. Jelölik azt is, hogy a szavazókör akadálymentesített-e.

Az értesítő felhívja a választók figyelmét arra, hogy számít a véleményük abban, kik legyenek az Országgyűlés tagjai, és hogy véleményét a választópolgár úgy tudja kifejezni, ha elmegy szavazni.

Az értesítő tartalmazza azt is, hogy a választópolgár a parlamenti választáson egy egyéni képviselőre és egy pártlistára szavazhat, amennyiben nem szerepel a nemzetiségi névjegyzékben, vagy nemzetiségi névjegyzékbe vételénél nem kérte, hogy az terjedjen ki az országgyűlési képviselők választására is. Ha a választópolgár a pártlisták helyett inkább a nemzetisége országos önkormányzata által állított listára kívánna szavazni, április 2-án 16 óráig kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét az országgyűlési képviselők választására kiterjedő hatállyal.

Azok a választópolgárok, akik szerepelnek a nemzetiségi névjegyzékben, egy egyéni képviselőre és nemzetiségük országos önkormányzata által állított listára szavazhatnak. Ha a nemzetiségi választópolgár a nemzetiségi lista helyett mégis pártlistára kíván szavazni, ezt április 9-én 16 óráig kérheti.

Az értesítő felhívja a figyelmet arra, hogy a szavazáshoz a választópolgár vigye magával érvényes személyazonosító igazolványát vagy útlevelét vagy vezetői engedélyét, és figyelmeztet az okmányok érvényességének ellenőrzésére. Közlik azt is, hogy a DÁP (Digitális Állampolgárság Program) alkalmazás nem alkalmas a személyazonosság igazolására a szavazás során.

Az értesítőben tájékoztatás olvasható a mozgóurnás szavazás, az átjelentkezés, a külképviseleti szavazás és az akadálymentes szavazókör igénylésének módjairól. Azoknak, akik még nem nagykorúak, de az április 12-ei választásig betöltik 18. életévüket, ugyancsak most kell megkapniuk az értesítőt.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

 

