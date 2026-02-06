Megtörte a csendet a MÁV: sokkoló körülmény látott napvilágot az M1 volt híradósának haláláról

Ahogy arról beszámoltunk, tragikus hirtelenséggel elhunyt az M1 korábbi híradósa, az MCC multimédiás csoportvezetője, Kontra György. A 45 éves médiaszakembert csütörtök hajnalban egy vonat gázolta el otthona közelében. Időközben kiderült: a vonatgázolásról nem érkezett azonnali bejelentés, a holttestet csak később vette észre egy másik mozdonyvezető.

A tragédia Kiskunfélegyházán történt. Az ügy részleteiről a Blikk megkereste a MÁV-ot: a portál arra volt kíváncsi, pontosan mikor, hol és milyen körülmények között történt a baleset, illetve hogy a gázolást követően a mozdonyvezető folytatta-e az útját.